Honor представила титановые часы Watch 5 Ultra. Есть поддержка eSIM и встроенный DeepSeek AI

Honor анонсировала Watch 5 Ultra — премиальные смарт-часы с корпусом из титана, встроенной eSIM, расширенным мониторингом здоровья и поддержкой ИИ.

Корпус часов выполнен из авиационного титана и защищён сапфировым стеклом. Дисплей — AMOLED, 1,5 дюйма, разрешение 466×466 пикселей и плотность 310 PPI.

Watch 5 Ultra работает под управлением MagicOS с интеграцией ИИ-модели DeepSeek и интеллектуальной системой управления. Ассистент YOYO позволяет получать ответы в реальном времени, уведомления и советы по здоровью прямо с запястья.

На борту: сенсоры для ЭКГ, пульса, барометра, освещения, акселерометра, гироскопа и мониторинга стресса. Также заявлены функции для предсказания риска остановки сердца.

Для тренировок предусмотрено 105 спортивных режимов, а также профессиональный режим фридайвинга (до 40 м, стандарт EN13319). Водозащита — 5ATM и IP68.

Honor обещает до 15 дней автономности без eSIM, до 10 дней при сопряжении со смартфоном Honor и до 3 дней при самостоятельной работы с eSIM. Поддерживается беспроводная зарядка, Bluetooth 5.2, NFC и спутниковые системы GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS.

Цены в Китае:

Чёрная версия — 1999 юаней (~275 $)

(~275 $) Коричневая с кожаным ремешком — 2299 юаней (~317 $)

(~317 $) Титановая — 2899 юаней (~399 $)

Продажи уже стартовали. Также сегодня был представлен самый тонкий фолд Honor Magic V5.