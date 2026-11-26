На встрече договорились о сроках. Через неделю у каждого своя версия того, что именно было сказано. А хорошая мысль, пришедшая по дороге, не доживает до вечера: на ходу её не запишешь.

Яндекс предлагает отдать эту работу Пину, носимому диктофону с Алисой AI. Он записывает разговор, делит его на эпизоды, выделяет договорённости и задачи, а потом отвечает на вопросы о сказанном.

Идея не новая: у Plaud NotePin и других носимых ИИ-диктофонов похожий набор функций. Но их в основном делают для международного рынка, а Яндекс Пин разрабатывался с упором на русскую речь.

Недавно Пин получил обновление, и всё описанное ниже относится к версии с ним. Главный вопрос простой: можно ли ему верить. И стоит ли это почти 20 тысяч рублей.

Характеристики Яндекс Пин

Модель: YNDX-00212

Габариты: 34 × 12 мм

Вес: 16 г

Материал корпуса: анодированный алюминий

Микрофоны: три (один аналоговый и два цифровых)

Процессор: встроенный нейропроцессор для выделения речи и подавления фоновых шумов

Динамик: встроенный

Память: до 32 часов аудиозаписи

Аккумулятор: 210 мАч

Автономность: до 24 часов в режиме записи при подключении к смартфону

Беспроводная связь: Bluetooth 5.4

Защита: от капель и брызг

Управление: физическая кнопка, световая и звуковая индикация

Зарядка: комплектная зарядная станция с USB-C

Приложение: Алиса AI (Android, iOS)

ИИ-функции: расшифровка речи, разделение спикеров, итоги встреч, напоминания, поиск по записям, ИИ-агент «Действуй!», поддержка MCP

Крепления: магнитная клипса и подвеска со шнурком

Цвета: серый, серебристый, золотой

Цена на момент обзора: 19 990 ₽

Дизайн и комплектация

На ранний тест мне достался серебристый Пин. Это миниатюрный микрофон в корпусе из анодированного алюминия. Металл приятен на ощупь, к сборке претензий нет. Устройство выглядит весьма прилично, чем можно ожидать от диктофона.

Диаметр Пина составляет 34 мм, толщина 12 мм, а весит он около 16 граммов. Несмотря на компактные размеры, на одежде устройство хорошо заметно. Внешне оно напоминает миниатюрный современный микрофон и выглядит скорее как технологичный аксессуар.

В коробке, помимо самого Пина, находятся зарядная станция, инструкция и два крепления: клипса, магнитная подвеска со шнурком для ношения на шее. Устройство можно закрепить на одежде, повесить на шею или просто положить на стол во время встречи.

Выбор аксессуаров пока скромный. В будущем хотелось бы увидеть больше вариантов крепления, чтобы Пин можно было органичнее вписывать в повседневный гардероб.

Внутри уместились три микрофона, нейропроцессор для обработки звука, динамик, аккумулятор на 210 мАч и память на 32 часа записи. Чтобы собрать всё это в таком корпусе, инженерам пришлось прибегнуть к кастомным решениям, например сделать аккумулятор D-образной формы.

Динамик нужен для сигналов: Пин звуком сообщает, что запись началась или остановилась и что важный момент отмечен. С телефоном он связывается по Bluetooth 5.4. Корпус защищён от капель и брызг, но погружать его в воду нельзя.

Есть и предупреждение производителя. В Пине и в креплениях стоят магниты. Они притягивают мелкие металлические предметы и могут повлиять на работу кардиостимулятора, поэтому таким пользователям не стоит носить устройство в области груди.

Первая настройка занимает несколько минут и для работы нужен аккаунт Яндекса. Я подключил Пин к iPhone через приложение Алиса AI и произнёс несколько фраз, чтобы система запомнила мой голос. Остальных собеседников она потом называла «Спикер 1», «Спикер 2» и так далее.

