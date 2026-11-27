Энтузиасты адаптировали версию GTA VI для Xbox Series под компьютеры Mac с процессорами Apple Silicon. Разработкой занимаются участники проектов VIctory-macOS и Halfwave, исходный код которых опубликован на GitHub.

На MacBook Pro с процессором M4 Pro и 48 ГБ оперативной памяти удалось добиться около 3 FPS в сцене в тюрьме и 6 FPS во время эпизода на лодке при разрешении 1920 × 1080 пикселей. Игру также запустили на компьютерах с чипами M2, M4 и M5.

Уже работают управление персонажами, загрузка сохранений и свободное перемещение по открытому миру. Однако сохраняются проблемы с освещением, мерцанием текстур и медленной подгрузкой окружения.

Для запуска используются Rosetta 2, Wine и технология Apple D3DMetal, преобразующая графические команды Direct3D в Metal. В разработке также задействованы инструменты искусственного интеллекта.

Ближайшая цель энтузиастов заключается в достижении 10 кадров в секунду при разрешении Full HD.

Напомним, GTA VI вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Rockstar Games пока не анонсировала версию игры для macOS.