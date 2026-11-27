Разработчик под ником TeK опубликовал видеоролик с демонстрацией мультиплеера в неофициальной ПК-версии GTA VI. По его словам, игра работает со стабильными 25–30 кадрами в секунду и поддерживает голосовой чат, позволяющий слышать находящихся поблизости игроков.

Команда PortWatch, отслеживающая разработку неофициальных портов GTA VI, заявила о подлинности ролика. Мультиплеер реализован на основе закрытой модификации сборки CGBJ, объединяющей наработки проектов VIctory и XCL.

Исходный код пока не опубликован, а сама сборка недоступна для скачивания. Независимого подтверждения её работоспособности нет.