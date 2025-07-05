Обзор Infinix NOTE 50 Pro: смартфон, который играет не по правилам

Накануне я рассказал об амбициозном смартфоне Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ (обзор), а сейчас настал черед взглянуть на более доступный вариант — Infinix NOTE 50 Pro. На первый взгляд он похож, но стоит ощутимо дешевле.

Разберемся, чем NOTE 50 Pro отличается от «плюса», на что способен в реальной жизни, кому подойдет, и самое главное — стоит ли переплачивать за старшую версию или базовой «прошки» более чем достаточно.

Характеристики Infinix NOTE 50 Pro

Модель: Infinix NOTE 50 Pro (X6855)

Габариты: 163.26×74.43×7.32 мм, 198 г

Дисплей: 6.78 дюймов, AMOLED, 2436×1080 (FHD+), до 144 Гц, до 1300 нит, 100% DCI-P3, ШИМ 2160 Гц

Процессор: MediaTek Helio G100 Ultimate

ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4X

Память: 256 ГБ UFS2.2

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.88, OIS; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2, FOV 112°; датчик мерцания; фронтальная — 32 Мп, f/2.2, FOV 89°, FF

Батарея: 5200 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, реверсивная зарядка 10 Вт

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP64

ОС: XOS 15 (Android 15)

Связь: WiFi 5, LTE, 4.5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, 2×nano-SIM, USB Type-C

Цена на момент обзора: 24 999₽

По канонам флагманов

Infinix NOTE 50 Pro не похож на конкурентов в своем ценовом сегменте. Все дело в материалах: задняя панель смартфона выполнена из прочного пластика, который на ощупь почти не отличить от стекла, а рамка — из металла ArmorAlloy, сплава дамасской стали и аэрокосмического алюминия. Все вместе создает ощущение дорогого устройства.

У меня NOTE 50 Pro в приятном фиолетовом цвете. В продаже также есть серая и черная версии, а также специальная Racing Grey (коллаборация с Design Works).

Infinix NOTE 50 Pro и NOTE 50 Pro+ 5G+

Если сравнивать внешний вид NOTE 50 Pro с NOTE 50 Pro+ 5G+, то визуально они очень похожи. Разве что материалы разные (там стекло, здесь пластик), другое расположение элементов управления и корпус у Pro немного тоньше и легче — 7,3 мм и 198 граммов против почти 8 мм и 209 граммов у старшей модели.

В руке NOTE 50 Pro сидит чуть лучше своего «старшего брата» хотя все равно остается довольно большим, и не каждому подойдет по габаритам.

Пройдемся по элементам управления. Кнопка питания/вызова ИИ-ассистента и качелька громкости расположились на правой грани. Снизу находятся USB Type-C, микрофон, слот для двух SIM-карт и динамик, а сверху — второй динамик, микрофон и ИК-порт.

Звучание у NOTE 50 Pro на уровне — без откровений, но и без провалов. При прослушивании музыки на высокой громкости чувствуется легкая вибрация корпуса. В целом, нормально для этого класса.

Как и NOTE 50 Pro+ 5G+, «прошка» получила необычный блок камер в виде восьмиугольного пьедестала. В него встроены две камеры, датчик мерцания, вспышка и модуль Active Halo.

Active Halo несет в себе две функции: подсветка уведомлений и определенных действий, а также измерение пульса и кислорода в крови. Подробнее об Active Halo я рассказывал тут.

Что касается комплектации NOTE 50 Pro, то набор традиционно богатый. Есть все, чтобы начать пользоваться смартфоном сразу после покупки:

Смартфон

Адаптер питания на 90 Вт

Кабель USB-C на USB-C

Защитное стекло

Пластиковый чехол (кейс)

VIP-карта CarlCard

Скрепка для SIM-лотка

Документация

Приятным сюрпризом стала беспроводная зарядка MagCharge на 30 Вт, которая вошла в комплект всех смартфонов линейки NOTE 50. А разочаровал чехол — визуально он выглядит круто, его спинка сделана из напоминающего кожу материала, но сам корпус кейса выполнен из простенького пластика. К тому же нет защиты верхней и нижней граней.

Большой яркий экран

Дисплей Infinix NOTE 50 Pro представляет собой плоскую 6,78-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2436×1080 пикселей. Частота обновления — до 144 Гц, но такой показатель будет преимущественно только в интерфейсе, в играх максимум 120 Гц. Впрочем, даже этого хватает, чтобы все выглядело максимально плавно.

Удивил и порадовал полный охват цветового пространства DCI-P3. Это редкость для моделей в таком ценовом диапазоне. Цвета сочные, но не «кислотные», а сам экран приятно выглядит «из коробки» — без необходимости что-то дополнительно настраивать.

Заявленная максимальная яркость — 1300 нит. На практике дисплей и правда остается читаемым даже при ярком солнце. Углы обзора широкие, картинка не тускнеет.

Сканер отпечатков встроен прямо в экран, но прижат к нижней грани. Работает шустро, однако я предпочитаю использовать разблокировку по лицу.

Фронтальная камера размещена в небольшом круглом вырезе по центру. Поверх нее работает аналог Dynamic Island — Dynamic Bar. Он отображает уведомления, звонки, музыку и даже работает со сторонними приложениями. Например, на третьем скриншоте выше видно «пилюлю» Яндекс Музыки.

Не поиграть, а поиграться

«Сердцем» NOTE 50 Pro стал процессор MediaTek Helio G100 Ultimate — по сути, это слегка обновленная версия популярного G99. Сам чип знакомый, стабильный и проверенный. Чудес от него ждать не стоит, но со своей задачей справляется.

