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5 лучших альтернатив Nothing Phone 3

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Валентин Снежин сегодня в 09:58

Nothing Phone 3 вышел с обновлённым дизайном, AI-инструментами и долгой поддержкой, но на рынке уже есть сильные альтернативы с более мощной камерой, ярким экраном или быстрой зарядкой. Собрал пять лучших вариантов, которые стоит рассмотреть.

OnePlus 13

Фото: The Disconnek

OnePlus продолжает удерживать планку по характеристикам. Три 50-мегапиксельные камеры, включая перископ с 120x зумом, дополняет всё это мощная система охлаждения и продуманная антенна со стабильным сигналом

Почему OnePlus 13?

  • Камеры: три модуля по 50 Мп (включая перископ с 120× зумом), у Nothing нет такой гибкости
  • Аккумулятор: 6000 мА·ч против 5150 мА·ч, зарядка 100 Вт (65 Вт у Nothing)
  • Охлаждение и связь: более стабильный сигнал и термоконтроль для игр и нагрузок
  • Цена в РФ: от 60 тыс. руб.

Samsung Galaxy S25

Фото: CNET

Надёжный выбор для тех, кто ценит стабильность. AMOLED-дисплей с 2600 нит яркости, фирменный Snapdragon 8 Elite и камеры, проверенные временем.

Почему Galaxy S25?

  • Флагманский чип Snapdragon 8 Elite с ИИ-ускорением, а не урезанный 8s Gen 4
  • Камеры: проверенные, сбалансированные, с лучшей цветопередачей
  • Поддержка Android на 7 лет (как у Nothing), но с более стабильной экосистемой
  • Цена в РФ: от 59 тыс. руб.

Xiaomi 15

Фото: Android Central

Компактный, но мощный. OLED-дисплей с пиковой яркостью в 3200 нит и топовая тройная камера от Leica.

Почему Xiaomi 15?

  • Дисплей ярче (3200 нит против 4500, но визуально лучше за счёт LTPO и точной калибровки)
  • Leica-оптика и AISP 2.0 — ночные снимки и портреты заметно лучше
  • Более компактный корпус с премиальной сборкой
  • Цена в РФ: от 64 тыс. руб.

iPhone 16 / 16 Plus

Фото: The GEEK

Мало кто будет спорить, что Apple отличается своей стабильной экосистемой. Свежий чип A18, отличная камера для видео и спорная, но трендовая кнопка управления съёмкой с тактильной отдачей.

Почему iPhone 16 / 16 Plus?

  • A18 быстрее, стабильнее и энергоэффективнее любого чипа Android
  • Экосистема Apple и поддержка аксессуаров, Apple Watch, Vision Pro и т.д.
  • Надёжность и фокус на безопасности
  • Цена в РФ: от 64 тыс. руб

Google Pixel 9 Pro XL

Фото: TechFi

Самый ИИ-насыщенный смартфон, но его работа в России вызывает некоторые трудности. В остальном — чистый Android, отличный дисплей и мощные камеры.

Почему Google Pixel 9 Pro XL?

  • Лучшая в классе камера: GNK + 5× перископ + Zoom Enhance и Magic Editor
  • Чистый Android с эксклюзивными функциями Google AI
  • OLED-экран до 3000 нит, настоящая QHD+ панель
  • Цена в РФ: от 85 тыс. руб.
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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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