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Как установить бету iOS 26 прямо сейчас

Первые бета-версии iOS 26 уже доступны для разработчиков. Но если вы хотите опробовать все новые функции, то можете это сделать на любом совместимом устройстве. В этом гайде подробно расскажу, как установить iOS 26.

Какие iPhone поддерживают iOS 26

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2-го поколения и новее)

Важно: все изменения вы делаете на свой страх и риск. Бета-версия может работать с ошибками. Обязательно сделайте резервную копию перед обновлением. Сразу отмечу, что новая система может не установиться сразу и потребуется делать все действия повторно.

Как создать резервную копию на устройстве:

  1. Откройте «Настройки»
  2. Нажмите на «Apple ID»
  3. Выберите «iCloud»
  4. В разделе «Резервная копия» включите переключатель «Резервная копия в iCloud»
  5. Нажмите на кнопку «Создать резервную копию» и дождитесь завершения процесса

Как создать резервную копию устройства на Windows:

  1. Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью провода
  2. Запустите программу iTunes
  3. В верхней части программы выберите раздел с вашим устройством
  4. В разделе «Автоматическое создание копий» выберите «Этот компьютер»
  5. Нажмите на кнопку «Создать копию сейчас» и дождитесь окончания процесса создания резервной копии

Как создать резервную копию устройства на Mac:

  1. Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью провода
  2. Откройте программу Finder
  3. В боковом меню выберите свое устройство
  4. В разделе «Резервные копии» выберите «Создать резервные копии всех данных на этом Mac»
  5. Нажмите на кнопку «Создать резервную копию сейчас» и дождитесь завершения процесса

Установка iOS 26:

  1. В «Настройках» перейдите в «Основные» > «Обновление ПО» > «Бета-обновления» и выберите iOS 26 Developer Beta.
  2. Вернитесь к обновлению ПО и дождитесь появления бета-версии iOS 26 и начала загрузки.
Как установить бету iOS 26 прямо сейчас

Если у вас не появилась возможность переключиться на бета-версию iOS 26:

  • Попробуйте выйти и перезапустить приложение «Настройки».
  • Дважды проверьте, используете ли вы iOS 18.5 или более позднюю версию (если нет, вам необходимо обновить ее, прежде чем получить бета-опцию в настройках).
  • Попробуйте перезагрузить iPhone.

На этом всё. Удачного апдейта!


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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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