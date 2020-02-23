Обзор Instax Mini 11: ничего лишнего

Около месяца назад в Россию прибыла камера моментальной печати Instax Mini 11. Новинка представляет собой обновленную версию модели Mini 9.

Камера выпускается в нескольких цветах: белый, голубой, сиреневый, розовый и черный (обратите внимание на сиреневый и голубой, они самые интересные и милые).

Сразу немного похвалю новинку и скажу, что она представляет собой сочетание всего самого необходимого: милый дизайн, качество печати и невысокая цена. Идеальный вариант для любителей фотокарточек, которые не гонятся за новейшими технологиями и обращают внимание на стоимость.

Просто мило

Камера стала совсем маленькой и компактной, её вес составляет 293 грамм без учета картриджей. Габариты устройства — 107,6 × 121,2 × 67,3 мм.

Все углы и детали теперь более плавные и обтекаемые. Удобно лежит в руке и совершенно не ощущается в рюкзаке. Fujifilm добавила в комплект две кнопки для кастомизации камеры. Кстати, сразу обратите внимание — они светятся в темноте. Поэтому, оставляя отдельно одну из кнопок на полке, будьте готовы к ночному зеленоватому свечению.

Традиционно в комплекте идет ремешок. А на задней панели появился “врезанный” логотип “Instax”. Он уже давно напрашивался туда.

Техническая начинка

Начнем с главного — качество печати. Оно, действительно, улучшилось. Это стало понятно прямо с первого кадра. На фотокарточках стали ярче цвета, изображение четче, а фон проявился без затемненных углов.

Этот кадр был сделан в светлое время и при ярком освещении. Конечно, при других условиях, он получился бы сильно хуже. Но такой яркой картинке я была приятно удивлена.

В Instax Mini 11 преобразовали выбор режима съемки. Точнее, сделали его полностью автоматическим. Теперь за контроль экспозиции отвечает сама камера. В моем случае, она справляется лучше, чем я, с той же Mini 9. В предыдущей модели лампочка могла скакать с одного индикатора на другой, теперь такую проблему исключили. Яркость вспышки и выдержку камера определяет в зависимости от окружающей среды. В результате получается одинаково красивый объект и фон.

Для селфи-съемки теперь достаточно потянуть объектив. Когда увидите надпись “Self On” можете начинать делать портретные фото. На моей камере объектив выдвигается немного туго, все время страшно сломать ее случайно. Также для удобства на всех камерах есть зеркальце для селфи.

Однако, с макро-съемкой этот режим, как и стандартный справляются так себе. Я предпринимала несколько попыток, кадры получались достаточно яркие, но не сфокусированные на близком объекте.

В целом, процесс съемки стал проще, быстрее и удобнее. Качество проявленной картинки стало заметно лучше, это будет видно невооруженным взглядом.Если бы в своем обзоре я присуждала за каждую категорию балл, то за этот фактор новинка получила бы их сразу несколько.

Детали

В Instax Mini 11 по-прежнему идут фирменные картриджи Fujifilm. Их по 10 штук в пачке. К ним, за все время пользования техникой компании, не возникало никаких вопросов. На них не воздействуют касания и время. Выцветают только те карточки, что висят на холодильнике долгое время, но не до полной потери цвета. Фотографии, которые лежат в специальном альбоме совсем не претерпели никаких изменений.

Работает камера на двух батарейках типа AA. Хватает их надолго. Производитель обещает примерно 100 распечатанных кадров. Но, есть ощущение, что хватит на более долгий период.

Instax Mini 11 обойдется в 6 490 рублей в зависимости от магазина. По сравнению с другими моделями Instax, эта является одной из самых бюджетных и доступных.

Кроме того, к Mini 11 подходят картриджи с разным дизайном. Выбор достаточно велик: мраморные Blue Marble, лаконичные Black, стильные Airmail и многие другие. Разнообразить свою коллекцию получится достаточно просто.

Подводя черту

Новый Instax Mini 11 представляет собой лаконичный набор из всего самого необходимого. Его стоит выбрать тем, для кого важны качество съемки и удобность устройства. Кадр получается сразу, но проверить и обработать его возможности нет. Тут вопрос на любителя — нужны ли вам эти технические новшества или нет.

Камера идеально подойдет тем, кто только начинается знакомство с моментальной печатью и тем, кто гонится за яркостью картинки. Тем более, что Mini 11 радуют доступной ценой.