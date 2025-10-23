Fujifilm представила новую камеру X-T30 III | The GEEK
close
Новости

Fujifilm представила новую камеру X-T30 III

С возможностью записи видео 6.2K и диском симуляции плёнки.
Фото аватара
Василиса Ларина сегодня в 10:36

Fujifilm обновила линейку компактных камер X-T30, представив модель X-T30 III. Новинка получила более быстрый процессор обработки изображений, усовершенствованный автофокус с ИИ-распознаванием объектов и возможность записи видео в разрешении до 6.2K. Главным внешним отличием стал новый диск выбора симуляции плёнки, аналогичный тому, что установлен в моделях X-M5 и X-T50.

Камера оснащена тем же 26,1-мегапиксельным сенсором X-Trans, что и предшественница, но теперь использует новый процессор Fujifilm, который обеспечивает вдвое большую скорость обработки данных и значительно повышает производительность видео.

Вес X-T30 III составляет 378 граммов — немного меньше, чем у предыдущей модели. Диск режимов съёмки заменён диском выбора пленочных профилей, включая Reala Ace и Nostalgic Neg, а также три пользовательских режима для собственных настроек.

Автофокус стал быстрее и точнее благодаря обновлённым алгоритмам и режимам распознавания людей, животных, птиц и транспортных средств. Серийная съёмка ведётся со скоростью до 8 кадров в секунду с механическим затвором или 20 кадров в секунду в электронном режиме.

Видео теперь можно записывать в 6.2K при 30 кадрах в секунду с использованием всей площади сенсора, либо в 4K 60p с небольшим кропом. Все форматы поддерживают 10-битную запись.

Камера не получила стабилизации матрицы, поэтому при съёмке видео потребуется объектив с OIS. Также в X-T30 III установлен наклонный, но не поворотный экран и электронный видоискатель с разрешением 2,36 млн точек.

Среди интерфейсов — microHDMI с возможностью вывода RAW-видео, слот под одну SD-карту UHS-I и разъём 2,5 мм для микрофона. Ёмкость аккумулятора увеличена — до 425 снимков на одном заряде.

Одновременно с камерой представлен объектив Fujinon XC13-33mm F3.5-6.3 OIS — компактный зум с фокусным диапазоном, эквивалентным 20–50 мм в полном кадре.

Предзаказы на Fujifilm X-T30 III уже открыты по цене 999 долларов. Новинка будет доступна в трёх цветах — чёрном, серебристом и графитовом. Поставки начнутся в ноябре 2025 года. Объектив XC13-33mm F3.5-6.3 OIS поступит в продажу одновременно по цене 399 долларов.

id·213139·20251023_1037
Где выгодно купить картриджи для Instax mini в 2025 году?
Снимаем как профи: 5 лучших камер для видеоблогеров
Продажа видеоняни привела электромонтёра из Орла на скамью подсудимых
Fujifilm выпустила новое поколение камер моментальной печати Instax Mini 12
Instax выпустит принтер в квадратном формате Square
Представлена гибридная камера Instax mini Evo Hybrid
Fujifilm представила принтер для смартфонов Instax Link WIDE
Обзор Instax Mini 40: базовая камера в ретро-версии
Instax выпустила принтер mini Link в лимитированном цвете Beige Gold
Fujifilm Instax и Nintendo представили новое приложение и принтер Instax mini Link
FUJIFILM представила камеру моментальной печати Instax mini 40
Новая камера Fujifilm instax mini 40 выйдет 7 апреля

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  2. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  3. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  4. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  6. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры
Смотреть все обзоры