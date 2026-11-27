Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость в ядре Linux, которая существовала с 2014 года. Проблема получила название NFS2ROOT и идентификатор CVE-2026-99362. Её опасность оценили в 9,8 балла из 10.

Как сообщает исследовательская компания OpenSec, уязвимость затрагивает встроенный в ядро Linux NFS-сервер, предназначенный для предоставления общего доступа к файлам по сети.

При определённых условиях злоумышленник может получить права администратора без пароля, учётной записи и каких-либо действий со стороны владельца сервера. Для атаки достаточно сетевого доступа к уязвимой службе через порт 2049.

Причиной стала ошибка обработки данных в NFS, приводящая к повреждению памяти ядра. Она присутствовала в Linux начиная с версии 3.16, выпущенной в 2014 году.

Интересно, что исследователи OpenSec использовали собственную ИИ-систему Antara. Она самостоятельно обнаружила проблему, проанализировала её и разработала способ получения максимальных привилегий на уязвимом сервере. Работоспособность атаки специалисты продемонстрировали на видео.

При этом уязвимость независимо обнаружил и исследователь французского агентства кибербезопасности ANSSI Жереми Жан, который отправил исправление ещё в августе 2026 года.

Проблема опасна прежде всего для файловых серверов, сетевых хранилищ NAS и другой инфраструктуры, использующей NFSv4.1 или NFSv4.2. Обычные компьютеры, на которых не запущен доступный по сети NFS-сервер, под описанную атаку не подпадают.

Исправления уже включены в версии ядра Linux 6.12.117, 6.18.61 и 7.3.2, а также в ветку 7.4-rc1. Разработчики дистрибутивов могут распространять соответствующие патчи и для других версий ядра.

Администраторам рекомендуют установить обновления безопасности и перезагрузить сервер. Если обновление пока недоступно, следует ограничить доступ к порту 2049 доверенными устройствами.

По состоянию на 27 ноября подтверждённых случаев использования NFS2ROOT в реальных атаках не обнаружено.