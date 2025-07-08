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iPhone 17 Air выйдет в почти белом цвете

Очередной эксклюзивный цвет для тех, кто хочет выделяться новой моделью.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 17:30

Грядущий iPhone 17 Air может получить уникальную расцветку, которую не предложат ни в одной другой модели. По данным китайского инсайдера Fixed Focus Digital, Apple сделала ставку на очень светлый голубой оттенок. Настолько светлый, что без подсветки его легко спутать с классическим белым.

Инсайдер уточнил, что этот цвет не похож ни на один из прежних синих iPhone. Он станет основным акцентом модели и, по мнению источников, выбран неслучайно. Такой светлый оттенок визуально подчёркивает тонкость корпуса — одно из главных отличий iPhone 17 Air от других моделей серии.

Фанатский рендер iPhone 17 Air

Apple регулярно экспериментирует с цветами, но в этот раз акцент сделан не на эффектность, а на минимализм.

Ранее стало известно, что тонкий Samsung Galaxy S25 Edge, который должен был составить конкуренцию будущему iPhone 17 Air, провалился в продажах.

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Источник:
Weibo
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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