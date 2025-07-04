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Танец Питера Паркера из «Человека-паука 3» появится в Marvel Rivals

Раскрыто содержание боевого пропуска нового сезона.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 11:20

В третьем сезоне Marvel Rivals игроков ждёт не только новый сюжет и скины, но и один из самых мемных моментов франшизы — танец Питера Паркера из фильма Сэма Рэйми.

Сезон стартует 11 июля и будет посвящён столкновению Джин Грей, обладающей силой Феникса и симбиотического бога Налла. В результате игроки получат тематические облики в стиле космоса и симбиота. Сам Питер Паркер получит легендарный чёрный костюм Венома из «Человека-паука 3» с Тоби Магуайром.

Но главная деталь именно в анимации с тем самым танцем. Та самая нарочито неуклюжая походка по улице под щёлканье пальцев, которую уже много лет цитируют и пародируют. В боевом пропуске появятся и другие скины симбиота.

Marvel Rivals уже не первый раз подыгрывает сообществу. На 1 апреля в игре появилась анимация «тверкающего» Венома. Новый сезон, судя по утечкам, продолжит в том же духе: максимум иронии, минимум пафоса и всё по заветам интернета.


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Источник:
Marvel Rivals
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