В синтетических тестах Infinix NOTE 50 Pro демонстрирует следующие результаты:

Тест Результат Infinix NOTE 50 Pro Geekbench Single 732 Geekbench Multi 2016 Geekbench OpenCL 1479 Geekbench Vulkan 1467 AnTuTu (1 прогон) 438 347 AnTuTu (2 прогон) 437 614 AnTuTu (3 прогон) 435 297 AnTuTu (4 прогон) 438 118 AnTuTu (5 прогон) 435 578 CPU Throttling Test (Max) 179,456 GIPS CPU Throttling Test (Avg) 162,946 GIPS CPU Throttling Test (Min) 148,589 GIPS CPU Throttling Test (просадка) 17%

Мощности смартфона хватит на выполнение повседневных задач и даже на требовательные игры, хотя назвать NOTE 50 Pro геймерским точно нельзя:

Standoff 2 (максимальные настройки графики) — 120 FPS (с редкими просадками)

War Thunder Mobile (средние настройки графики) — 45-50 FPS

Honkai: Star Rail (низкие настройки графики) — 40-50 FPS

Работает смартфон на Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15. При этом NOTE 50 Pro получил все те же функции Infinix AI, что и его «старший брат»:

Голосовой помощник Folax на базе DeepSeek-R1

Телефонный помощник

Помощник для перевода

Инструменты для мессенджеров

Помощник по работе с документами

Помощник для работы с текстом

Заметки AI

Сводка звукозаписи

Генератор обоев AI

Фрагмент AI

Улучшить качество видео с помощью AI

Круг для поиска

Подробнее о том, как работают ИИ-функции я рассказывал в обзоре NOTE 50 Pro+ 5G+, поэтому повторяться не буду. Лишь отмечу, что все они поддерживают русский язык и полноценно функционируют в России.

В плане производительности NOTE 50 Pro не производит «вау-эффекта». Но в нем все работает как надо — не летает, но и не тормозит. Для тех, кому важна стабильность в повседневной жизни — вполне подходящий вариант.

Насыщенные кадры

Набор камер NOTE 50 Pro проще, чем у NOTE 50 Pro+ 5G+. В арсенале у обычной «прошки» основной 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL GN5 и 8-мегапиксельный ширик.

Днем фотографии на основной модуль получаются достаточно качественными и детализированными. При этом получившийся кадр сразу дорабатывает ИИ, подтягивая цвета, баланс, свет. Картинка яркая, но не всегда естественная, часто фотографии получаются чересчур насыщенными.

Ночью камера справляется лучше, чем ожидалось. ИИ вытягивает детали, убирает пересветы от фонарей и шумы. Примечательно, что в отличие от NOTE 50 Pro+ 5G+, в «прошке» блики от света почти не появляются. Спасибо датчику мерцания, установленному в блоке камер.

Что касается ширика, то он обычный, как и в десятках других смартфонов в этом сегменте. Днем, если свет нормальный, то снимки получаются неплохие, но слегка отличаются по цвету от тех, которые сделаны на основную камеру. Ночью — шумы и каша из цветов, так что использовать в темное время суток смысла особого нет.

NOTE 50 Pro не получил ни перископа, ни 100-кратного цифрового зума, как его «старший брат». Здесь 2-кратный цифровой зум без потери качества и максимальное приближение — 10х. Каждый кадр обрабатывает ИИ, поэтому даже при максимальном приближении снимки получаются достойными.

Видеосъемка — максимум 2K при 30 FPS. Картинка резкая, но стабилизация не справляется с быстрой ходьбой. Есть режим с улучшенной стабилизацией (только 1080p при 30 FPS). Тем не менее, качество более чем приемлемое.

32-мегапиксельная селфи-камера днем показывает хорошие детализированные снимки с правильными оттенками кожи. Вечером на помощь приходит экранная вспышка — яркость регулируется, лицо подсвечивает мягко. Деталей меньше, появляются шумы, но пользоваться можно.

Емко и быстро

Infinix NOTE 50 Pro получил аккумулятор на 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Батареи хватает примерно на 1,5 дня. У меня после активного использования мессенджеров, музыки, YouTube и мобильного интернета к концу дня оставалось еще около 25-30%. Естественно, если запускать игры, то продержится устройство на порядок меньше.

Что касается быстрой зарядки 90 Вт, то она позволяет зарядить смартфон примерно за 45 минут. Особенно радует, что вся линейка Infinix NOTE 50 поставляется с беспроводной зарядкой MagCharge на 30 Вт.

А еще можно использовать NOTE 50 Pro как беспроводной пауэрбанк — он поддерживает реверсивную зарядку до 10 Вт. То есть можно подзарядить, например, наушники или другой смартфон.

Что купить — Infinix NOTE 50 Pro или NOTE 50 Pro+ 5G+?

Infinix NOTE 50 Pro — это сбалансированный смартфон, который, несмотря на доступный ценник, ощущается дороже и не вызывает ощущения «урезанной версии». Он не ставит рекорды, но и не подводит в повседневном использовании.

«Прошка» отлично подойдет тем, кто не гонится за максимальной производительностью и не планирует играть на смартфоне, хочет устройство с флагманским дизайном и хорошим запасом автономности, а также ценит удобство и стабильность в ежедневных задачах.

Если же нужна более качественная камера и перископ, 5G, мощный процессор и корпус из стекла и металла — возможно, стоит обратить внимание на старшую модель NOTE 50 Pro+ 5G+.

Anatoly Плюсы Эффектный дизайн с металлической рамкой

Яркий AMOLED-экран с частотой 144 Гц

Датчик измерения пульса и кислорода в крови

Хорошие фото на основную камеру

Широкий набор ИИ-функций

Богатая комплектация

Высокая автономность Недостатки Слабая широкоугольная камера

Спорный звук

Массивный корпус



