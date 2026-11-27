Microsoft пока не готова объявить сроки выхода Windows 12. Вместо подготовки нового крупного релиза компания намерена сосредоточиться на исправлении проблем Windows 11 и улучшении пользовательского опыта.

Об этом в интервью Axios рассказал руководитель подразделения Windows Паван Давулури.

По его словам, главными приоритетами Microsoft сейчас стали стабильность, производительность, надёжность и общее качество операционной системы. Windows 11 уже используют более миллиарда человек, поэтому компании необходимо убедиться, что существующая платформа работает должным образом.

Отдельная задача заключается в том, чтобы доказать реальную пользу искусственного интеллекта в Windows. Microsoft активно внедряет Copilot и другие ИИ-функции, однако пользователи не всегда понимают, зачем они нужны.

Давулури отметил, что компания должна сначала улучшить базовые возможности Windows и создать надёжную основу для будущих ИИ-приложений. Только после этого, по его мнению, Microsoft заслужит доверие пользователей для перехода к следующему поколению системы.

При этом разработчик не отказывается от планов развития Windows. В частности, Microsoft рассматривает более широкое использование локальных нейросетей, которые смогут выполнять сложные задачи непосредственно на компьютере без постоянного обращения к облачным серверам.

Официальной даты выхода Windows 12 по-прежнему нет. Microsoft также не подтвердила, что следующая крупная версия операционной системы действительно получит такое название.