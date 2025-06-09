Как установить бету iOS 26 прямо сейчас

Первые бета-версии iOS 26 уже доступны для разработчиков. Но если вы хотите опробовать все новые функции, то можете это сделать на любом совместимом устройстве. В этом гайде подробно расскажу, как установить iOS 26.
Какие iPhone поддерживают iOS 26
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения и новее)
Важно: все изменения вы делаете на свой страх и риск. Бета-версия может работать с ошибками. Обязательно сделайте резервную копию перед обновлением. Сразу отмечу, что новая система может не установиться сразу и потребуется делать все действия повторно.
Как создать резервную копию на устройстве:
- Откройте «Настройки»
- Нажмите на «Apple ID»
- Выберите «iCloud»
- В разделе «Резервная копия» включите переключатель «Резервная копия в iCloud»
- Нажмите на кнопку «Создать резервную копию» и дождитесь завершения процесса
Как создать резервную копию устройства на Windows:
- Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью провода
- Запустите программу iTunes
- В верхней части программы выберите раздел с вашим устройством
- В разделе «Автоматическое создание копий» выберите «Этот компьютер»
- Нажмите на кнопку «Создать копию сейчас» и дождитесь окончания процесса создания резервной копии
Как создать резервную копию устройства на Mac:
- Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью провода
- Откройте программу Finder
- В боковом меню выберите свое устройство
- В разделе «Резервные копии» выберите «Создать резервные копии всех данных на этом Mac»
- Нажмите на кнопку «Создать резервную копию сейчас» и дождитесь завершения процесса
Установка iOS 26:
- В «Настройках» перейдите в «Основные» > «Обновление ПО» > «Бета-обновления» и выберите iOS 26 Developer Beta.
- Вернитесь к обновлению ПО и дождитесь появления бета-версии iOS 26 и начала загрузки.
Если у вас не появилась возможность переключиться на бета-версию iOS 26:
- Попробуйте выйти и перезапустить приложение «Настройки».
- Дважды проверьте, используете ли вы iOS 18.5 или более позднюю версию (если нет, вам необходимо обновить ее, прежде чем получить бета-опцию в настройках).
- Попробуйте перезагрузить iPhone.
На этом всё. Удачного апдейта!
👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Комментарии в Telegram