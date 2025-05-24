Honor готовит компактный флагман Magic 8 Mini с экраном 6,3 дюйма

Компания Honor планирует дополнить линейку флагманских смартфонов Magic 8 компактной моделью с 6,3-дюймовым экраном. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По его данным, Honor Magic 8 Mini получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 9500, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Также сообщается, что другие модели серии — Magic 8 и Magic 8 Pro — станут немного компактнее предшественников. Их экраны уменьшатся с 6,78″ и 6,8″ до 6,58″ и 6,7″ соответственно. Аппаратной основой смартфонов станет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Официальная презентация серии Honor Magic 8 Mini ожидается к концу 2025 года.