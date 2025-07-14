На AliExpress стартовали продажи OnePlus Nord 5 и Nord CE 5

С 14 июля на AliExpress доступны для заказа два новых смартфона от OnePlus — Nord 5 и Nord CE 5. Обе модели ориентированы на покупателей, которым важны экран, автономность и зарядка, но отличия между ними есть.

OnePlus Nord 5

Главной особенностью Nord 5 стал AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии Aqua Touch, которая обеспечивает управление даже мокрыми пальцами. За производительность отвечает чип Snapdragon 8s Gen 3 — один из лучших в этом ценовом сегменте.

Смартфон получил основную камеру на 50 Мп с оптимизацией под ночную съёмку и фронтальную камеру аналогичного разрешения. Аккумулятор ёмкостью 6800 мАч поддерживает зарядку мощностью 80 Вт.

Цвета — чёрный, белый и голубой.

OnePlus Nord CE 5

Младшая модель — Nord CE 5 — построена на процессоре MediaTek Dimensity 8350 и получила дисплей с частотой 120 Гц. Основная камера также на 50 Мп, фронтальная — идентична старшей модели.

Главный плюс — аккумулятор на 7100 мАч, который поддерживает зарядку 80 Вт по технологии SUPERVOOC. Это делает Nord CE 5 привлекательным вариантом для тех, кто ищет долгоживущий смартфон с мощной зарядкой, но не нуждается в топовом чипсете.

AliExpress сообщает, что средний срок доставки в Россию из Китая сейчас составляет около двух недель. Большинство заказов отправляются напрямую авиаперевозкой.