На автосалоне в Гуанчжоу компания Avatr представила серийную версию флагманского кроссовера T09. Автомобиль длиной 5,28 метра получил новый дизайн, фары с имитацией алмазной огранки и решётку радиатора из 362 миниатюрных логотипов марки.

В шестиместном салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и два дисплея диагональю 17,2 дюйма с разрешением 3,4K.

В старшей версии гибридная установка объединяет двухлитровый турбомотор и три электродвигателя. По данным производителя, суммарная мощность превышает 1000 л.с. Аккумулятор CATL ёмкостью 71,24 кВт·ч обеспечивает более 400 км пробега на электротяге по циклу CLTC.

Кроссовер оснащён системой помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5.0 с четырьмя лидарами, двухкамерной пневмоподвеской и подруливающими задними колёсами.

Продажи в Китае начнутся до конца 2026 года. Ожидается, что стоимость Avatr T09 превысит 500 000 юаней (около 6,1 млн рублей). Официальные цены пока не объявлены.