Обзор Instax Mini 40: базовая камера в ретро-версии

Fujifilm выпустила камеру Instax Mini 40 — по традиции протестировала новинку и поделилась своими впечатлениями. Спойлер: эта тот же Mini 11, только в другом обличьи.

Характеристики

Модель: Mini 40

Габариты (ВxШxТ): 104x121x65, 330 г

Защита от воды: нет

Автоматический контроль экспозиции

Режим селфи

Функция автоотключения

Окошко со счетчиком кадров

Стоимость: 8 990 рублей

В стиле ретро

По-моему, это главное преимущество этой камеры. Она выглядит как винтажный аппарат, который будет не только щелкать моментальные карточки, но и классно смотреться на фото. Приятный и лаконичный материал “под кожу”, а также стальные линии делают Mini 40 более выигрышным на фоне Mini 11. Здесь даже логотип не просто напечатан на пластике, а “выбит” на отдельной черной плашке.

Размер Instax Mini 40 составляет 104x121x65 мм, вес 330 грамм. Новинка немного тяжелее, чем ее собрат 11. Однако, разница в размерах совершенно незначительная: камера все также легко помещается в руке и не занимает много места в рюкзаке.

На лицевой панели всего две кнопки. Одна для включения камеры и выдвижения объектива, вторая — чтобы делать кадры. Кстати, шторки объектива пару раз заедали при открытии-закрытии. Будьте внимательны, можно случайно и сломать их. С другими моделями Instax такого не случалось.

Сзади находится пластиковая крышка, которая ведет к установке картриджей; видоискатель, окошко с количеством оставшихся карточек и “ступенька” для большого пальца. Последнюю разместили там очень кстати, так как на материале палец скользит.

В комплекте с камерой идет ремешок, инструкция и батарейки. Картриджей в комплекте нет, но уже появились наборы “камера+картриджи”. Чаще всего их покупать выгоднее.

А что внутри?

Instax Mini 40 еще одна модель с автоматическим контролем экспозиции: никаких дополнительных режимов и ползунков. Вспышка срабатывает всегда — факт, который утомил всех поклонников инстаксов. Иногда она, действительно, не к месту. Например, в яркую солнечную погоду кадр получится засвеченным. Прикрывать вспышку рукой, тряпкой или еще чем-то не советую. Из-за таких манипуляций карточка просто портится и печатает то что все-таки смогла захватить вспышка.

Обычные фото рекомендуется делать на расстоянии 0,5м от объекта. Объектив двухкомпонентный с f60 мм и f12.

Вновь становится очевидным, что камера хороша для дневной, но не солнечной погоды. Либо старайтесь отойти в тень. Тогда картинка получится достаточно сочной по цветам и с хорошими деталями. В помещениях кадры тоже получаются хорошо. Там вспышка умеет подобрать нужную яркость и в меру освещает фон.

С селфи режимом все хорошо. Чтобы им воспользоваться нужно посильнее выдвинуть объектив до надписи на белом фоне “Selfie on”. Рекомендуется делать селфи-кадры на расстоянии около 30 см. В большинстве случаев, такие картинки удаются. Единственная, моя личная боль, это кадры с близкого расстояния моего кота. Подношу камеру на нужное расстояние, нажимаю на кнопку спуска, срабатывает вспышка и вуаля! Снова он превращается в белое облачко, а весь фокус уходит на глаза.

Еще я люблю “ночные” кадры на Instax, хотя многие их ругают. Когда понимаете, что для камеры моментальной печати уже темно, не стоит отходить далеко от объекта. Иначе любой Instax захватит максимум лица людей, а все вокруг сделает черным. Либо объект должен находиться ближе, либо подсвечивайте свободной вытянутой рукой фонариком от телефона. Тогда все сложится и кадр получится четким и атмосферным. Тем более, что на моделях начиная с Mini 11, камеры Instax способны хорошо захватывать фон.

Фото проявляются примерно за 90 секунд. В это время трясти карточку и направлять ее на свет не нужно, “магия” случится сама собой. Переживать за выцветание кадров Instax Mini тоже не стоит. За все время пока я пользуюсь камерами моментальной печати, потеряла цвет только одна. И та висела на холодильнике под прямыми солнечными лучами.

Детали

Камера печатает карточки формата Mini, а их размер составляет 62х46 мм. Вместе с Mini 40 компания Fujifilm выпустила стилизованные картриджи под названием Contact Sheet. Я еще не успела их заказать, но чувствую, что могу подсесть на них. В сочетании с новой моделью они будут невероятно красивым комплектом.

Камера работает на батарейках типа AA, которые идут в комплекте. Ранее производитель утверждал, что их хватит примерно на 100 карточек. Но по опыту скажу, что одной пары батареек хватает прям надолго.

У устройства есть функция автоотключения. При бездействии в течение нескольких минут оно автоматически выключится. Это еще продлит жизнь тому самому комплекту батареек.

Купить или не купить

Камера интуитивна и проста в использовании. Fujifilm не устает повторять, что с управлением справится даже ребенок. Это, действительно, так. Однако, Mini 40 выпускается только в черном цвете. Для детей (моё личное мнение) будет интереснее разнообразие цветов в линейке Mini 11.

В целом, линейка Mini привлекательна своей мобильностью. Я постоянно пою оды камере Wide 300, которая делает самые большие кадры. Но прежде чем ее куда-то брать, наворачиваю круги по дому, взвешивая “за” и “против”, прежде чем тащить с собой этот аппарат.

Зато с Mini таких проблем не бывает: пикник, прогулка, день рождения, поездка на дачу или обычный рабочий день — взял и пошел. В сумке или просто в руке устройство не вызовет у вас дискомфорта и мыслей типа “зачем я вообще ее брал”.

Для тех, у кого стоит выбор купить Instax Mini 40 или 11, есть достаточно простое решение. Эти два собрата одинаковы по функционалу и размеру, отличается только вид. Готовы немного переплатить — стильная ретро-камера Mini 40 прослужит вам верную службу долгое время. В период каникул и отпусков Mini 40 станет незаменимым аксессуаром.