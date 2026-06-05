Ferrari и HP выпустили игровой ноутбук за $5599

HP и Ferrari представили Scuderia Ferrari AI — лимитированный ноутбук, рассчитанный на тех, кто хочет от игрового устройства не только производительности, но и статуса коллекционного предмета.

Ferrari отвечала за визуальную часть проекта. Поэтому ноутбук получил корпус в фирменном оттенке Rosso Magma, карбоновые элементы и прозрачную вставку снизу, через которую видна система охлаждения.

В комплект также входит кожаный чехол Poltrona Frau. Это та же итальянская марка, материалы которой используются в автомобильных интерьерах Ferrari.

По характеристикам: 14-дюймовый ноутбук с сенсорным OLED-экраном разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает Intel Core Ultra X7 358H. Также заявлены 64 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ и графика Intel Arc B390.

Для подключения периферии предусмотрены Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI и аудиоразъём.

Scuderia Ferrari AI выйдет ограниченным тиражом 4999 экземпляров. Продажи в США стартуют 12 июня 2026 года, цена составит $5599. Позже ноутбук появится ещё в нескольких странах, включая Великобританию, Германию, Италию, Францию, Японию и Австралию.