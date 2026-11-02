Apple разрабатывает базовый MacBook Pro в более тонком корпусе с уменьшенными экранными рамками

Марк Гурман из Bloomberg в соцсети X опубликовал новые инсайды по грядущим ноутбукам Apple. По словам информатора, купертиновцы готовят второе поколение MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем и на чипах M7 Pro и M7 Max, которые обеспечат новые аппаратные возможности для работы с искусственным интеллектом.

Кроме этого, компания планирует выпустить базовую 14-дюймовую модель MacBook Pro с miniLED-дисплеем и обычным чипом M7. Ноутбук получит более тонкий корпус и уменьшенные рамки вокруг экрана, как у старших версий с сенсорными OLED-панелями.

Презентация ноутбуков ожидается в 2027 году.