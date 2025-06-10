HONOR запустила продажи планшета Pad X9a с LTE в России

В России начались продажи HONOR Pad X9a (LTE) — планшета с 11,5-дюймовым экраном 2.5K, частотой 120 Гц, четырьмя динамиками и корпусом толщиной 6,77 мм. Модель ориентирована на мультимедийное использование и оснащена поддержкой 4G, GPS и microSD до 1 ТБ.

Внутри — 8300 мА·ч, 35-Вт зарядка, до 8+256 ГБ памяти и MagicOS 9.0 с функциями Honor Share, «Мультэкраном» и AI-инструментами для заметок и формул.

Цены и промо с 10 по 23 июня:

6+128 ГБ — 28 990 ₽

— 28 990 ₽ 8+256 ГБ — 30 990 ₽

В М.Видео — комплект с клавиатурой за 34 990 ₽ (скидка 5 000 ₽ + подарок на выбор).