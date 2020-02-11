Обзор Instax Wide 300: полноразмерная классика
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Обзор

Обзор Instax Wide 300: полноразмерная классика

Ко мне на обзор постоянно попадают новинки от Instax. Но в этот раз мне придётся «откатиться» назад. Речь сегодня пойдет о камере моментальной печати Instax Wide 300, которую представили еще в 2015 году.

Сразу проясню почему мы возвращаемся к «старичку» среди камер моментальной печати. Главная причина — формат его карточек. Всего у Instax есть три размера печати: Mini, Square и Wide. Про последний я и пишу сегодня.

Классика навечно в моде

Дизайн стоит отдельного внимания. Если честно, то для меня визуально это самая красивая камера. Она представлена в одном цветовом варианте: чёрный с металлическими вставками.

  • Instax Wide 300 1

Выглядит очень стильно, но при этом громоздко. Габариты Wide 300 составляют 167,8 х 94,7 х 120,9 мм, вес — 617 грамм, без батареек.

  • Instax Wide 300 15
  • Instax Wide 300 6
  • Instax Wide 300 13

Перед покупкой нужно взвесить все «за» и «против», ведь для кого-то это может стать решающим фактором. Например, в небольшой рюкзак или сумку Instax Wide 300 не влезет. Все время обзора я постоянно носила её на плече (в комплекте есть специальный ремешок). Для меня это не было проблемой — не такая она уж камера тяжелая. Но факт остаётся фактом.

  • Instax Wide 300 5

Тут палка о двух концах. Например, в отпуске не очень хочется таскать с собой лишние 600 грамм, но широкоформатные карточки это слишком заманчиво. Все инстаксы «помоложе» намного вместительнее и легче. Выбирать надо исходя из личных предпочтений и желаний.

Огромные карточки

Повторюсь, камера Instax Wide 300 печатает широкоформатные карточки. Их размер составляет 62 x 99 мм. Это одно из главных преимуществ устройства.

Кадры получаются, действительно, большие. Держать их в руках и складывать в альбомы одно удовольствие. Такие снимки захватывают всю необходимую площадь и избавляют от проблемы под названием «не влезает часть лица».

Опять же, за счёт размера, карточки получаются очень атмосферные.

  • Instax Wide 300 9

Время проявления картинки занимает минуты три. На самом деле, ощутимая разница по сравнению с современными камерами и принтерами Instax. У последних очертания изображения проявляются буквально за несколько секунд. Карточка Wide какое-то время остаётся белой, а потом потихоньку даёт краску.

Стоит ли причислять эти факты к минусам? Ведь подобные замечания я делаю только на основе сравнения с более современными моделями. Да, новинки проявляются быстрее и не боятся никаких физических воздействий. Однако, это скорее говорит о том, что Fujifilm за пять лет усовершенствовала свои технологии.

  • Instax Wide 300 10
Фото после кармана

Свой первый кадр с Instax Wide 300 я положила в карман. Наверное, так делать не надо. На изображении появилась желтая полоска, видимо из-за того, что снимок сложился пополам во время проявки. Остальные кадры проблем от физического воздействия не доставляли.

Немного режимов

Режимов в этой модели немного, что упрощает использование камеры. Главное, при съемке на Instax помнить, что его лучший друг – дневной солнечный свет. Но в темноте со вспышкой тоже получаются хорошие картинки.

  • Instax Wide 300 19
  • Instax Wide 300 18
  • Instax Wide 300 17
  • Instax Wide 300 16

В неосвещенных помещениях или в пасмурную погоду на улице кадры получаются через раз. В частности, днем при “серой” погоде вспышка и режимы практически не влияют. Я сделала фото с одного ракурса с вспышкой и без — на втором только появился небольшой блик, в остальном различий нет.

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На задней панели есть кнопка Light/Dark. Значение, которых объяснять не нужно. Где применить режим Dark зимой я не придумала. Затемнять снимок стоит только при очень ярком свете (прям когда слепит солнце, что сил нет), в остальных случаях забудьте об этой кнопке. С режимом Light все проще. Его стоит использовать, когда понимаете, что снимок может получится темным.

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С картриджами для Wide 300 дела обстоят обычно. Одна пачка содержит 10 снимков, вставлять нужно по желтым указательным полоскам. Комплект из 10 карточек обойдётся примерно в 700-800 рублей.

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В коробке с камерой есть макро-линза. Чтобы сделать годный кадр, мне пришлось помучатся. Не располагайте камеру слишком близко к объекту съемки, но и не дальше 40-50 см — тогда все обязательно получится. На этой же линзе есть небольшое зеркало для селфи.

Немного деталей

  • Instax Wide 300 работает на четырех батарейках типа AA. Они идут в комплекте с устройством.
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  • В камере есть стандартное крепление для штатива. Однако, таймера для отложенных фото у Wide 300 нет. Следовательно, необходимость в работе со штативом сомнительна.
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  • У объектива есть два положения для съемки: от 0,9м до 3м и от 3м до бесконечности. За ними нужно следить, чтобы изображение было более четкое.
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  • Площадь картинки в видоискателе и на реальном снимке немного отличаются. Последний охватывает больше, чем было видно. Это тоже стоит учитывать.
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  • На задней панели есть экран, который показывает количество оставшихся картриджей и включенный режим.

Итого

Instax Wide 300 однозначно стоит купить тем, кому нравятся большие карточки. Их формат завораживает. Они большие и яркие, а собирать и хранить их особый вид удовольствия.

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Однако громоздкость камеры играет свою роль. Скорее всего, эта модель подойдет не на каждый день. Ее нужно целенаправленно брать в отпуск, на интересные мероприятия или долгую прогулку. Для “вечного спутника” больше подойдут другие камеры Instax, например, из линейки Mini.

Плюсы

  • Широкий формат фотографий
  • Стильный дизайн корпуса
  • Простое управление

Минусы

  • Отсутствует таймер для отложенных снимков
  • Тяжелый вес
  • Был представлен 5 лет назад
Елизавета Панявина

Елизавета Панявина

Люблю милые гаджеты и женские сериалы. Но про последние писать не разрешили.

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