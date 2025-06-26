Обзор HUAWEI WATCH FIT 4: почти как флагман, но вдвое дешевле

В мае 2025 года HUAWEI представила в России новые WATCH FIT 4, которые совмещают функции продвинутого фитнес-трекера и стильных смарт-часов. Акцент сделан на мониторинг здоровья, спортивные режимы, навигацию, звонки, уведомления и внешний вид — все в одном устройстве. Насколько хорошо получилось — рассказываю в обзоре.

Характеристики HUAWEI WATCH FIT 4

Модель: HUAWEI WATCH FIT 4 (SYA-B09)

Габариты и вес: 43×38×9.5 мм, около 27 г (без ремешка)

Обхват запястья: 120-190 мм (сиреневый), 130-210 мм (серый, белый, черный)

Дисплей: 1.82″ AMOLED, разрешение 480×408 пикселей, плотность 347 ppi, пиковая яркость 2000 нит

Водонепроницаемость: 5 ATM

Беспроводная зарядка: поддерживается

Микрофон и динамик: есть

Операционная система: HarmonyOS 5.1

Системные требования: Android 8.0 и выше, iOS 13.0 и выше

Связь: Bluetooth 5.2, NFC (только Huawei Pay), GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS, QZSS

Цена: от 12 999 ₽

Тонкие, легкие и стильные

Первое, что бросается в глаза HUAWEI WATCH FIT 4 — тонкий корпус толщиной всего 9,5 мм (для сравнения Apple Watch 10 — 9,7 мм). На руке часы почти не чувствуются, без ремешка они весят всего 27 граммов. За день вообще забываешь, что носишь их.

Они выглядят универсально и легко вписываются в любой образ — будь то деловая рубашка, футболка или спортивный костюм. Лично мне нравятся именно такие варианты, стильно и в меру спортивно.

У меня WATCH FIT 4 в версии с серым корпусом и полимерным ремешком кремового оттенка (формально он белый). В качестве альтернативы есть версия с серым нейлоновым ремешком, а также черным и сиреневым.

Сам ремешок приятный на ощупь, не натирает и не скользит даже во время тренировок. К часам он крепится с помощью замков Link. Нажал кнопку и снял — просто и надежно.

Справа на корпусе разместили коронку и кнопку, на которую можно назначить действие (по умолчанию открывает «Тренировки»). Одно нажатие на коронку открывает главное меню, двойное — меню запущенных приложений, а одновременное нажатие коронки и кнопки — делает скриншот экрана, который сохраняется в галерее смартфона. Управление максимально простое и интуитивно понятное.

На левой грани отверстия микрофона и динамиков. Да, с часами можно отвечать на звонки. Передача голоса достаточно качественная, однако микрофон улавливает и посторонние звуки, поэтому лучше держать его ближе к лицу.

Естественно, корпус получил защиту от воды до 5 ATM (50 метров). Часы можно использовать во время плавания на мелководье, например, в спортивных бассейнах или у берега. После этого их рекомендуется промыть, вытереть и воспользоваться функцией слива воды.

Что касается комплектации, то тут все по минимуму — сами часы, беспроводная зарядка и документация. На дисплей устройства сразу же «из коробки» наклеена защитная пленка.

Яркий экран и эксклюзивные циферблаты

WATCH FIT 4 получили 1,82-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480×408 точек. Картинка четкая, цвета насыщенные, черный цвет действительно черный. Читать уведомления и отслеживать показатели здоровья комфортно.

Пиковая яркость у WATCH FIT 4 впечатляет — до 2000 нит. На солнце все видно отлично, подносить к глазам и щуриться не приходится. Автояркость работает быстро и стабильно, а если зайти с улицы в помещение, дисплей адаптируется за пару секунд.

Единственный визуальный минус — заметная черная рамка вокруг экрана. Она не мешает, особенно на темных циферблатах, но если придираться, то все-таки достаточно толстая.

Теперь о циферблатах

По умолчанию на WATCH FIT 4 можно выбрать один из одиннадцати циферблатов. Если ни один из них не нравится, то в фирменном приложении «HUAWEI Здоровье» доступны еще десятки вариантов, как платные, так и бесплатные — на любой вкус, от минимализма до анимации.

Предустановленные на часах / в приложении HUAWEI Здоровье

Кроме того, можно создать собственный циферблат. Для этого необходимо выбрать на часах циферблат «Забавные стикеры» и отсканировать появившийся QR-код. Либо в приложении «HUAWEI Здоровье» перейти во вкладку «Мои циферблаты» и выбрать «Забавные стикеры».

Создание собственного циферблата

После этого откроется полноценный редактор. В нем можно выбрать стикеры (эмодзи, животных, геометрию или свои фото), цвет фона, стиль, шрифт и цвет времени, а также любые трекеры. Интересная фишка, на которой можно залипнуть на пару часов, создавая интересные и необычные циферблаты.

Умные функции, спорт и здоровье

WATCH FIT 4 работают с устройствами на базе Android, iOS, EMUI и HarmonyOS. Владельцев айфонов сразу хочу предупредить: быстрые ответы на сообщения недоступны. На других платформах такого ограничения нет.

