Instax выпустит принтер в квадратном формате Square

Fujifilm уже выпускала линейку принтеров Instax mini Link и Wide Link. Третий формат бренда Square уже давно напрашивался для выхода в воплощении принтера.

Сейчас появились слухи и пресс-изображения подобной новинки. Ей приписывают название Instax Link Square (что вполне логично). Технические характеристики и какие-либо «фишки» устройства пока не раскрываются.

На изображениях, Instax Link Square представлен только в двух цветах — белом и черном. Это не радует, так как тот же Instax mini Link выходил в более веселых оттенках — синем, розовом, белом + позже появилась специальная версия в стиле Пикачу и лаконично бежевая.

К сожалению, Fujifilm приостанавливала свою деятельность в России, поэтому появится ли Instax Link Square на российском рынке неизвестно. Чтобы не загрустить из-за этого, можете почитать наш обзор на принтер Instax mini Link тут.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!