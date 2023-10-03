Обзор HUAWEI WATCH GT 4: стильный аксессуар для спорта

HUAWEI продолжает развивать свою коллекцию смарт-часов, которые не только технически продвинуты, но также обладают элегантным дизайном, напоминающим ювелирные украшения. В этом обзоре мы рассмотрим WATCH GT 4 в стильном исполнении, которые будут интересны любителям моды и спорта.

Характеристики HUAWEI WATCH GT 4

Модель: HUAWEI WATCH GT 4

Габариты (ШxДxТ): 41,3 х 41,3 х 9,8 мм, 37 г

Дисплей: 1.32″ (466×466) AMOLED, 352 ppi

Операционная система: HarmonyOS 4.0

Связь: BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.2

Защита от воды: 5 Бар

Емкость аккумулятора: 323 мАч

Степень зашиты: IP68

Поддержка беспроводной зарядки: да

NFC: да (HUAWEI Pay)

Спорт: более 100 режимов тренировок

Дополнительно: барометр, акселерометр, гироскоп, оптический датчик сердечного ритма, датчик внешней освещенности, компас, датчик глубины, пульсоксиметр (SpO2)

Совместимость: HarmonyOS, Android 6.0 и выше, iOS 9 и выше

Комплект поставки

Поставляются WATCH GT 4 в классической для HUAWEI небольшой коробке. Внутри находятся:

Часы с ремешком

Беспроводная зарядка (шайба)

Инструкции

На этом комплект поставки закончился.

Настоящий аксессуар

HUAWEI WATCH GT 4 были представлены совсем недавно. На выбор даётся всего две версии: мужская в строгом дизайне на 46 мм и женская версия на 41 мм с миланским браслетом. Именно последняя версии досталась мне на обзор.

У «женской версии» HUAWEI WATCH GT 4, будем называть её так, более элегантное исполнение. Плоский круглый дисплей с тонкими рамками, которые выкрашены в цвет корпуса. Сам корпус сделан из нержавеющей стали и композитных материалов на основе полимерного волокна. Завершает образ добротный миланский браслет с магнитной застежкой. Ко внешнему виду никаких вопросов.

С левой стороны корпуса ничего нет, а с правой размещаются две физические кнопки. Верхняя отвечает за прокрутку контента и подтверждения действия, а нижняя используется для быстрого вызова меню тренировок. При этом последняя кнопка программируемая и на неё можно назначит любое нужное действие. Колёсико тоже со своими особенностями — при нажатии она покажет последние запущенные приложения.

Миланский браслет выполнен качественно. Это толстые звенья на магнитной застёжке, но такой вариант никак не подходит для активного занятия спортом. Тут часы выполняют функцию красивого аксессуара, который может отслеживать пройденные шаги, пульс, давление и многое другое.

При этом если часы вам потребуется для занятия спортом, ремешок можно легко снять и заменить на более спортивные. Для этого потребуется отодвинуть защёлку с внутренней стороны и браслет будет снят.

Что по функциям?

HUAWEI WATCH GT 4 отличаются от предыдущего поколения более тонким корпусом, но техническая часть осталась практически неизменной. Верхний элемент представляет собой круглый AMOLED-дисплей с диагональю 1,32 дюйма, плотностью 352 ppi и разрешением 466×466 точек. Яркость экрана также впечатляет и обеспечивает отличную видимость на улице. Экран четко виден под любым углом, шрифты читаемы, а цвета насыщены.

Как и полагается современным часам, WATCH GT 4 получили поддержку Always-On-Display, которую можно даже кастомизировать на свой вкус за счет новых циферблатов. Например, на “выключенном” экране можно отобразить температуру тела или количества пройденных шагов.

Для подключения часов к смартфону потребуется установить приложение «HUAWEI Здоровье». В нём можно будет просматривать подробные расшифровки не только своих спортивных достижений, но и здоровья. Однако на последний полагаться все равно не стоит при подозрении заболевания, лучше всегда обратиться к специалисту.

Следить за здоровьем пользователя помогают встроенные датчики в часах для отслеживания уровня пульса, стресса, кислорода в крови, сна и температуры. Часы также водонепроницаемы, что позволяет использовать их при плавании. Однако стоит уточнить, что для этой цели необходимо использовать другой браслет. Если вы предпочитаете бег в городе, то можно будет просматривать пройденный маршрут, его любезно покажет приложение за счет встроенного модуля GPS в часах.

Новое приложение «Будь в форме» предоставляет возможность контролировать калорийный баланс. Пользователь может установить свою цель: сохранить текущий вес, набрать массу или снизить вес. Программа автоматически рассчитает дефицит или избыток калорий в соответствии с выбранной целью, предложит индивидуальные рекомендации по физическим упражнениям и позволит вести дневник питания. Это поможет разработать персональный план для достижения желаемых результатов в зависимости от темпа похудения. Важно помнить, что быстрое снижение веса может быть вредным для организма, и первые потерянные килограммы часто связаны с потерей жидкости.

Автономность

По словам HUAWEI, «женские» WATCH GT 4 могут проработать на полном заряде от двух до семи дней. На практике полного заряда часов хватает на полноценных три дня использования. Я хожу на функциональные тренировки 3-4 раза в неделю, заряжать часы перед каждым занятием мне не приходилось. При этом я использую GPS, Always-On-Display и постоянно принимаю уведомления.

Восполнять заряд в WATCH GT 4 можно при помощи беспроводной зарядки, основное удобство в том, что для этой цели подойдёт абсолютно любая станция. На всю подзарядку до 100% уходит около 50 минут.

Итого

HUAWEI выпустила ещё один отличный продукт. WATCH GT 4 не только обладают стильным дизайном, который легко спутать с обычными часами, но и сохраняют все функции для мониторинга здоровья и физической активности.

Эти часы предназначены для тех, кто ищет не просто спортивный трекер, а элегантный аксессуар, который приносит удовольствие от использования.

larina Плюсы Стильный внешний вид

Хорошая автономность

Большой набор функция для здоровья

Большой набор функция для спорта Недостатки С миланским браслетом неудобно заниматься спортом