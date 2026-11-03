Продажи ноутбуков в России упали на 19%. Покупатели переключаются на восстановленные модели
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Продажи ноутбуков в России упали на 19%. Покупатели переключаются на восстановленные модели

Самой популярной восстановленной моделью стал MacBook Air на процессоре Apple M1.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:10
Продажи ноутбуков в России упали на 19%. Покупатели переключаются на восстановленные модели

С января по сентябрь 2026 года в России продали около 1,94 млн новых ноутбуков на 132 млрд рублей. По данным ICMR, которые приводит «М.Видео», продажи в штуках сократились на 19,3% по сравнению с прошлым годом, а в деньгах на 5,1%.

Средняя стоимость нового ноутбука составила около 68 тысяч рублей. Лидером рынка стал ASUS, следом по объёму продаж в денежном выражении расположились Apple, MSI, Huawei и HONOR.

При этом продажи восстановленных ноутбуков в «М.Видео» выросли на 282,4% за год. Средняя цена таких устройств снизилась на 14%, до 43,2 тысячи рублей. Компания не раскрывает абсолютное количество проданных восстановленных ноутбуков.

Среди восстановленных моделей лидирует Apple. Самым востребованным стал MacBook Air 13 на процессоре M1, представленный ещё в 2020 году. В пятёрку также вошли другие конфигурации MacBook Air M1, ноутбуки F+ и Thunderobot.

Почти половина проданных восстановленных устройств оснащена 16 ГБ оперативной памяти, ещё 45,8% приходится на модели с 8 ГБ.

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