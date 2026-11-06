Apple начала продавать iPad mini с OLED-экраном по цене от $699.

Apple начала продажи трёх обновлённых линеек: iPad mini с OLED-экраном, iMac на чипе M6 и новых MacBook Pro. Новинки доступны в онлайн-магазине и приложении Apple Store, в фирменных магазинах и у авторизованных реселлеров. Первые предзаказы уже начали поступать покупателям.

iPad mini восьмого поколения стал самым компактным планшетом Apple с OLED-дисплеем. 8,5-дюймовый экран Super Retina XDR выдаёт до 1200 нит пиковой яркости при контрастности 2 000 000:1 и минимальной яркости в 1 нит. Нанотекстурное стекло впервые предлагается для версий на 256 и 512 ГБ.

Планшет работает на чипе A20 Pro и беспроводном чипе N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. При толщине 5,4 мм и массе 255 граммов это самый лёгкий iPad в истории линейки.

Планшет впервые получил защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Звук излучает сам экран благодаря технологии Acoustic Display, поэтому отверстий для динамиков в корпусе нет.

Фронтальная камера Center Stage на 12 Мп переехала на длинную сторону, поддерживаются Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C). При этом экран ограничен частотой 60 Гц без ProMotion, что стало главной претензией ранних обзоров.

В США iPad mini с Wi-Fi стоит $699 за 128 ГБ, $799 за 256 ГБ и $999 за 512 ГБ. Нанотекстурное стекло добавляет $100 к цене двух старших версий, модификация с сотовой связью стоит от $849.

iMac на M6 стал первым обновлением моноблока после модели на M4. Чип предлагает до 12 ядер CPU и 12 ядер GPU. Apple заявляет, что графика работает до 2 раз быстрее, чем в прошлом поколении.

Новинка получила Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и опциональный порт Ethernet 2,5 Гбит/с в адаптере питания. Версия с 10-ядерными CPU и GPU стоит от $1499, с 12-ядерными — от $1699.

14-дюймовый MacBook Pro с M6 и 12-ядерными CPU и GPU стоит от $1999. Сенсорные 14- и 16-дюймовые модели на M5 Pro или M5 Max стоят от $2899 и $3399 соответственно. Они получили дисплеи PROLED XDR с пиковой яркостью до 2000 нит для SDR и HDR, а вместо выреза появился Dynamic Island.