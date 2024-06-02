Обзор Honor Magic 6 Pro: бескомпромиссный флагман с отличными камерами

В середине апреля 2024 года в России стартовали продажи Honor Magic 6 Pro, ключевой особенностью которого стала технология HONOR AI Motion Sensing, позволяющая камере смартфона распознавать лучшие моменты с появлением людей и животных.

Забегая наперед — фотографирует смартфон действительно отлично, а вот так ли хорош обновленный ИИ, как обстоят дела с производительностью и комфортно ли пользоваться смартфоном в повседневных задачах — расскажу в этом обзоре.

Технические характеристики Honor Magic 6 Pro

Модель: Honor Magic 6 Pro

Размеры и вес: 75.8 х 162.5 х 8.9 мм, 225 г.

Экран: 6.8 дюйма, AMOLED 1280×2800 (19.7:9), 453 PPI, 1-120 Гц LTPO 2.0, 1800 кд/м² / 5000 кд/м² (при просмотре HDR контента), HDR10+

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12 ГБ

Память: 512 ГБ

Батарея: 5600 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, беспроводная зарядка 66 Вт

Камеры: основная — 50 Мп, размер матрицы 1/1,3″, переменная диафрагма f/1.4-f/2.0, фокусное расстояние 23 мм, OIS; сверхширокоугольная — 50 Мп, диафрагма f/2.0, размер матрицы 1/2.93″, фокусное расстояние 22 мм, автофокусировка; телекамера — перископ 180 Мп, диафрагма f/2.6, размер матрицы 1/1.49″, автофокусировка, OIS; фронтальная — 50 Мп, диафрагма f/2.0 + 3D-сенсор глубины

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, 3D сканер распознавания лица

ОС: MagicOS 8.0 (Android 14)

Связь: Bluetooth 5.3, LTE, 5G, WiFi 7, ГЛОНАСС, GPS, AGPS, BeiDou, Galileo, NFC, USB Type-C 2.0, две nanoSIM / nanoSIM+eSIM

Цена на момент обзора: 109 000 ₽

Вдохновленный звездами

Дизайн Magic 6 Pro никого не оставит равнодушным: он или нравится, либо вызывает отвращение. Многие знакомые назвали смартфон страшным и похожим на циклопа, но мне дизайн нравится. Рамка устройства выполнена из металла, а задняя крышка из экокожи, в моем случае светло-зеленого оттенка, наиболее привлекательной, по моему мнению, цветовой гаммы.

Блок камер выглядит стильно и необычно, а узор, окутывающий объективы, добавляет лоска, но именно эта часть смартфона вызывает наибольшие споры.

На правой грани расположилась качелька регулировки громкости и кнопка блокировки, а на нижней — слот для SIM-карты, разъем Type-C и динамик с микрофоном.

Грани устройства скругленные, развесовка, несмотря на огромный блок камер в верхней части — правильная, благодаря этому смартфон удобно лежит в руке.

Ещё устройство защищено по стандарту IP68, что добавляет уверенности при использовании под дождём.

Дисплей

Экран Magic 6 Pro соответствует стандарту флагманов 2024 года: закругленная OLED панель диагональю 6.8” с разрешением Full HD+, яркостью до 1600 кд/м² в обычных сценариях и до 5000 кд/м² при просмотре HDR контента, а также технологией LTPO 2.0, которая автоматически регулирует частоту экрана от 1 до 120 Гц для экономии заряда.

Honor следует тренду, который когда-то задала Apple: в Magic 6 Pro есть аналог Dynamic Island. Для быстрого доступа можно вывести запущенные приложения вроде музыки или таймера.

В отличие от других Android смартфонов, здесь такое решение оправдано: у Honor есть своя технология распознавания лиц на основе 3D сканирования, поэтому за черной дырой скрывается не маленькая фронталка, вокруг которой выключили побольше пикселей, а целый набор датчиков.

Но на дактилоскопическом сенсоре, расположенном под экраном, сэкономили: Honor установили во флагман оптический сканер отпечатка пальцев, а хотелось бы видеть ультразвуковой. Срабатывает он в 10 случаях из 10, но разблокировка могла бы быть побыстрее.

Частота ШИМ составляет 4320 Гц, поэтому людям, чувствительным к нему, можно не переживать — человеческий глаз не реагирует на такое высокочастотное мерцание.

Также есть поддержка адаптивной смены баланса белого, когда экран подстраивается под внешнее окружения, здесь она называется естественный тон, но цвета можно подкорректировать и вручную.

Производительность и автономность

За плавную и стабильную работу устройства отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750 и 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X.

На практике это дает нам около 1.7 миллиона баллов в antutu тесте, но в Honor не предусмотрели достаточного охлаждения для горячего чипа смартфон нагрелся на 12 градусов и потерял 7% заряда батареи. В игровом режиме смартфон набирает около 2 миллионов попугаев, но у меня он почему то не запустился.

В троттлинг тесте результат приемлемый, смартфон хоть и потерял 25% производительности на середине теста, но график ровный, без резких падений

Впрочем, на игровых возможностях смартфона это почти не сказывается — во всех крупных проектах Magic 6 Pro выдает стабильные 120 кадров, при этом смартфон нагревается, но руки не обжигает. Единственная игра, которая заставила смартфон напрячься — Honkai: Star Rail, спустя пол часа игры смартфон снизил яркость, а позже и частоту обновления экрана до 30 кадров.

Автономность устройства порадовала — смартфона хватает на полтора-два дня использования. Учитывая, что использую лишь мессенджеры, серфинг в интернете и ютуб.

