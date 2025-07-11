5 лучших альтернатив Nothing Phone 3

Nothing Phone 3 вышел с обновлённым дизайном, AI-инструментами и долгой поддержкой, но на рынке уже есть сильные альтернативы с более мощной камерой, ярким экраном или быстрой зарядкой. Собрал пять лучших вариантов, которые стоит рассмотреть.
OnePlus 13
OnePlus продолжает удерживать планку по характеристикам. Три 50-мегапиксельные камеры, включая перископ с 120x зумом, дополняет всё это мощная система охлаждения и продуманная антенна со стабильным сигналом
Почему OnePlus 13?
- Камеры: три модуля по 50 Мп (включая перископ с 120× зумом), у Nothing нет такой гибкости
- Аккумулятор: 6000 мА·ч против 5150 мА·ч, зарядка 100 Вт (65 Вт у Nothing)
- Охлаждение и связь: более стабильный сигнал и термоконтроль для игр и нагрузок
- Цена в РФ: от 60 тыс. руб.
Samsung Galaxy S25
Надёжный выбор для тех, кто ценит стабильность. AMOLED-дисплей с 2600 нит яркости, фирменный Snapdragon 8 Elite и камеры, проверенные временем.
Почему Galaxy S25?
- Флагманский чип Snapdragon 8 Elite с ИИ-ускорением, а не урезанный 8s Gen 4
- Камеры: проверенные, сбалансированные, с лучшей цветопередачей
- Поддержка Android на 7 лет (как у Nothing), но с более стабильной экосистемой
- Цена в РФ: от 59 тыс. руб.
Xiaomi 15
Компактный, но мощный. OLED-дисплей с пиковой яркостью в 3200 нит и топовая тройная камера от Leica.
Почему Xiaomi 15?
- Дисплей ярче (3200 нит против 4500, но визуально лучше за счёт LTPO и точной калибровки)
- Leica-оптика и AISP 2.0 — ночные снимки и портреты заметно лучше
- Более компактный корпус с премиальной сборкой
- Цена в РФ: от 64 тыс. руб.
iPhone 16 / 16 Plus
Мало кто будет спорить, что Apple отличается своей стабильной экосистемой. Свежий чип A18, отличная камера для видео и спорная, но трендовая кнопка управления съёмкой с тактильной отдачей.
Почему iPhone 16 / 16 Plus?
- A18 быстрее, стабильнее и энергоэффективнее любого чипа Android
- Экосистема Apple и поддержка аксессуаров, Apple Watch, Vision Pro и т.д.
- Надёжность и фокус на безопасности
- Цена в РФ: от 64 тыс. руб
Google Pixel 9 Pro XL
Самый ИИ-насыщенный смартфон, но его работа в России вызывает некоторые трудности. В остальном — чистый Android, отличный дисплей и мощные камеры.
Почему Google Pixel 9 Pro XL?
- Лучшая в классе камера: GNK + 5× перископ + Zoom Enhance и Magic Editor
- Чистый Android с эксклюзивными функциями Google AI
- OLED-экран до 3000 нит, настоящая QHD+ панель
- Цена в РФ: от 85 тыс. руб.
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