Управление

Несмотря на обилие возможностей, управление Яндекс Пином оказалось предельно простым. На корпусе всего одна кнопка, которой хватает практически для всего. Удерживаешь её две секунды, центральный LED-индикатор загорается белым, и устройство начинает записывать разговор. Повторное удержание завершает запись, а двойное нажатие позволяет поставить отметку в текущем диалоге, своеобразную закладку в избранном. В подтверждение загорается жёлтый индикатор. Позднее к отмеченному моменту можно быстро вернуться через приложение.

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие с Алисой. Прямо во время записи можно коротко нажать кнопку, после чего вокруг корпуса загорится фирменное фиолетовое кольцо и прозвучит знакомый звуковой сигнал ассистента.

Алиса готова принять поручение. Например, можно попросить её найти информацию, подготовить документ или выполнить другую задачу. Команда отправится ИИ-агенту «Действуй!», а результат появится в соответствующем чате приложения Алиса AI. Остаётся только открыть его и посмотреть, что получилось.

Единственное, чего мне не хватило, так это пуш-уведомления о выполненном поручении. Возможно, разработчики намеренно отказались от него, чтобы лишний раз не отвлекать владельца. Впрочем, возможность самостоятельно включать такие уведомления точно не помешала бы.

Как Пин работает на практике

Раньше я записывал переговоры на смартфон, отправлял файл нейросети и просил расшифровку с тезисами. Способ рабочий, но с лишними шагами. С Пином они исчезают. Вы включаете запись, кладёте устройство на стол или цепляете на одежду, и после разговора аудио само уходит в приложение, где Алиса выделяет договорённости.

Так же я фиксировал идеи. Мысль можно просто проговорить, не пытаясь сразу придать ей форму текста.

На групповых встречах Алиса разделяет голоса и подписывает каждого спикера. В итогах видно, кто что сказал.

Но сильнее всего удивили длинные записи. Несколько раз я оставлял Пин включённым на часы: в кафе, в торговом центре, на улице. Алиса сама разрезала запись на эпизоды, определила участников и подписала итоги. За один день она выделила ужин в ресторане, обсуждение посылки, разговор о GTA VI и заказ в кафе.

Шум ей не помеха. Когда вокруг играла музыка и переговаривались посетители, нейросеть отделяла фон от голосов собеседников. А если фрагмент оказывался слишком коротким или бессвязным, честно писала, что содержательного разговора не нашла.

Ошибки бывают, но только в отдельных словах, чаще всего когда человек говорит невнятно. Смысл при этом сохраняется. Итоги появляются через две-три минуты после конца записи.

Как Алиса справляется с русской и английской речью

Особую ставку Яндекс сделал на распознавание русского языка. По внутренним исследованиям компании, собственная технология превосходит зарубежные аналоги. Насколько справедливо такое сравнение, без отдельного тестирования судить сложно, но за время знакомства с Пином у меня практически не возникало претензий к качеству расшифровок.

Алиса уверенно разбирает живую разговорную речь, не теряется при встрече со сленгом и бережно сохраняет оригинальные формулировки, даже если собеседники не стесняются в выражениях. Ненормативная лексика тоже остаётся без изменений, что особенно ценно при работе с интервью. Впрочем, полностью доверять автоматической расшифровке я бы не стал: прежде чем отправлять материал в публикацию, важные цитаты всё равно лучше сверить с аудиозаписью.

Неожиданную проверку устроила GTA VI. Пока я играл, лежавший рядом Пин записывал английские диалоги персонажей. Алиса без особых затруднений перенесла их в текст на языке оригинала, сохранив даже весьма крепкие выражения. Позднее я попросил ИИ-агента «Действуй!» объяснить, о чём шла речь, и получил ответ уже на русском языке.

Но удивило меня другое. Алиса самостоятельно предположила, что слышала не беседу реальных людей, а фоновую речь из телевизора или другого медиаконтента. Правда, распознать в записи именно GTA VI ей не удалось и выдала она свое определение на языке той речи, которую слышала.

