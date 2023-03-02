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Fujifilm выпустила новое поколение камер моментальной печати Instax Mini 12

Fujifilm выпустила серию камер моментальной печати Instax Mini 12. Дизайн устройств сильно похож на предыдущую Mini 11. Меньше ли от этого мы хотим новинку? Нет.

Сообщается, что главным отличием и преимуществом камеры является объектив, который теперь можно поворачивать. Также добавилась возможность фотографировать в режиме крупного плана. Цветовая линейка потеряла аппарат в черном цвете, зато добавилась светло-зеленая.

Вспышка по-прежнему автоматическая и вручную не регулируется. Это одновременно и плюс у минус, об этом можете почитать в нашем обзоре на Instax Mini 11.

На изображениях видно, что информацию на объективе сделали «выбитыми» буквами, выглядит намного симпатичнее, чем просто гладкая поверхность в 11 версии.

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Источник:
Instax
Елизавета Панявина

Елизавета Панявина

Люблю милые гаджеты и женские сериалы. Но про последние писать не разрешили.

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