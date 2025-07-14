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Apple выпустила iOS 18.6 beta 3

Apple продолжает готовить очередное обновление iOS: разработчики получили третью бета-версию iOS 18.6 с номером сборки 22G5073b.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 20:47

Apple выпустила третью бета-версию iOS 18.6, которая уже доступна для авторизованных разработчиков. Апдейт получил номер сборки 22G5073b и распространяется по воздуху.

Согласно официальному описанию, основное внимание в этом обновлении уделено повышению стабильности и исправлению известных ошибок. Подробностей о новых функциях или визуальных изменениях пока не сообщается.

Бета-версия доступна через настройки для всех, у кого установлен соответствующий профиль разработчика. Публичный релиз iOS 18.6 ожидается ближе к августу.

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Источник:
Apple
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