Зато нейросеть не попыталась выдать случайные реплики персонажей за полноценную встречу с выдуманными договорённостями. Вместо красивого, но недостоверного пересказа она предпочла осторожную интерпретацию, и такой подход мне определённо ближе.

Напоминания и поиск

В приложении Алиса AI каждая запись выглядит как карточка с названием, временем, главными тезисами и аудио. Важный момент можно отметить двойным нажатием на кнопку, и потом его проще найти.

Поиск работает по смыслу. Через несколько дней после переговоров можно спросить, о каких сроках договорились или что предложил собеседник, и Алиса найдёт ответ в записях. На бытовых разговорах я проверил, насколько она внимательна. Она достаёт даже мелочи: названия товаров, цены, содержание случайных бесед.

Напоминания ставятся голосом. Пока идёт запись, достаточно сказать вслух: «напомнить завтра позвонить автомастеру» или «забрать шторы». Телефон доставать не нужно, кнопку нажимать повторно тоже. Задача попадает в раздел «Моя память», но не сразу в работу, а в список неподтверждённых, где её нужно принять или удалить. Решение правильное: случайная фраза не превращается в поручение без вашего ведома.

Приложение подводит и итоги дня, распределяя время по категориям: работа, личное общение, учёба и другое.

Главный недостаток в том, что готовую расшифровку нельзя исправить прямо в приложении. Текст можно скопировать, а аудио скачать.

Автономность

Яндекс обещает до 24 часов автономной работы. За время тестирования Пин ни разу не подвёл: заряда хватало и на рабочие встречи, и на короткие голосовые заметки, и на многочасовые разговоры. Правда, проверять его на выносливость целыми сутками непрерывной записи я не стал.

Если связь со смартфоном пропадёт, Пин продолжит сохранять аудио во встроенной памяти, рассчитанной на 32 часа записи. Как только Bluetooth-соединение восстановится, материалы автоматически передадутся в приложение.

Есть и нюанс. Если просто остановить запись, Пин не отключается: он продолжает работать в фоне, ничего не записывает, но постоянно синхронизируется со смартфоном и разряжается. Полностью он выключается только удержанием кнопки в течение пяти секунд. Поэтому между встречами его проще держать на зарядной станции или выключать вручную. Возможно, к релизу это исправят, и после остановки записи устройство будет полностью отключаться.

Комплектная зарядная станция небольшая, квадратная и подключается через USB-C. При необходимости её можно запитать даже от повербанка. Следить за зарядом помогает световая индикация: красный цвет предупреждает о разряжающемся аккумуляторе, пульсирующий жёлтый на зарядной станции сообщает о процессе зарядки, а зелёный означает, что батарея полностью заряжена.

Приватность. Давайте без паранойи

Стоило появиться носимому ИИ-диктофону, как разговор о его возможностях быстро свёлся к привычным страшилкам о слежке и тотальной прослушке. Будто каждый владелец Яндекс Пина собирается круглосуточно записывать окружающих и передавать их разговоры неизвестно кому.

Такие опасения во многом растут из непонимания, зачем устройство нужно. Пин создан для конкретных задач: деловых переговоров, интервью, совещаний, сохранения идей и напоминаний. Носить его постоянно включённым незачем.

Особенно любопытно наблюдать за этой тревогой на фоне популярности умных колонок. Многие спокойно живут с Яндекс Станцией или приходят в гости, где она стоит посреди комнаты, и никто не требует отключить микрофоны. Принцип работы, конечно, другой: Станция ждёт команду активации, а Пин способен вести долгую запись. Но сам микрофон ещё не превращает гаджет в инструмент слежки.

С защитой данных у Яндекса предусмотрено несколько решений. Запись включается только физической кнопкой, удалённо запустить её нельзя, а во время работы горит белый LED-индикатор. По заявлению компании, аудиофайлы хранятся на серверах в зашифрованном виде и привязаны к Яндекс ID владельца. Доступ к ним можно получить через приложение Алиса AI под своим аккаунтом. Если потерянный Пин попытаются подключить к чужому профилю, локальные записи автоматически удалятся.

