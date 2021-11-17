Представлена гибридная камера Instax mini Evo Hybrid

Компания FUJIFILM анонсировала новую камеру моментальной печати instax mini Evo Hybrid (mini Evo). Устройство появится в продаже с 1 февраля 2022 года.

Оригинальной особенностью mini Evo являются десять встроенных режимов объектива и десять вариантов фильтров с пленочными эффектами, которые предлагают фотографам 100 различных комбинаций для самовыражения и создания уникальных снимков.

Фирменное приложение для смартфона позволяет передавать через Bluetooth любые изображения, снятые на камеру. Также камеру можно будет использовать как принтер моментальной печати для изображений из галереи любого смартфона. Приложение получит возможность удаленной съемки и различные варианты хранения снимков.

Камера mini Evo оснащена 3-дюймовым ЖК-экраном, который дает возможность выбирать изображения, добавлять и редактировать кадры, настраивать параметры печати. Благодаря встроенной литий-ионной батарее, пользователи смогут сделать до 100 снимков без подзарядки. Для хранения изображения используется Micro SD.

Наряду с камерой mini Evo компания выпустит моментальную пленку instax mini Stone Grey с контрастной серой рамкой вместо привычной белой. Фотопленка Instax mini Stone Grey будет доступна в единой упаковке по 10 кадров.

Камера instax mini Evo в черно-серебристом цвете и Фотопленка Instax mini Stone Grey будут доступны к покупке с 1 февраля 2022 года на официальном российском сайте бренда о рекомендованной розничной цене 16 990 рублей для камеры mini Evo и 890 рублей для фотопленки mini Stone Grey.