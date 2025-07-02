Браслет Whoop 5.0: как работает, зачем нужна подписка и где купить в России

Без дисплея, но с аналитикой уровня профи. Что умеет умный браслет, который выбирают Роналду и топовые биохакеры, и почему вокруг него столько шума?

Браслет, который не отвлекает. Что такое Whoop 5.0

Whoop 5.0 — это умный фитнес-браслет, созданный не для подсчёта шагов, а для глубокого анализа здоровья и восстановления. У него нет экрана, уведомлений, вибрации или даже привычного «кол-ва калорий за день». Вместо этого: пульс, дыхание, ЭКГ, гормональный фон и качество сна, завернутые в минималистичный ремешок и умное приложение.

Главная идея: не просто собирать данные, а помогать корректировать поведение, чтобы пользователь не сгорал на тренировках, спал в нужное время и адаптировал режим под тело.

Whoop 5.0 продвигается через узнаваемых амбассадоров — среди них Криштиану Роналду, Арина Соболенко, Патрик Махоумс и Ша’Карри Ричардсон. Каждый из них олицетворяет разные виды спорта

Что измеряет Whoop: внутри больше, чем снаружи

Внешне браслет — лишь ремешок с сенсором. Но внутри находятся датчики и индивидуальная аналитика через приложение.

Что Whoop 5.0 отслеживает:

Частоту сердечных сокращений и вариабельность пульса (HRV)

Уровень кислорода в крови (SpO₂)

Температуру тела

Дыхательный ритм

Менструальный цикл

Электрокардиограмму (в версии MG)

Уровень стресса

Качество и фазы сна

Приложение анализирует все собранные данные, прогнозирует «готовность к нагрузке», рекомендует время отхода ко сну и даёт советы, как персональный тренер.

Стоит понимать, что приложение доступно только на английском языке, перевод на русский разработчиками не планируется.

Что нового в Whoop 5.0

По сравнению с прошлым поколением, внешних изменений практически никаких. Разве, что корпус стал немного легче. Но главное внутри:

Новая метрика «Скорость старения» — физиологический возраст, зависящий от образа жизни, вредных привычек и физической формы.

— физиологический возраст, зависящий от образа жизни, вредных привычек и физической формы. ЭКГ-сенсор (только в модели MG), доступный подписчикам тарифа Life.

(только в модели MG), доступный подписчикам тарифа Life. Интерактивный журнал на 140+ параметров — от кофеина до того, где спит ваш кот (без шуток).

— от кофеина до того, где спит ваш кот (без шуток). Улучшенная автономность — до двух недель на одном заряде, зарядка прямо на запястье через специальный модуль.

Сколько стоит Whoop и подписка в 2025 году

Whoop работает только по подписке и в России не продаётся. При этом сам браслет бесплатный, но только в тех в странах, где есть официальная доставка. Но без подписки он превращается в бесполезный аксессуар.

Тарифы Whoop:

One ($199/год) — базовые метрики: сон, пульс, шаги, температура, HRV

— базовые метрики: сон, пульс, шаги, температура, HRV Peak ($239/год) — добавляются стресс, привычки, аналитика

— добавляются стресс, привычки, аналитика Life ($359/год) — доступ к ЭКГ, артериальному давлению и медицинским данным. Только с браслетом Whoop MG

Отмена подписки = полное отключение сбора данных. Всё работает только пока платишь.

Где купить Whoop 5.0 в России

Официально Whoop в России не продаётся. Но получить его всё же можно:

Площадка Цена Особенности Mentify ~31 990 ₽ Часто в наличии, можно с подпиской Яндекс Маркет от 30 000 ₽ Продают частные продавцы Whoop-shop от 32 790 ₽ Есть тарифы на подписку и карта США Оплатить подписку российской картой нельзя. Нужно использовать карту посредника или сразу брать комплект «браслет + год подписки». Что будет через год? Скорее всего, можно будет продлить через продавца.

Отзывы пользователей Whoop 5.0: восторг и злость вперемешку

Скандал с релизом 5.0: компания обещала выслать новинку бесплатно постоянным подписчикам, но условия резко изменились и многим пришлось доплачивать по $49–79. Reddit взорвался от негатива. Пользователи массово сравнивали Whoop с Garmin и Apple Watch, но естественно, не в его пользу.

Проблемы с браком: в версии MG (с ЭКГ) встречались сбои. Браслеты переставали работать через 8–12 часов. Такие случаи зафиксированы пользователям в X и Reddit.

Плюсы — персонализация и глубина анализа: пользователи хвалят дневник привычек и рекомендации, адаптированные под их образ жизни. Кто-то использует связку с ChatGPT для дополнительной расшифровки метрик. К примеру, нейросеть помогла выявить, что бессонница возникла из-за вечерних тренировок по боевым искусствам.

Минусы — несовместимость ремешков: ремешки от старых версий не подходят, а новые надо снова покупать. Разочарование вызвало даже у лояльных фанатов.

Альтернатива Apple Watch или биохакерский инструмент?

Whoop — браслет не для всех. Это не совсем стандартный гаджет: он для тех, кто хочет получать цифровые метрики, а не вибрации от уведомлений, для тех, кто ищет связь между образом жизни и самочувствием. Да, это не замена умным часам, а скорее их полная противоположность.

Кто оценит:

профессиональные спортсмены

биохакеры

люди, следящие за сном и стрессом

те, кому нужен анализ, а не интерфейс

Стоит ли покупать Whoop 5.0

Whoop 5.0 — самый глубоко настроенный трекер здоровья, который не отвлекает, не шумит и не мелькает экраном. Он не подойдёт тем, кто хочет мотивацию в виде циферок. Зато станет настоящим помощником тем, кто умеет слушать своё тело и хочет понимать его лучше.

Если готовы платить за подписку, мириться с ограничениями и хотите получать данные, как у профи — Whoop 5.0 может заменить вам фитнес-приложения и даже персонального тренера.



