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Браслет Whoop 5.0: как работает, зачем нужна подписка и где купить в России

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Валентин Снежин сегодня в 00:15

Без дисплея, но с аналитикой уровня профи. Что умеет умный браслет, который выбирают Роналду и топовые биохакеры, и почему вокруг него столько шума?

Браслет, который не отвлекает. Что такое Whoop 5.0

Whoop 5.0 — это умный фитнес-браслет, созданный не для подсчёта шагов, а для глубокого анализа здоровья и восстановления. У него нет экрана, уведомлений, вибрации или даже привычного «кол-ва калорий за день». Вместо этого: пульс, дыхание, ЭКГ, гормональный фон и качество сна, завернутые в минималистичный ремешок и умное приложение.

Whoop 5.0 — фитнес-браслет нового поколения, который не показывает, а знает
Whoop 5.0 — фитнес-браслет нового поколения, который не показывает, а знает
Whoop 5.0 — фитнес-браслет нового поколения, который не показывает, а знает
Whoop 5.0 — фитнес-браслет нового поколения, который не показывает, а знает

Главная идея: не просто собирать данные, а помогать корректировать поведение, чтобы пользователь не сгорал на тренировках, спал в нужное время и адаптировал режим под тело.

Whoop 5.0 продвигается через узнаваемых амбассадоров — среди них Криштиану Роналду, Арина Соболенко, Патрик Махоумс и Ша’Карри Ричардсон. Каждый из них олицетворяет разные виды спорта

Что измеряет Whoop: внутри больше, чем снаружи

Внешне браслет — лишь ремешок с сенсором. Но внутри находятся датчики и индивидуальная аналитика через приложение.

Что Whoop 5.0 отслеживает:

  • Частоту сердечных сокращений и вариабельность пульса (HRV)
  • Уровень кислорода в крови (SpO₂)
  • Температуру тела
  • Дыхательный ритм
  • Менструальный цикл
  • Электрокардиограмму (в версии MG)
  • Уровень стресса
  • Качество и фазы сна

Приложение анализирует все собранные данные, прогнозирует «готовность к нагрузке», рекомендует время отхода ко сну и даёт советы, как персональный тренер.

Стоит понимать, что приложение доступно только на английском языке, перевод на русский разработчиками не планируется.

Что нового в Whoop 5.0

По сравнению с прошлым поколением, внешних изменений практически никаких. Разве, что корпус стал немного легче. Но главное внутри:

  • Новая метрика «Скорость старения» — физиологический возраст, зависящий от образа жизни, вредных привычек и физической формы.
  • ЭКГ-сенсор (только в модели MG), доступный подписчикам тарифа Life.
  • Интерактивный журнал на 140+ параметров — от кофеина до того, где спит ваш кот (без шуток).
  • Улучшенная автономность — до двух недель на одном заряде, зарядка прямо на запястье через специальный модуль.

Сколько стоит Whoop и подписка в 2025 году

Whoop работает только по подписке и в России не продаётся. При этом сам браслет бесплатный, но только в тех в странах, где есть официальная доставка. Но без подписки он превращается в бесполезный аксессуар.

Тарифы Whoop:

  • One ($199/год) — базовые метрики: сон, пульс, шаги, температура, HRV
  • Peak ($239/год) — добавляются стресс, привычки, аналитика
  • Life ($359/год) — доступ к ЭКГ, артериальному давлению и медицинским данным. Только с браслетом Whoop MG

Отмена подписки = полное отключение сбора данных. Всё работает только пока платишь.

Где купить Whoop 5.0 в России

Официально Whoop в России не продаётся. Но получить его всё же можно:

ПлощадкаЦенаОсобенности
Mentify~31 990 ₽Часто в наличии, можно с подпиской
Яндекс Маркетот 30 000 ₽Продают частные продавцы
Whoop-shopот 32 790 ₽Есть тарифы на подписку и карта США
Оплатить подписку российской картой нельзя. Нужно использовать карту посредника или сразу брать комплект «браслет + год подписки». Что будет через год? Скорее всего, можно будет продлить через продавца.

Отзывы пользователей Whoop 5.0: восторг и злость вперемешку

Скандал с релизом 5.0: компания обещала выслать новинку бесплатно постоянным подписчикам, но условия резко изменились и многим пришлось доплачивать по $49–79. Reddit взорвался от негатива. Пользователи массово сравнивали Whoop с Garmin и Apple Watch, но естественно, не в его пользу.

Проблемы с браком: в версии MG (с ЭКГ) встречались сбои. Браслеты переставали работать через 8–12 часов. Такие случаи зафиксированы пользователям в X и Reddit.

Плюсы — персонализация и глубина анализа: пользователи хвалят дневник привычек и рекомендации, адаптированные под их образ жизни. Кто-то использует связку с ChatGPT для дополнительной расшифровки метрик. К примеру, нейросеть помогла выявить, что бессонница возникла из-за вечерних тренировок по боевым искусствам.

Минусы — несовместимость ремешков: ремешки от старых версий не подходят, а новые надо снова покупать. Разочарование вызвало даже у лояльных фанатов.

Альтернатива Apple Watch или биохакерский инструмент?

Whoop — браслет не для всех. Это не совсем стандартный гаджет: он для тех, кто хочет получать цифровые метрики, а не вибрации от уведомлений, для тех, кто ищет связь между образом жизни и самочувствием. Да, это не замена умным часам, а скорее их полная противоположность.

Кто оценит:

  • профессиональные спортсмены
  • биохакеры
  • люди, следящие за сном и стрессом
  • те, кому нужен анализ, а не интерфейс

Стоит ли покупать Whoop 5.0

Whoop 5.0 — самый глубоко настроенный трекер здоровья, который не отвлекает, не шумит и не мелькает экраном. Он не подойдёт тем, кто хочет мотивацию в виде циферок. Зато станет настоящим помощником тем, кто умеет слушать своё тело и хочет понимать его лучше.

Если готовы платить за подписку, мириться с ограничениями и хотите получать данные, как у профи — Whoop 5.0 может заменить вам фитнес-приложения и даже персонального тренера.


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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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