Где выгодно купить картриджи для Instax mini в 2023 году?

Всем поклонникам камер моментальной печати приходится сталкиваться с проблемами в последние пару лет. Сначала картриджи значительно подорожали, а через год Fujifilm объявила, что уходит из России.

Хотя картриджи для некоторых версий Instax не стали дефицитом, перед их покупкой теперь приходится задуматься. В связи с этим, я решила составить список магазинов, где можно выгодно купить картриджи для Instax Mini, которые подойдут для следующих устройств:

Instax Mini 9;

Instax Mini 11;

Instax Mini Link;

Instax Mini 40 и других моделей старше.

Цены приведены с учетом действующих акций/скидок.

В целом, стоит понимать, что цены на картриджи значительно поднялись. Если вы помните времена, когда пак на 10 карточек стоил 590-690 рублей, то можно сказать, что такие ценники сейчас не встретишь.

На данный момент адекватной ценой за одну пачку картриджей считается 900-1300 рублей. За двойной пак цена может составлять 1700-2000 рублей. В этом случае всегда выгоднее покупать сдвоенный пакет.

Смотрим:

Яндекс Маркет

Стартовая цена за 20 штук картриджей в Яндекс Маркете начинается от 1085 рублей и 1335 рублей соответственно. Найти их можно в Яндекс Маркете, а ссылки оставила ниже:

Есть еще стилизованные карточки для Instax Mini, и лично я считаю их самым красивым вариантом. Они редки и особенны, поэтому если вы хотите выделиться и иметь что-то уникальное, обратите на них внимание. Ссылка на магазин находится тут.

OZON

Аналогичный пак, как и в Яндекс Маркете, но немного дороже. Если же вам нужен запасной вариант, то рекомендуем обратить внимание на данные предложения: тут и тут.

М.Видео

Если у вас есть бонусы от покупок или регистрации в личном кабинете, то я советую приобрести картриджи в М.Видео. Вы можете списать до 50% от стоимости покупки, перейдя по ссылке на картриджи.

Если вы думаете о покупке камеры Instax или уже имеете ее и думаете о замене, то рекомендую ознакомиться с нашими обзорами:

Вот и все! Я постаралась собрать для вас самые выгодные предложения по покупке картриджей для камеры instax mini. Надеюсь, мой список поможет вам найти нужные товары по оптимальной цене. Желаю приятных покупок и не засвеченных фотокарточек!