Но у индикатора есть слабое место. Он небольшой, и заметить его непросто. К тому же горит он белым, а не красным. Красный в диктофонах и камерах давно читается как «идёт запись». У Пина красным светится кольцо при низком заряде, а запись обозначает белый центральный индикатор. Звуковой сигнал помогает, но он звучит только при старте и остановке, и его легко пропустить.

Поэтому человек, который видит Пин впервые, может не понять, что это за устройство, зачем оно на вас и записывает ли оно сейчас. Такие вещи вызывают догадки, а догадки редко бывают добрыми.

Ответственность за прозрачность здесь целиком лежит на владельце. Собеседник не покупал гаджет, не читал инструкцию и не обязан расшифровывать огоньки. Ему остаётся либо гадать, либо верить вам на слово.

Правило, на мой взгляд, простое:

сказать о записи до того, как нажали кнопку;

положить Пин на стол на виду, а не прятать под одеждой;

объяснить, зачем он нужен, например чтобы не потерять договорённости;

остановить запись, если собеседник просит.

Именно здесь проходит граница между рабочим инструментом и слежкой, и определяет её не технология, а согласие. Диктофон, о котором все знают, превращается в протокол встречи. Тот же диктофон втайне уже совсем другая история, и никакой индикатор этого не исправит. Производителям стоило бы учесть это в следующих версиях: более заметная индикация записи сняла бы часть вопросов ещё до того, как их зададут.

Разумеется, облачная обработка требует определённого доверия к производителю. Но здесь я придерживаюсь простого принципа: нужно понимать, что именно ты записываешь и кому доверяешь информацию. Серьёзные коммерческие тайны, конфиденциальные переговоры или что-то сугубо личное я в Пин диктовать не собираюсь. Зато в обычных рабочих обсуждениях, бытовых заметках, внезапных идеях и напоминаниях не вижу ничего, что требовало бы особой секретности.

Поэтому включаю устройство по необходимости, а в остальное время оно спокойно лежит без дела. Мне не нужен круглосуточный архив собственной жизни, как и большинству людей, для которых создавался такой гаджет.

Не стоит путать рабочий инструмент со шпионским оборудованием. Разумное обращение с данными и уважение к собеседникам куда важнее, чем поиски тотальной слежки в каждом новом устройстве с микрофоном. Но уважение должно начинаться с владельца: чем открытее вы обращаетесь с записью, тем меньше поводов у окружающих её бояться.

Цена и сравнение с Plaud

Яндекс Пин стоит 19 990 рублей. Сумма немаленькая, хотя за внешней простотой устройства скрывается довольно сложная конструкция. Разработчикам пришлось уместить в компактном корпусе микрофоны, процессор, память и аккумулятор нестандартной формы, а заодно создать программную платформу для работы с Алисой AI. Насколько всё перечисленное оправдывает цену, каждый решит сам.

Ближайшие конкуренты Пина представлены у Plaud. Обычный NotePin стоит в США $159, а более современный NotePin S обойдётся в $179. Но сравнивать только стоимость устройств было бы неправильно, поскольку значительная часть их возможностей связана с подписками.

Устройство Цена Бесплатный лимит Расширенный тариф Яндекс Пин 19 990 ₽ 10 ч/мес. 50 ч за 690 ₽/мес. Plaud NotePin $159 5 ч/мес. 20 ч за $17,99/мес. Plaud NotePin S $179 5 ч/мес. 20 ч за $17,99/мес.

Яндекс предлагает вдвое больше бесплатных часов расшифровки, а его базовая подписка заметно щедрее по лимитам. У Plaud свои преимущества: распознавание более сотни языков, огромное количество профессиональных шаблонов для обработки записей и развитая система ИИ-инструментов.

