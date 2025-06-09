Как установить бету iOS 26 прямо сейчас

Первые бета-версии iOS 26 уже доступны для разработчиков. Но если вы хотите опробовать все новые функции, то можете это сделать на любом совместимом устройстве. В этом гайде подробно расскажу, как установить iOS 26.

Какие iPhone поддерживают iOS 26

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения и новее)

Важно: все изменения вы делаете на свой страх и риск. Бета-версия может работать с ошибками. Обязательно сделайте резервную копию перед обновлением. Сразу отмечу, что новая система может не установиться сразу и потребуется делать все действия повторно.

Как создать резервную копию на устройстве:

Откройте «Настройки» Нажмите на «Apple ID» Выберите «iCloud» В разделе «Резервная копия» включите переключатель «Резервная копия в iCloud» Нажмите на кнопку «Создать резервную копию» и дождитесь завершения процесса

Как создать резервную копию устройства на Windows:

Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью провода Запустите программу iTunes В верхней части программы выберите раздел с вашим устройством В разделе «Автоматическое создание копий» выберите «Этот компьютер» Нажмите на кнопку «Создать копию сейчас» и дождитесь окончания процесса создания резервной копии

Как создать резервную копию устройства на Mac:

Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью провода Откройте программу Finder В боковом меню выберите свое устройство В разделе «Резервные копии» выберите «Создать резервные копии всех данных на этом Mac» Нажмите на кнопку «Создать резервную копию сейчас» и дождитесь завершения процесса

Установка iOS 26:

В «Настройках» перейдите в «Основные» > «Обновление ПО» > «Бета-обновления» и выберите iOS 26 Developer Beta. Вернитесь к обновлению ПО и дождитесь появления бета-версии iOS 26 и начала загрузки.

Если у вас не появилась возможность переключиться на бета-версию iOS 26:

Попробуйте выйти и перезапустить приложение «Настройки».

Дважды проверьте, используете ли вы iOS 18.5 или более позднюю версию (если нет, вам необходимо обновить ее, прежде чем получить бета-опцию в настройках).

Попробуйте перезагрузить iPhone.

На этом всё. Удачного апдейта!



