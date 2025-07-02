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Honor представила титановые часы Watch 5 Ultra. Есть поддержка eSIM и встроенный DeepSeek AI

Новинка получила сертификат SGS за устойчивость к ударам, коррозии и царапинам.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 23:28

Honor анонсировала Watch 5 Ultra — премиальные смарт-часы с корпусом из титана, встроенной eSIM, расширенным мониторингом здоровья и поддержкой ИИ.

Корпус часов выполнен из авиационного титана и защищён сапфировым стеклом. Дисплей — AMOLED, 1,5 дюйма, разрешение 466×466 пикселей и плотность 310 PPI.

Watch 5 Ultra работает под управлением MagicOS с интеграцией ИИ-модели DeepSeek и интеллектуальной системой управления. Ассистент YOYO позволяет получать ответы в реальном времени, уведомления и советы по здоровью прямо с запястья.

На борту: сенсоры для ЭКГ, пульса, барометра, освещения, акселерометра, гироскопа и мониторинга стресса. Также заявлены функции для предсказания риска остановки сердца.

Для тренировок предусмотрено 105 спортивных режимов, а также профессиональный режим фридайвинга (до 40 м, стандарт EN13319). Водозащита — 5ATM и IP68.

Honor обещает до 15 дней автономности без eSIM, до 10 дней при сопряжении со смартфоном Honor и до 3 дней при самостоятельной работы с eSIM. Поддерживается беспроводная зарядка, Bluetooth 5.2, NFC и спутниковые системы GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS.

Цены в Китае:

  • Чёрная версия — 1999 юаней (~275 $)
  • Коричневая с кожаным ремешком — 2299 юаней (~317 $)
  • Титановая — 2899 юаней (~399 $)

Продажи уже стартовали. Также сегодня был представлен самый тонкий фолд Honor Magic V5.

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Источник:
Gizmochina
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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