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OnePlus представила Nord 5 и Nord CE5 — смартфоны с огромными батареями и достойным «железом»

Но европейские версии лишены одного из главных преимуществ.

8 июля компания OnePlus провела презентацию, на которой представила новые смартфоны Nord 5 и Nord CE5. Старшая модель получила более производительный процессор, улучшенные камеры и дисплей, а младшая — самую большую батарею среди всех смартфонов OnePlus. Но без нюансов не обошлось.

Характеристики OnePlus Nord 5 и Nord CE5

 OnePlus Nord 5OnePlus Nord CE5
Габариты163,41х77,04х8,1 мм, 211 г163,58×76,02×8,17/8,27 мм, 199 г
Экран6,83″, AMOLED, 2800×1272 пикселей, до 144 Гц, до 1800 нит, ШИМ 3840 Гц, 10 бит (1,07 млрд цветов), 100% DCI-P3, Corning Gorilla Glass 7i6,77″, AMOLED, 2392×1080 пикселей, 120 Гц, до 1430 нит, глубина цвета 10 бит, HDR10+, поддержка sRGB, Display P3
ПроцессорQualcomm Snapdragon 8s Gen 3MediaTek Dimensity 8350 Apex
ОЗУ8/12 ГБ ОЗУ LPDDR5X8 ГБ LPDDR5X
Память256/512 ГБ UFS 3.1128/256 ГБ UFS 3.1
КамерыОсновная — 50 Мп, Sony LYT-700 CMOS (IMX906), 1/1,56″, f/1.8, OIS; сверхширокоугольная — 8 Мп, OmniVision OV08D10, 1/4″, f/2.2, 116°, макросъемка 3,5 см; фронтальная — 50 Мп, Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, f/2.0Основная — 50 Мп, Sony LYT-600, 1/1,95″, f/1.8, OIS; сверхширокоугольная — 8 Мп, OmniVision OV08D10, 1/4″, f/2.2, 112°; фронтальная — 16 Мп, Sony IMX480, f/2.4
Аккумулятор6800 мАч (только в Индии, в Европе — 5200 мАч), быстрая проводная зарядка 80 Вт, обратная зарядка 5 Вт7100 мАч (только в Индии, в Европе — 5200 мАч), быстрая проводная зарядка 80 Вт
ОСOxygenOS 15 на базе Android 15
Связь и интерфейсыWi-Fi 6, LTE/LTE-A, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo, QZSS, две SIM-карты, USB-С 2.0Wi-Fi 5, LTE/LTE-A, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo, QZSS, две SIM-карты, USB-С 2.0

Собственно, основной нюанс заключается в том, что топовые аккумуляторы на 6800 мАч и 7100 мАч Nord 5 и Nord CE5 получат только в Индии. В Европе выйдут «урезанные» версии.

OnePlus Nord 5
OnePlus Nord CE5

Цены и доступность OnePlus Nord 5 и Nord CE5

(без названия)

Продажи OnePlus Nord 5 и Nord CE5 в Европе стартуют уже 8 июля. Цены на новинки следующие:

  • OnePlus Nord 5 (8/256 ГБ) — 449 евро (~41 200 рублей)
  • OnePlus Nord 5 (12/512 ГБ) — 499 евро (~45 800 рублей)
  • OnePlus Nord CE5 (8/128 ГБ) — 299 евро (~27 500 рублей)
  • OnePlus Nord CE5 (12/256 ГБ) — 349 евро (~32 000 рублей)
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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