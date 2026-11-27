Apple перенесла начало массового производства iPhone 18 и iPhone 18e на начало января 2027 года, сообщает китайский инсайдер Fixed Focus Digital.

Изначально производство планировалось запустить в конце октября, а затем в конце ноября. Однако, по последним данным, ни одна из двух моделей до сих пор не поступила в массовое производство. Причины задержки не раскрываются.

По слухам, оба смартфона получат процессор Apple A20, 9 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ, собственный модем Apple C2 и аккумуляторы увеличенной ёмкости.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что презентация iPhone 18 и iPhone 18e запланирована на февраль или март 2027 года. Если сроки сохранятся, у Apple останется меньше времени на формирование запасов смартфонов перед началом продаж.