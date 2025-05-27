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В России стартовали продажи смартфона HONOR 400 Lite с AI-кнопкой камеры

Первый Android-смартфон с AI-конпкой появился в российских магазинах электроники.

Российские магазины электроники объявили о старте продаж смартфона HONOR 400 Lite. Одной из ключевых особенностей среднебюджетника стала AI-кнопка, позволяющая управлять камерой.

Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra, основную камеру на 108 Мп и аккумулятор на 5230 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт.

Наш обзор на HONOR 400 Lite читайте по ссылке.

Ценник новинки — 32 990 рублей за конфигурацию 8/256 ГБ. Первым покупателям предусмотрена скидка 6 000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro в подарок.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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