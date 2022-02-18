Что подарить на 23 февраля: понравится каждому

Про носки в подарок уже даже шутить не хочется. И про прочий хлам, который иногда подкидывают нам магазины, а мы ведемся, потому что начинаем паниковать от нехватки времени. Считаем, что подарок на 23 февраля парню, папе, брату или любому другому мужчине должен быть, как минимум, приятный, как максимум — желанный.

Камера Instax mini 40

Универсальная камера моментальной печати в ретро-стиле Instax mini 40 отлично подойдет для 23 февраля. На самом деле, это классная идея подарка на любой праздник.

У Instax mini 40 автоматический контроль экспозиции, режим селфи и хорошее качество печати. К тому же огромным бонусом выступает ретро-дизайн камеры, из-за чего она смотрится дорого и стильно. Камера моментальной печати полезна в обычной жизни и незаменима в путешествиях. А если, ваш получатель подарка является профессиональным фотографом, то ему пригодится этот аппарат и для работы.

На официальном сайте Instax сейчас при покупке этой камеры дают в подарок картриджи. А это около 700 рублей экономии, так что точно рекоменд.

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Камера для стриминга Logitech C922

Любителям стримов и начинающим блогерам рекомендуем подарить веб-камеру Logitech C922. Она обеспечит потоковое вещание любого контента в формате Full HD 1080p на частоте 30 кадров в секунду или HD 720p на частоте 60 кадров в секунду.

Камера обладает стеклянным объективом, автоматической фокусировкой и обзором по диагонали 78°. Это делает съемку детальной и плавной при любом освещении, поэтому можно не переживать за свое отражение в кадре. Также в Logitech C922 Pro Stream Webcam встроены два качественных микрофона для стереозвучания.

В общем, это идеальная веб-камера для живого вещания на Twitch и YouTube. Если получатель подарка, увлекается какой-то подобной деятельностью, то такому устройству он будет безмерно рад.

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Повербанк с беспроводной зарядкой Mophie

Повербанк Mophie Powerstation XL 10000 mAh — рациональный и полезный подарок для любого мужчины.

Во-первых, он на 10 000 мАч, такого объема хватит на 48 часов заряда смартфона. Во-вторых, этот повербанк поддерживает беспроводную зарядку, поэтому не придется путаться в проводах. Для подзарядки планшета можно воспользоваться проводом через USB-A с высокой мощностью в 10 Вт.

Качественный повербанк с беспроводной зарядкой, чтобы всегда оставаться на связи, особенно в путешествиях. Кроме того, сейчас его можно заказать по хорошей скидке.

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Игровая гарнитура SteelSeries

Все мужчины любят игры, а у каждого второго есть игровая консоль PlayStation, Xbox или Nintendo Switch. Игровая гарнитура SteelSeries Arctis 3 Console Edition станет идеальным подарком. Достаточно того факта, что многие киберспортсмены выбирают продукты SteelSeries для профессиональных соревнований.

Гарнитура Arctis 3 обладает специальными динамиками, передающие звук в высоком качестве и максимальной детализацией, обеспечивая полный эффект погружения в игру. При необходимости можно использовать выдвижной микрофон, чтобы переговариваться с другими участниками игрового процесса.

Дополнительной особенностью SteelSeries Arctis 3 Console Edition является легкий корпус с системой распределения веса, что делает её максимально удобной при длительном использовании. Стильно, качественно и круто.

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Коврик для мыши Satechi

Качественный двусторонний коврик от Satechi подойдет любому, кто уважает и ценит свое рабочее пространство.

Коврик выполнен из экокожи и имеет две стороны — серую и зеленую. Поверхность гладкая и водостойкая, а прочный материал не повредит и не поцарапает даже самый хрупкий стол.

Выглядит Dual Side премиально, за это спасибо калифорнийскому бренду Satechi. У него всегда очень лаконичные и первоклассные аксессуары для устройств. Однозначно, советуем присмотреться к нему.

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Мышка Satechi M1

Еще один продукт от калифорнийского бренда Satechi – беспроводная мышка Satechi M1. Вы можете сказать, кто дарит мышки? Но это действительно классный подарок для тех, кто долго работает за компьютером и пользуется дешевой мышкой из ближайшего магазина.

Начнем с того, что Satechi M1 удобно лежит в ладони и идеально подходит как для левшей, так и для правшей. Кроме того, она сделана из полированного алюминия и идеально дополнит современный рабочий стол.

Встроенный аккумулятор и удобный порт для подзарядки Type-C, делает устройство максимально удобным. Оптический датчик для точного отслеживания и алюминиевым колесом, обеспечат быструю прокрутку сайтов, рабочих документов или точный ввод данных.

Лично проверено, что такой подарок один из самых универсальных и им будут пользоваться долгое время.

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Настольные игры

Любителям настолок или только втягивающимся в этот процесс, рекомендуем подарить классную красочную игру.

Например, «Предназначение» — сюжетная настолка с интересными персонажами и красивыми детальными фигурками. В ней пять сценариев: один самостоятельный, который можно пройти первым, и четыре связанных сюжетно, их нужно проходить поочерёдно. К тому же, отзывы на «Предназначение» все положительные. Будьте готовы к игре в «запой».

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Еще советуем приобрести «Герои Терринота». Это кооперативная приключенческая игра для четырёх человек, действие которой происходит в фэнтезийном мире Терринот. Здесь необходимо собрать свою команду супергероев из магов, воинов, разведчиком и целителей и пройти один из восьми сценариев. Все разной степени сложности: от простого до «как это вообще можно пройти».

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Камера видеонаблюдения EZVIZ

Всем владельцам частных домов посвящается. Идеальным подарком станет уличная камера видеонаблюдения EZVIZ C3N. Это не просто какая-то камера, которая будет записывать всё на флешку. Всё гораздо проще и интересней.

Камера EZVIZ C3N обладает качественной оптикой, может работать при любой погоде, а ночью доступно два режима: цветной, включаются встроенные яркие прожекторы (не только камера, но и подсветка территории!) и стандартный черно-белый с датчиком слежения. Всё работает через приложение в режиме реально времени, поэтому при обнаружении чего-либо подозрительного, фрагмент запишется, а пользователю моментально придёт уведомление на смартфон.

Где купить: EZVIZ

Док-станция j5create UltraDrive

Модульная мини-док-станция j5create UltraDrive – станет палочкой-выручалочкой для профессиональной работы с MacBook Pro или iPad Pro. 5 магнитных мини-адаптеры, которые позволяют подключаться к другим устройствам и значительно расширяют функционал устройств с портами Type-C.

Можно передавать фотографии через карту памяти, подключаться к мониторам и многое другое. В комплекте к станции идёт специальный чехол для транспортировки и сортировки нескольких адаптеров и кабелей, что делает модульную док-станцию идеальным аксессуаром для путешествий.

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Всей редакцией мы постарались собрать максимально полезные подарки. Дарите, радуйте и делитесь данной подборкой с другими. А что вы будете дарить на 23 февраля?

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