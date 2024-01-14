Зачем покупать Nintendo Switch Lite в 2024 году?

Nintendo всегда придаёт своим игровым консолям что-то особенное, отличное от всех остальных. И Nintendo Switch Lite — не исключение.

Забегая вперёд, я не ярый фанат Nintendo и когда вышел первый Switch, был к нему совершенно равнодушен. Но недавно каким-то чудесным образом появилось желание приобрести «портативку» для игр в дальних поездках. Собственно, выбор пал именно на Nintendo Switch Lite. В этом материале я расскажу о своём опыте использования Lite и отвечу на вопрос, стоит ли её покупать Nintendo Switch Lite в 2024 году.

Комплект поставки

Продаётся Nintendo Switch Lite в небольшой коробке в фирменных цветах компании.

Внутри всё довольно просто и без изысков: консоль в “пакетике”, инструкция и зарядный блок с приделанным кабелем Type-C. Учтите, что сейчас при покупке консоли в России придётся приобретать переходник для блока. Благо, он стоит 50 рублей в любом магазине электроники.

Game Boy Advance в новом формате

Лично для меня Lite — полноценная портативная консоль, которая отдаленно напоминает своего прародителя Game Boy Advance. У меня, естественно, самого Game Boy Advance не было, но была другая версия — Game Boy Advance SP и я отлично помню те времена, когда буквально взахлеб играл в переносную приставку.

Game Boy Advance вышел в марте 2001 года.

Собственно, почему я решил взять именно Nintendo Switch Lite, можно объяснить габаритами и разнообразием в цветовой палитре. Она компактная, с цельным корпусом и без съёмных контроллеров Joy-Con.

Уменьшенный размер экрана до 5,5 дюйма, в свою очередь, никак не сказывается на игровом процессе. Интересно, что более маленький экран в Lite сыграл в плюс. Разрешение осталось на уровне 1280×720 точек, а плотность пикселей возросла до 267 ppi, что превосходит 236 ppi у обычной Nintendo Switch. Однако, говоря честно, особой разницы не заметно, за исключением, возможно, небольшого изменения размера шрифта в играх.

Nintendo Switch Lite ощущается более удобной и эргономичной по сравнению с оригинальной версией. Её приятно держать в руках благодаря более тонкому и легкому корпусу. Кроме того, размеры Lite позволяют носить консоль с собой в поясной сумке и даже в кармане куртки.

Единственное, в отличие от обычной Nintendo Switch, Lite не поддерживает подключение к телевизору и не имеет съемных джойстиков. Эти ограничения, однако, позволили снизить цену и уменьшить вес. Впрочем, играть со Switch на телевизоре для меня отдельный вид “развлечения”.

А разговор об играх на «свиче» — это отдельная тема. Релизы от Nintendo радуют красивой картинкой и увлекательным геймплеем. Однако крупные проекты, такие как Batman: Arkham Trilogy или Hogwarts Legacy, более упрощенные.

Память

Switch Lite обладает скромными 32 ГБ памяти для хранения игр, сохранений и прочего. Этого вполне хватает на 3 крупных игры или 7 небольших проектов. Если хочется собирать библиотеку, то обязательно нужно приобретать карту памяти формата microSD ― чем больше, тем лучше. Сама консоль поддерживает карты до внушительных 2 ТБ.

Есть ведь смартфон!

Да, список игр на смартфоне внушителен, но давайте начнем с того, что играть с телефона, тыкая в его сенсорный экран дико неудобно. Более того, постоянно сажать батарею смартфона в дороге тоже не хочется, ибо можно остаться без связи.

Есть стандартный порт 3,5 мм. Также можно подключаться по Bluetooth к беспроводным наушникам.

То же самое касается и планшета — чтобы поиграть во что-то интересное, нужно подключение к интернету, а смотреть бесконечные фильмы также может наскучить.

Взяв портативную консоль, можно поиграть столько сколько хочется и положить её обратно. К слову, полного заряда Switch Lite хватает от 4 до 7 часов, всё зависит от игры. В итоге смартфон не расходует заряд батареи и фильмы с планшета не надоедают.

Если для большинства игр на тот же Steam Deck требуется подключение к интернету, то Nintendo Switch Lite позволяет запускать их без доступа к интернету, что особенно удобно в поездках. Однако у каждого может возникнуть проблема, когда цифровая версия игры для Nintendo Switch отказывается запускаться без интернета.

Проблема легко решается. Сразу написал короткий гайд, как запускать игры на Nintendo Switch без интернета:

Заходим через Nintendo Switch в eShop Переходим в свой профиль Никуда не переходим и листаем правую сторону до пункта “Основная консоль”. Делаем свою Switch основной консолью и выходим. На этом всё.

После этого все цифровые игры, без исключения, будут доступны для запуска в офлайне. Сразу отмечу, что обычно такое случается, когда один пользователь переходит со старой Nintendo Switch на новую или покупает цифровые игры через посредников.

Как покупать игры на Nintendo Switch в России?

Несмотря на то, что Nintendo отключила eShop для российских профилей, проблема легко решается сменой региона. Игры можно покупать, как в обычных магазинах в виде картриджей (но они шибко дорогие), так и в цифровом варианте на различных площадках.

Например, последний раз я купил TMNT: Shredder’s Revenge за 1500 рублей. Для этого мне потребовалось сменить регион приставки на польский, купить на одной площадке подарочную карту на 70 злотых и активировать код в eShop. В итоге я значительно сэкономил, чем потратил бы в магазине 4000 на приобретение картриджа. Но в картриджах тоже есть свой плюс, ими можно меняться, покупать и продавать на Авито.

Покупать аккаунты со сборником игр я не рекомендую. Велика вероятность получить бан на приставку. Если хотите экономить на играх, то ищите прошитую Nintendo Switch, но тут тоже есть подводные камни.

Nintendo Switch прошитая или новая?

Как и у всех у меня был выбор: купить Nintendo Switch Lite в магазине или прошитую на Авито. Хотя прошитая версия может предложить экономию, я решил, что у меня больше выигрышей с официальной консолью. Я ценю надежность, гарантию и это для меня стоит своих денег. Мне не нужно беспокоиться о потенциальных проблемах с прошивкой или стабильностью работы, а все купленные игры будут вовремя получать обновления.

С другой стороны, прошитый Switch тоже вариант. Он открывает доступ к пиратским играм и может быть хорошим способом сэкономить на дорогих официальных релизах. Но тут уже есть свои подводные камни – потеря гарантии и возможные головные боли с работой системы.

Кроме того, качество прошитой консоли напрямую зависит от мастера. Он может поставить чип кустарным методом, а может подойти к делу более ответственно. Естественно, никто не знает, сколько времени проработает всё это чудо. Поэтому здесь можно покупать на свой страх и риск — потратить 18-20 тысяч рублей и в итоге остаться ни с чем.

В итоге

Покупка Nintendo Switch Lite в 2024 году оказалась полным попаданием в самое сердце. Консоль приносит мне столько же радости и удовольствия, как это было во времена SNES. Разница заключается лишь в том, что теперь я могу наслаждаться играми как дома, устроившись на диване, так и в пути, благодаря её компактным размерам.

Вот так вот, в 2024 году я влюбился в Nintendo Switch Lite.