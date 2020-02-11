Обзор Instax Wide 300: полноразмерная классика

Ко мне на обзор постоянно попадают новинки от Instax. Но в этот раз мне придётся «откатиться» назад. Речь сегодня пойдет о камере моментальной печати Instax Wide 300, которую представили еще в 2015 году.

Сразу проясню почему мы возвращаемся к «старичку» среди камер моментальной печати. Главная причина — формат его карточек. Всего у Instax есть три размера печати: Mini, Square и Wide. Про последний я и пишу сегодня.

Классика навечно в моде

Дизайн стоит отдельного внимания. Если честно, то для меня визуально это самая красивая камера. Она представлена в одном цветовом варианте: чёрный с металлическими вставками.

Выглядит очень стильно, но при этом громоздко. Габариты Wide 300 составляют 167,8 х 94,7 х 120,9 мм, вес — 617 грамм, без батареек.

Перед покупкой нужно взвесить все «за» и «против», ведь для кого-то это может стать решающим фактором. Например, в небольшой рюкзак или сумку Instax Wide 300 не влезет. Все время обзора я постоянно носила её на плече (в комплекте есть специальный ремешок). Для меня это не было проблемой — не такая она уж камера тяжелая. Но факт остаётся фактом.

Тут палка о двух концах. Например, в отпуске не очень хочется таскать с собой лишние 600 грамм, но широкоформатные карточки это слишком заманчиво. Все инстаксы «помоложе» намного вместительнее и легче. Выбирать надо исходя из личных предпочтений и желаний.

Огромные карточки

Повторюсь, камера Instax Wide 300 печатает широкоформатные карточки. Их размер составляет 62 x 99 мм. Это одно из главных преимуществ устройства.

Кадры получаются, действительно, большие. Держать их в руках и складывать в альбомы одно удовольствие. Такие снимки захватывают всю необходимую площадь и избавляют от проблемы под названием «не влезает часть лица».

Опять же, за счёт размера, карточки получаются очень атмосферные.

Время проявления картинки занимает минуты три. На самом деле, ощутимая разница по сравнению с современными камерами и принтерами Instax. У последних очертания изображения проявляются буквально за несколько секунд. Карточка Wide какое-то время остаётся белой, а потом потихоньку даёт краску.

Стоит ли причислять эти факты к минусам? Ведь подобные замечания я делаю только на основе сравнения с более современными моделями. Да, новинки проявляются быстрее и не боятся никаких физических воздействий. Однако, это скорее говорит о том, что Fujifilm за пять лет усовершенствовала свои технологии.

Фото после кармана

Свой первый кадр с Instax Wide 300 я положила в карман. Наверное, так делать не надо. На изображении появилась желтая полоска, видимо из-за того, что снимок сложился пополам во время проявки. Остальные кадры проблем от физического воздействия не доставляли.

Немного режимов

Режимов в этой модели немного, что упрощает использование камеры. Главное, при съемке на Instax помнить, что его лучший друг – дневной солнечный свет. Но в темноте со вспышкой тоже получаются хорошие картинки.

В неосвещенных помещениях или в пасмурную погоду на улице кадры получаются через раз. В частности, днем при “серой” погоде вспышка и режимы практически не влияют. Я сделала фото с одного ракурса с вспышкой и без — на втором только появился небольшой блик, в остальном различий нет.

На задней панели есть кнопка Light/Dark. Значение, которых объяснять не нужно. Где применить режим Dark зимой я не придумала. Затемнять снимок стоит только при очень ярком свете (прям когда слепит солнце, что сил нет), в остальных случаях забудьте об этой кнопке. С режимом Light все проще. Его стоит использовать, когда понимаете, что снимок может получится темным.

С картриджами для Wide 300 дела обстоят обычно. Одна пачка содержит 10 снимков, вставлять нужно по желтым указательным полоскам. Комплект из 10 карточек обойдётся примерно в 700-800 рублей.

В коробке с камерой есть макро-линза. Чтобы сделать годный кадр, мне пришлось помучатся. Не располагайте камеру слишком близко к объекту съемки, но и не дальше 40-50 см — тогда все обязательно получится. На этой же линзе есть небольшое зеркало для селфи.

Немного деталей

Instax Wide 300 работает на четырех батарейках типа AA. Они идут в комплекте с устройством.

В камере есть стандартное крепление для штатива. Однако, таймера для отложенных фото у Wide 300 нет. Следовательно, необходимость в работе со штативом сомнительна.

У объектива есть два положения для съемки: от 0,9м до 3м и от 3м до бесконечности. За ними нужно следить, чтобы изображение было более четкое.

Площадь картинки в видоискателе и на реальном снимке немного отличаются. Последний охватывает больше, чем было видно. Это тоже стоит учитывать.

На задней панели есть экран, который показывает количество оставшихся картриджей и включенный режим.

Итого

Instax Wide 300 однозначно стоит купить тем, кому нравятся большие карточки. Их формат завораживает. Они большие и яркие, а собирать и хранить их особый вид удовольствия.

Однако громоздкость камеры играет свою роль. Скорее всего, эта модель подойдет не на каждый день. Ее нужно целенаправленно брать в отпуск, на интересные мероприятия или долгую прогулку. Для “вечного спутника” больше подойдут другие камеры Instax, например, из линейки Mini.