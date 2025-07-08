OnePlus представила Nord 5 и Nord CE5 — смартфоны с огромными батареями и достойным «железом»

8 июля компания OnePlus провела презентацию, на которой представила новые смартфоны Nord 5 и Nord CE5. Старшая модель получила более производительный процессор, улучшенные камеры и дисплей, а младшая — самую большую батарею среди всех смартфонов OnePlus. Но без нюансов не обошлось.

Характеристики OnePlus Nord 5 и Nord CE5

OnePlus Nord 5 OnePlus Nord CE5 Габариты 163,41х77,04х8,1 мм, 211 г 163,58×76,02×8,17/8,27 мм, 199 г Экран 6,83″, AMOLED, 2800×1272 пикселей, до 144 Гц, до 1800 нит, ШИМ 3840 Гц, 10 бит (1,07 млрд цветов), 100% DCI-P3, Corning Gorilla Glass 7i 6,77″, AMOLED, 2392×1080 пикселей, 120 Гц, до 1430 нит, глубина цвета 10 бит, HDR10+, поддержка sRGB, Display P3 Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 MediaTek Dimensity 8350 Apex ОЗУ 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR5X 8 ГБ LPDDR5X Память 256/512 ГБ UFS 3.1 128/256 ГБ UFS 3.1 Камеры Основная — 50 Мп, Sony LYT-700 CMOS (IMX906), 1/1,56″, f/1.8, OIS; сверхширокоугольная — 8 Мп, OmniVision OV08D10, 1/4″, f/2.2, 116°, макросъемка 3,5 см; фронтальная — 50 Мп, Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, f/2.0 Основная — 50 Мп, Sony LYT-600, 1/1,95″, f/1.8, OIS; сверхширокоугольная — 8 Мп, OmniVision OV08D10, 1/4″, f/2.2, 112°; фронтальная — 16 Мп, Sony IMX480, f/2.4 Аккумулятор 6800 мАч (только в Индии, в Европе — 5200 мАч), быстрая проводная зарядка 80 Вт, обратная зарядка 5 Вт 7100 мАч (только в Индии, в Европе — 5200 мАч), быстрая проводная зарядка 80 Вт ОС OxygenOS 15 на базе Android 15 Связь и интерфейсы Wi-Fi 6, LTE/LTE-A, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo, QZSS, две SIM-карты, USB-С 2.0 Wi-Fi 5, LTE/LTE-A, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo, QZSS, две SIM-карты, USB-С 2.0

Собственно, основной нюанс заключается в том, что топовые аккумуляторы на 6800 мАч и 7100 мАч Nord 5 и Nord CE5 получат только в Индии. В Европе выйдут «урезанные» версии.

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE5

Цены и доступность OnePlus Nord 5 и Nord CE5

Продажи OnePlus Nord 5 и Nord CE5 в Европе стартуют уже 8 июля. Цены на новинки следующие:

OnePlus Nord 5 (8/256 ГБ) — 449 евро (~41 200 рублей)

OnePlus Nord 5 (12/512 ГБ) — 499 евро (~45 800 рублей)

OnePlus Nord CE5 (8/128 ГБ) — 299 евро (~27 500 рублей)

OnePlus Nord CE5 (12/256 ГБ) — 349 евро (~32 000 рублей)