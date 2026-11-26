Неофициальный фанатский порт GTA 5 Five Star Port закрыли после вмешательства Take-Two. Создатель проекта Кевин сообщил, что получил требования от юристов компании и согласился их выполнить.

Сайт, приложение и онлайн-сервисы проекта отключили сразу. Группы в Telegram и Discord перевели в режим чтения и удалят 27 ноября.

Five Star Port вышел в октябре и запускал GTA 5 локально на iPhone, iPad и Mac. Кевин предупредил, что не участвует в продолжениях и копиях проекта и не поддерживает их. Файлы, которые распространяют мошенники под видом новой версии, могут содержать вирусы.

Ранее стало известно, что издатель потребовал закрыть проект Leonida, предназначенный для запуска Xbox-версии игры на Windows и более 3007 репозиториев на GitHub.