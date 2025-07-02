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Honor представила Magic V5 — самый тонкий фолд в мире с корпусом из титана

Побит рекорд Vivo X Fold 5.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 16:38

В Китае состоялся анонс Honor Magic V5 — нового складного флагмана, который отобрал звание самого тонкого fold-смартфона у Vivo X Fold 5. Толщина корпуса в сложенном виде всего 8,8 мм, а в разложенном — 4,2 мм. Для сравнения, у конкурента — 9,2 мм. Такое значение удалось получить благодаря использованию лёгких материалов: титанового сплава, карбона и стекловолокна.

Однако ультратонкость имеет цену: аккумулятор на 6100 мА·ч установлен только в топовой конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Все остальные версии оснащены батареей на 5820 мА·ч, что ниже, чем у Vivo. Быстрая зарядка составляет 66 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводная.

Также бьла улучшена степень защиты до IP58/IP59, то есть смартфон защищён и от воды, и от пыли. Ранее было только IPX8.

Визуально и технически Magic V5 близок к прошлогоднему Magic V3 (обзор). Основная камера на 50 Мп осталась без изменений, а перископ получил увеличенный сенсор 1/1.95″, но кратность оптического зума уменьшилась с 3,5x до 3x. Широкоугольная камера на 40 Мп лишилась автофокуса. Фронтальные камеры по 20 Мп на внутреннем и внешнем дисплеях.

Оба экрана получили LTPO OLED с частотой до 120 Гц и повышенной ШИМ до 4320 Гц. Внутренний дисплей — 7,95″, внешний — 6,43″. Максимальная яркость достигает 1800 нит.

Работает смартфон на Snapdragon 8 Elite, в паре с 12 или 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 256, 512 или 1024 ГБ. Обновлённая оболочка — MagicOS 9.0.1 на базе Android 15. Есть eSIM, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6E, NFC и ИК-порт.

Honor Magic V5 поступит в продажу в Китае с 4 июля. Стартовая цена — 8999 юаней (~102 300 ₽) за 12/256 ГБ. Версия 16/1 ТБ оценена в 10 999 юаней (~125 000 ₽). Цвета: чёрный, золотой, оранжевый и белый.

Характеристики Honor Magic V5
Дисплей (внутренний)7,95″, OLED, 2352×2172, LTPO, 1–120 Гц, ШИМ 4320 Гц, 1300 нит
Дисплей (внешний)6,43″, OLED, 2376×1060, LTPO, 1–120 Гц, ШИМ 4320 Гц, 1800 нит, Gorilla Glass
ЧипсетQualcomm Snapdragon 8 Elite 3 (3 нм), Adreno 830
ОЗУ / ПЗУ12 / 256 ГБ, 16 / 512 ГБ, 16 / 1024 ГБ
Основная камера50 Мп, 1/1.56″, f/1.6, OIS
Широкоугольная камера40 Мп, f/2.2, 3Р 13 мм
Перископ64 Мп, 1/1.95″, f/2.5, OIS, 3x оптический зум, 100x цифровой
Фронтальная камера20 Мп (внутри и снаружи), f/2.2, запись видео 4K
Батарея5820 мА·ч (в обычных версиях) / 6100 мА·ч (в версии на 1 ТБ)
ЗарядкаUSB-C, 66 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная)
Сети2G / 3G / 4G / 5G
НавигацияGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, A-GPS
ИнтерфейсыWi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт
БиометрияСканер отпечатков (на торце), распознавание лица
АудиоСтереодинамики, поддержка AAC, LDAC, SBC, aptX, LC3
ВлагозащитаIP58 / IP59
Размеры (сложен)156,8 × 74,3 × 8,8 мм, 217 г
Размеры (разложен)156,8 × 145,9 × 4,2 мм, 222 г
ОСMagicOS 9.0.1 на Android 15
Ценаот 8999 юаней (~102 300 ₽) до 10 999 юаней (~125 000 ₽)
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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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