Операционная система

Honor Magic 6 Pro работает на фирменной прошивке Magic OS 8.0 на базе Android 14. Она заметно улучшилась по сравнению с прошлыми версиями, но я по-прежнему не могу поместить ее в свой личный топ оболочек.

Работает система стабильно и плавно, за все время использования я не встретил ни одного бага, подвисания или даже фриза. Внешне система не выделяется ничем интересным среди оболочек других китайских смартфонов, но выглядит она симпатично.

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Зато тут есть некоторые интересные фишки, например управление жестами рук, которые смартфон распознает благодаря датчику глубины. Многие называют их баловством, но им можно найти применение. Например, при готовке, можно листать шортсы или видео в тиктоке.

Но удобство работы с жестами оставляет желать лучшего, смартфон часто не распознает поднятую руку, особенно если она наклонена вбок для свайпа влево или вправо, не всегда считывает движения руки, а если и делает это, то очень неспешно.

Есть и жесты по экрану, они работают совсем плохо, поэтому считаю их бесполезными

Еще одна любопытная фишка — отслеживание взгляда. В отличие от описанных выше, пользуюсь и работает она хорошо.

Звук и вибро

В Magic 6 Pro установлены 2 стереодинамика, запас по громкости достаточный, но не рекордный, зато звук чистый и достаточно объемный, для смартфона здесь весьма неплохой бас.

Вибромоторчик в Magic 6 Pro линейный, тактильная отдача приятная, но до уровня Apple не дотягивает, а еще хотелось бы, чтобы он был помощнее.

Камеры

Смартфон оснащен тремя объективами: основной с изменяемой диафрагмой на 50 МП, перископный телеобъектив на 180 МП и ширик на 50 МП.

Снимки на основную камеру выходят отличные, с высокой детализацией и приличной настройкой цветов. В ярком пресете Magic 6 Pro добавляет реальности красок, но без перебора.

Примеры фотографий на Honor Magic 6 Pro:

Перископный телевик, благодаря оптическому зуму 2.5х, можно назвать универсальным: на него удобно снимать и портреты, и пейзажи, и отдельные предметы — этот сценарий я использую чаще всего.

Благодаря высокому разрешению — 180 МП, использование гибридного зума вплоть 5х почти не портит качество фотографий, а иногда хорошие по детализации кадры могут получаться и при десятикратном приближении. Все что выше, в большинстве случаев, выглядит не так хорошо, но бывают и исключения.

5x 10x 50x 5x 5x 30x 48x

На широкоугольную камеру при хорошем освещении получаются отличные кадры с хорошей детализацией.

Главный минус камер — настройка баланса белого при съемке в пасмурную погоду. Смартфон то зеленит картинку, то уходит в фиолетовые оттенки.

Съемка в ночное время одновременно и порадовала, и разочаровала. Детализация остается на высоком уровне, шумов — минимум, но иногда смартфон осветляет ночь, превращая ее скорее в вечер. Впрочем, такой проблемой страдает большинство современных телефонов.

1x 2.5x 1x 2.5x 5x 2.5x 2.5x 2.5x 2.5x 1x 2.5x 2.5x 2.5x

Не понравился и ночной режим, который работает только на основном модуле, а ведь с ним решается предыдущая проблема — смартфон правильно настраивает экспозицию, не делая ночь светлее.

Портретная съемка на Magic 6 Pro порадовала — камеры смартфона передают естественный тон кожи, детализация на хорошем уровне, обработка фотографий мягкая.

Honor хочется похвалить, в первую очередь, за настройку камер — благодаря мягким алгоритмам обработки, фотографии получаются красочными, иногда даже художественными, с правильной, в большинстве случаем, цветопередачей. Тем не менее всё это актуально лишь в солнечные дни, при плохой погоде или недостаточной освещенности, зачастую, алгоритмы дают сбой, изменяя цвета и экспозицию на неестественные.

Правильный баланс белого Слишком холодные оттенки

Новая функция захвата движения, к моему удивлению и сожалению, работает лишь на людях и животных. Да, Honor заявляли, что искусственный интеллект стал лучше распознавать движения живых существ, но я не думал, что Magic 6 Pro не сможет заморозить все остальные движущиеся предметы. Фотографировать, например, автомобили, смартфон не умеет.

Все оригиналы фотографий, сделанных на Honor Magic 6 Pro, доступны на Яндекс Диске.

Итого

Я очень скептически относился к смартфонам Honor, особенно к флагманам, которые блекли на фоне конкурентов и не предлагали ничего интересного. Magic 6 Pro изменил мое мнение об этом бренде, у него есть всё: классный дизайн с продуманной эргономикой, флагманское железо, отличная автономность и великолепные камеры — не зря dx0mark поставили его на второе место в топе мобильных камер, сразу за его собратом — Huawei Pura 70 Ultra (обзор).

Однако, не обошлось и без ложки дегтя — не совсем корректная работа алгоритмов камеры в сложных сценариях, не самая продуманная, хоть и очень плавная, оболочка и не флагманский датчик отпечатка пальцев.

Стоимость Honor Magic 6 Pro составляет 129 000 рублей. На мой взгляд, недостатки смартфона не смогли затмить его плюсы и ценник на уровне других флагманов вполне оправдан, особенно учитывая официальную поддержку на территории России.

Антон Королев Плюсы Отличная эргономика

Интересный дизайн

Качественный дисплей с высокой частотой ШИМ

Мощное железо

Хорошая автономность

Отличные камеры

3D сканер лица

Качественный стереодинамик Недостатки Не самая продуманная оболочка

Оптический сканер отпечатка пальцев

Неправильная работа алгоритмов камеры в сложных условиях