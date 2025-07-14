Apple выпустила iOS 18.6 beta 3

Apple выпустила третью бета-версию iOS 18.6, которая уже доступна для авторизованных разработчиков. Апдейт получил номер сборки 22G5073b и распространяется по воздуху.

Согласно официальному описанию, основное внимание в этом обновлении уделено повышению стабильности и исправлению известных ошибок. Подробностей о новых функциях или визуальных изменениях пока не сообщается.

Бета-версия доступна через настройки для всех, у кого установлен соответствующий профиль разработчика. Публичный релиз iOS 18.6 ожидается ближе к августу.