HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 4

Huawei официально представила смарт-часы WATCH GT 4 с новым дизайном, AMOLED-экраном и “прокаченными” функциями для мониторинга здоровья

Новинка доступна в двух размерах:

HUAWEI WATCH GT 4 на 46 мм со строгим восьмиугольным дизайном;

HUAWEI WATCH GT 4 на 41 мм. Дизайн, который напоминает ювелирное украшение.

HUAWEI WATCH GT 4 на 46 мм можно выбрать в варианте с коричневым кожаным, зеленым плетеным или черным каучуковым ремешком соответственно. Также есть версия со стальным ремешком.

Модель WATCH GT 4 на 41 мм представлена в вариантах с двухцветным, миланским плетением и белым кожаным браслетом соответственно.

В часах появились три совершенно новые функции мониторинга здоровья — анализ аритмии на основе фотоплетизмограммы (ФПГ), обновленная система контроля менструального цикла 3.0 и функция контроля дыхания во время сна.

Технологии:

TruSeenTM 5.5+ — позволяет владельцу WATCH GT 4 получать более точные результаты измерений показателей здоровья сердечно-сосудистой системы даже при измерениях во время тренировок или в условиях с низкой температурой окружающего воздуха;

TruSleepTM 3.0 помогает улучшить сон. Устройство измеряет частоту дыхания пользователя во время сна и утром предоставляет информацию о работе их дыхательной системы;

Контроль менструального цикла 3.0 — анализирует физиологические показатели (пульс во время сна, температура тела, частота дыхания и многие другие) и прогнозирует даты цикла.

HUAWEI WATCH GT 4 поддерживают обновлённую версию колец активности, новое приложение «Будь в форме», а также усовершенствованную функцию по отслеживанию местоположения на основе навигационной спутниковой системы. Более того, есть доступно более чем 100 спортивных режимов, включая падел-теннис и даже киберспорт.

Устройство работает под управлением HarmonyOS 4.0, оснащено Bluetooth 5.2, защитой корпуса по стандарту IP68 и продолжительной автономной работой до 14 дней.

Продажи HUAWEI WATCH GT 4 на европейской рынке стартуют в октябре по цене от €230.