Есть и сугубо российский нюанс, который легко упустить из виду. Купить Plaud ещё можно у местных продавцов, а вот с оплатой зарубежной подписки могут начаться танцы с бубном. Обычные российские карты для платежей на иностранных сайтах не подходят, поэтому придётся искать зарубежную карту или другой доступный способ оплаты. С Яндексом всё гораздо проще: заплатили рублями и пользуетесь.

У самого Пина предусмотрены три варианта использования:

Бесплатный. 10 часов обработки речи в месяц, лента дня, итоги разговоров и напоминания.

10 часов обработки речи в месяц, лента дня, итоги разговоров и напоминания. «База». 690 рублей в месяц или 6900 рублей в год. Лимит увеличивается до 50 часов, появляется поиск по всей истории встреч и доступ к ИИ-агенту «Действуй!».

690 рублей в месяц или 6900 рублей в год. Лимит увеличивается до 50 часов, появляется поиск по всей истории встреч и доступ к ИИ-агенту «Действуй!». «Макси». 1190 рублей в месяц или 11 900 рублей в год. Безлимитная расшифровка и поддержка MCP для подключения внешних ИИ-агентов. Покупателям Пина также предлагается трёхмесячный пробный период максимальной подписки.

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. MCP представляет собой протокол, позволяющий разным ИИ-системам обмениваться данными и обращаться к внешним инструментам. В случае Пина речь идёт о возможности подключить стороннего ИИ-агента к накопленной истории встреч. Например, использовать знакомый ИИ-инструмент для анализа переговоров, поиска нужных договорённостей или подготовки задач на основе записанных разговоров. Разумеется, для подобной работы потребуется настроить подключение и предоставить соответствующий доступ.

Для тех, кто уже активно пользуется несколькими нейросетями, возможность весьма интересная. Правда, мне хотелось бы видеть поддержку MCP уже в тарифе «База». Всё-таки покупатель отдаёт за устройство почти 20 тысяч рублей, и необходимость оформлять максимальную подписку ради интеграции со сторонними ИИ-инструментами выглядит спорным решением.

Впрочем, для большинства повседневных задач возможностей «Базы» должно хватить с запасом. 50 часов в месяц позволяют регулярно записывать встречи, интервью и рабочие обсуждения, не задумываясь о лимите после каждого разговора. Если Пин нужен лишь несколько раз в месяц, вполне можно обойтись бесплатными десятью часами.

Главное, что подписка здесь не превращается в обязательный платёж сразу после покупки. Пользоваться устройством можно и без неё, хотя самые интересные возможности Алисы всё же открываются за дополнительные деньги.

Итоги

Яндекс Пин оказался гораздо полезнее, чем можно подумать, глядя на маленький диктофон. Алиса уверенно разбирает разговоры, выделяет главное и за считанные секунды находит информацию, ради которой раньше пришлось бы переслушивать часовую запись.

Конечно, без недостатков не обошлось. Не хватает редактирования расшифровок, уведомлений от ИИ-агента и более интересных креплений. Индикатор записи слишком неброский и горит белым, а не привычным красным, поэтому прозрачность приходится обеспечивать самому владельцу. Да и поддержку MCP хотелось бы получить без максимальной подписки. Пин пока в раннем доступе, поэтому часть этих претензий может закрыться обновлениями.

При этом важно понимать, что Пин далеко не для всех. Если вы редко бываете на встречах и не работаете с большим количеством разговорной информации, тратить почти 20 тысяч рублей особого смысла нет. Но вот журналистам, предпринимателям, студентам, руководителям и тем, чьи дни проходят в переговорах и совещаниях, он действительно способен облегчить жизнь.

Лично для меня Пин не стал незаменимым, но на важные встречи я теперь беру его охотно. Ведь приятно просто слушать собеседника и сосредоточиться на разговоре, не отвлекаясь на заметки и не пытаясь удержать в голове каждую деталь.