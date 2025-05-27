В России стартовали продажи смартфона HONOR 400 Lite с AI-кнопкой камеры

Российские магазины электроники объявили о старте продаж смартфона HONOR 400 Lite. Одной из ключевых особенностей среднебюджетника стала AI-кнопка, позволяющая управлять камерой.

Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra, основную камеру на 108 Мп и аккумулятор на 5230 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт.

Наш обзор на HONOR 400 Lite читайте по ссылке.

Ценник новинки — 32 990 рублей за конфигурацию 8/256 ГБ. Первым покупателям предусмотрена скидка 6 000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro в подарок.