Чтобы использовать часы по максимуму, нужно установить приложение «HUAWEI Здоровье» (Android и iOS). Оно синхронизирует данные, позволяет отслеживать активность и настраивать «фиты». Без него возможности часов, увы, ограничены.

Внутри WATCH FIT 4 все, что ждешь от полноценных умных часов — мониторинг здоровья, сна и эмоционального состояния, а также тренировки, управление музыкой, звонки и многое другое.

Начнем со спортивных функций и режимов тренировки. В часы перекочевали многие опции из более дорогих носимых устройств HUAWEI. Более 100 режимов — от ходьбы, бега и плавания до серфинга, гребли и силовых тренировок.

Если в «Тренировках» нет нужного вида спорта, то в самом низу во вкладке «Добавить» скрыты десятки активностей. Среди них:

танцы;

водные;

зимние и экстремальные виды спорта;

киберспорт;

рыбалка;

лазертег и даже качание на качелях.

Кроме того, есть раздел «Курсы и планы» — можно тренироваться по плану прямо с экрана.

Сам процесс тренировки отличается в зависимости от выбранного вида спорта. На скриншоте ниже представлен интерфейс в режиме «Физкультура». После завершения тренировки ее результаты появятся в приложении, а WATCH FIT 4 предложат продолжить измерять пульс и следить за восстановлением.

Для водных видов спорта доступен мониторинг не только пульса и калорий, но и скорости, дистанции и даже маршрута. А для любителей покорять вершины есть барометр и высотомер. Часы показывают текущую высоту, количество подъемов и спусков, а также предупреждают, если атмосферное давление резко меняется. Проверить на практике не удалось, но коллеги уверяют, что все работает точно.

Одной из особенностей WATCH FIT 4 стала обновленная система геопозиционирования, которая используется во время активности на открытом воздухе, такой как ходьба, бег, езда на велосипеде, хайкинг и спортивное ориентирование. Проверил во время прогулки вдали от города — маршрут нарисовали точно даже через лес. Кстати, если заплутал, то часы могут построить обратный маршрут без связи со смартфоном.

Помимо этого, в приложении также доступны различные активности в виде ивентов, например, «Забег месяца». Для получения ачивок (медалей) нужно пробежать 10, 50 или 100 километров за время проведения мероприятия.

За состоянием организма часы следят круглосуточно. Измеряют пульс, насыщение крови кислородом, фиксируют нарушения ритма сердца и следят за сном.

Что касается мониторинга сна, то каждое утро часы выдают краткий отчет и балльную оценку. Если что-то не так — предлагают советы. Отдельно можно активировать дополнительную функцию отслеживания дыхания во сне.

При этом одной из фишек WATCH FIT 4 стала возможность измерения стресса и отслеживания эмоций. Первая — строит график с уровнями стресса на протяжении дня, а вторая — делает вывод о настроении на основе дыхания и ритма сердца. Обе функции работают точно, в особенно стрессовые моменты часы предлагают успокоиться и выполнить некоторые дыхательные упражнения.

Кроме вышеперечисленных, есть и стандартные опции для мониторинга здоровья. В частности, измерение пульса и уровня кислорода в крови, записи калорий, контроль веса и клевер здоровья с ежедневными заданиями. О них уже много сказано в других обзорах, поэтому останавливаться не будем.

Прежде всего я отмечу возможность управлять музыкой на смартфоне или воспроизводить ее непосредственно на часах. Также есть управление затвором камеры, погода, будильник, календарь, вызовы и контакты. Кстати, в список контактов можно через приложение добавить до 30 избранных номеров.

Живучесть аккумулятора

За автономность WATCH FIT 4 отвечает встроенный литий-ионный аккумулятор на 400 мАч. На бумаге HUAWEI обещает до 10 дней без подзарядки и при ограниченном использовании часов.

На практике все зависит от сценариев. У меня стабильно выходило 6-7 дней на одном заряде — с тренировками, уведомлениями и мониторингом показателей здоровья и сна.

Заряжаются WATCH FIT 4 с помощью комплектной беспроводной зарядки. По скорости все очень достойно: от 1% до 100% всего за час с небольшим, а 15-минутной подзарядки достаточно, чтобы устройство спокойно «прожило» сутки.

Стоит ли покупать HUAWEI WATCH FIT 4

HUAWEI WATCH FIT 4 оставили только положительные впечатления. Устройство совмещает функции фитнес-трекера и смарт-часов. В итоге мы получаем тонкий и стильный гаджет с большим количеством режимов тренировок, функций для здоровья, звонками, музыкой и другими особенностями.

Лично мне не хватило только глубокой интеграции с iOS — отсутствие ответов на уведомления и необходимость постоянной синхронизации смартфона и часов для некоторых функций. Но учитывая официальный ценник в 12 999 рублей, WATCH FIT 4 можно с уверенностью назвать «‎топом за свои деньги».

Anatoly Плюсы Звонки, управление музыкой, уведомления

6–7 дней активного использования.

Тонкий и лёгкий корпус

AMOLED-экран

Цена Недостатки Ограничения на iOS

Ограниченный NFC-модуль

Микрофон улавливает посторонние звуки



