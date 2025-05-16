Honor 400 в Китае выйдет первым в мире на Snapdragon 7 Gen 4

Honor готовится к запуску флагманской серии Honor 400, которая будет анонсирована 22 мая на глобальной презентации, а 28 мая в Китае. Благодаря утечкам и скриншотам страницы «О телефоне» от инсайдера Digital Chat Station, стали известны ключевые характеристики будущих моделей.

Китайская версия Honor 400 получит аккумулятор на 7200 мАч, чип Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативной и 12 ГБ встроенной памяти, а также плоский 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2736×1264 пикселя (1.5K). Это будет первый смартфон в мире на Snapdragon 7 Gen 4.

Глобальная версия будет отличаться: она получит Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятор на 5300 мАч. Несмотря на меньшую ёмкость, то всё равно больше, чем у предыдущей модели Honor 200.

Honor 400 Pro как в глобальной, так и в китайской версии будет работать на Snapdragon 8 Gen 3. Обе модели поставляются с оболочкой MagicOS 9 на базе Android 15.

По предварительным данным, основная камера в Honor 400 получит два сенсора на 200 Мп (основной) и 50 Мп (ультраширокий). Модель 400 Pro дополнительно оснащается 50-мегапиксельным телеобъективом, формируя тройной модуль.