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Honor готовит компактный флагман Magic 8 Mini с экраном 6,3 дюйма

Дебют новой линейки ожидается к концу года.
Honor Magic 6 Pro

Компания Honor планирует дополнить линейку флагманских смартфонов Magic 8 компактной моделью с 6,3-дюймовым экраном. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По его данным, Honor Magic 8 Mini получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 9500, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Также сообщается, что другие модели серии — Magic 8 и Magic 8 Pro — станут немного компактнее предшественников. Их экраны уменьшатся с 6,78″ и 6,8″ до 6,58″ и 6,7″ соответственно. Аппаратной основой смартфонов станет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Официальная презентация серии Honor Magic 8 Mini ожидается к концу 2025 года.

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Источник:
Weibo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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