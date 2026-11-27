Продюсер GTA VI и соруководитель Rockstar North Роб Нельсон в интервью The Verge рассказал, почему разработчики изменили привычную для серии механику свободной игры после завершения основного сюжета.

В предыдущих частях GTA игроки могли продолжать исследовать открытый мир после финальных титров. Однако в GTA VI такой подход противоречил бы истории Джейсона и Люсии, которые стремятся покончить с криминальным прошлым.

По словам Нельсона, команда Rockstar рассматривала разные варианты, но пришла к выводу, что история героев должна иметь полноценное завершение.

Поэтому после прохождения сюжета игра возвращает пользователя к моменту перед одним из ключевых решений. Игрок может свободно исследовать мир, выполнять оставшиеся задания, зарабатывать деньги и попробовать получить другую концовку.

Нельсон также подтвердил, что финал GTA VI зависит не только от решений в заключительных миссиях, но и от накопленной суммы денег и поведения игрока на протяжении всей сюжетной кампании. Всего предусмотрено множество возможных исходов.