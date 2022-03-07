Что подарить на 8 марта: полезно и интересно

Первые дни весны всегда ассоциируются с Международным женским днём. Подарок для женщины приятная и одновременно сложная задача. Поэтому, чтобы не попасть впросак с подарками типа геля для душа, собрали идеи, которые понравятся и пригодятся.

Клавиатура MX Keys mini

Качественная клавиатура от Logitech станет отличным подарком для тех, чья работа завязана на постоянной работе с пк, ноутбуком или планшетом. MX Keys mini обладает минималистичным дизайном и компактными размерами – достаточно закинуть её в рюкзак и отправиться в дальнее путешествие. Лишней нагрузки точно не придаст.

В клавиатуру MX Keys Mini встроена умная подсветка с автоматической регулировкой, которая включается благодаря датчикам движения. MX Keys mini работает через Bluetooth, а одного заряда хватит до 10 дней с включенной подсветкой или до 5 месяцев, если выключить подсветку клавиш. Клавиатуру можно подключить к iPad или использовать одновременно с тремя разными устройствами, переключаясь между ними с помощью кнопки Easy-Switch, а функция Flow отслеживает перемещение курсора мыши между компьютерами, чтобы быстро и удобно вводить текст на нескольких устройствах. Функция настраивается с помощью программы Logitech Options.

Logitech предлагает использовать MX Keys mini в паре с мышкой MX Anywhere 3 — и это правда отличный и удобный комплект для работы. Проверено лично на нашем шеф-редакторе, которая раньше громче всех говорила: «Да эти ваши мышки ничем не отличаются».

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Instax Mini 11

Универсальный подарок на все праздники — камера моментальной печати Instax mini 11 (обзор). В комплекте с забавными картриджами таким подарком будет трудно не начать пользоваться сразу.

Instax Mini 11 — универсальная по дизайну, пользованию и бюджету модель. Это последняя версия в этой линейке, поэтому качество печати у нее отличное. Делать снимки на нее легко, достаточно одного нажатия кнопки и снимок уже готов.

У mini 11 есть несколько цветов: нежная лаванда, голубое небо, розовый рассвет, насыщенный графитовый и белый лед. Все оттенки очень приятные и милые, поэтому даже когда аппарат просто стоит на полке, он выглядит как стильное дополнение интерьера. В комплектации идет кнопка для кастомизации, с ней удобнее делать кадры и устройство выглядит еще более привлекательно.

Кстати, в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо» и других часто продаются наборы этих камер с картриджами в подарок.

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Настольные игры от Hobby World

Русский манчкин

Русский манчкин — локальная версия популярной игры. Карточки и коробка выполнены в более интересном и забавном дизайне, что предварительно добавляет ей несколько плюсов к карме.

В настолке много отсылок к русской погоде и другим местным моментам из-за чего игра становится увлекательной и затягивающей. Разобраться с правилами можно будет за один тестовый раунд, который в среднем длится полчаса.

Подкупают и отзывы на «Русский манчкин». Практически все они отмечают, что это лучшая тематическая версия игры.

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Мачи Коро

Мачи Коро – игра для тех, кто хочет окунуться в уютную Японию. В ней игроки могут стать мэром маленького города, строить разные здания, сады и достопримечательности. Карточки выполнены лаконично, а правила максимально просты, поэтому эта настолка подойдет, чтобы скрасить тихий вечер.

Кстати, «Мачи Коро» – абсолютный хит в Японии. Если получатель подарка, увлекается азиатской культурой, то смело останавливайте свой выбор на этой игре.

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Эверделл

Та самая игра, которая является воплощением тепла и уюта. Действие игры происходит в сказочном мире, где животные разговаривают и дружно живут вместе в лесных городах.

Игрок получит очаровательный дизайн игрового поля и компонентов, в которых используются приятные цвета. Во главе игрового поля стоит дерево, которое нужно будет собрать по инструкции из картонных элементов. Дерево не просто выполняет декоративную функцию – на его ветвях располагаются карты и фигурки.

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Ремешок для Apple Watch

Один из тех подарков, которому будут рады на 100%. Сейчас ремешок для Apple Watch можно найти на любой вкус, цвет и кошелёк.

Например, присмотреться к оригинальному миланскому браслету или цветному из нейлона. Главное, перед покупкой стоит уточнить, модель Apple Watch и их размер, а уже после этого подбирать нужный ремешок.

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Книга

Очевидный, но никогда не теряющий актуальность подарок. В магазинах сейчас много подарочных и тематических изданий. Например, про женщин в искусстве или о феминизме.

Любителю художественной литературы советуем обратить внимание на «Голландский дом» от Энн Пэтчетт – очень красивое издание и интересное и простое содержание.

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Подписка на Amediateka

Так как в ближайшее время в России будут проблемы с оплатой подобных сервисов, советуем запастись сериалами впрок.

Годовая подписка на онлайн-кинотеатр Amediateka заставит получателя подарка практически ежедневно вспоминать вас добрым словом (никакой иронии).

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