На международном автосалоне в Гуанчжоу компания Lexus представила электрический кроссовер TZ. Модель стала первым полностью электрическим автомобилем марки с тремя рядами сидений.

Длина кузова составляет 5,1 метра. Благодаря системе подруливания задних колёс радиус разворота удалось сократить до 5,4 метра. Полный привод DIRECT4 автоматически распределяет крутящий момент между передним и задним электромоторами.

Lexus TZ выпускается в модификациях мощностью 308 и 402 л. с. Предусмотрены аккумуляторы ёмкостью 76,96 и 95,82 кВт·ч, а заявленный запас хода достигает 540 км по циклу WLTP.

Одной из особенностей старшей версии стала система Interactive Manual Drive, имитирующая переключение передач механической коробки и звук двигателя V10.

В салоне установлены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 14-дюймовый мультимедийный экран, раздельные кресла второго ряда и акустическая система Mark Levinson с 21 динамиком. Предусмотрена поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

В Китае продажи Lexus TZ начнутся в первом квартале 2027 года. В США стоимость кроссовера стартует с $64 050, а в Великобритании с £74 895.