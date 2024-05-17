Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra: мастерство в каждом снимке

В начале мая HUAWEI представила миру свою линейку смартфонов — HUAWEI Pura 70, включающую базовую модель Pura 70, а также улучшенные версии Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra. Начало продаж этих устройств в официальном китайском интернет-магазине компании сопровождалось настоящим ажиотажем — все телефоны были распроданы всего за минуту после старта продаж.

Неудивительно, что особенно большой интерес вызвал HUAWEI Pura 70 Ultra, который претендует на звание смартфона с лучшей камерой в мире.

В обзоре подробно рассмотрю, как фотографические способности этого смартфона, так и другие важные аспекты, включая производительность, автономность и качество экрана. Всё это нужно, чтобы понять, удалось ли китайцам создать полноценную альтернативу устройствам Apple и Samsung и стоит ли покупать HUAWEI Pura 70 Ultra.

Характеристики HUAWEI Pura 70 Ultra

Модель: HUAWEI Pura 70 Ultra (HBP-LX9)

Габариты: 162,6×75,1×8,4 мм, 226 г

Дисплей: 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2844×1260, 460 ppi, 120 Гц, ШИМ-затемнение 1440 Гц, частота дискретизации касаний до 300 Гц

Процессор: Kirin 9010

ОЗУ: 16 ГБ

Память: 512 ГБ (доступна в России) / 1 ТБ (в обзоре)

Камеры: основная — 50 Мп (1-дюймовый CMOS-сенсор, диафрагма f/1.6-f/4.0, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы, 3,5-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум); ультраширокоугольная — 40 Мп (диафрагма f/2.2); телемакромодуль — 50 Мп (диафрагма f/2.1, оптическая стабилизация изображения); фронтальная — 13 Мп (широкоугольный объектив, диафрагма f/2.4, автофокус)

Батарея: 5200 мАч, быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 100 Вт

Звук: стерео HUAWEI Histen

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу

Защита от воды и пыли: IP68

ОС: EMUI 14.2

Связь: Bluetooth 5.2, LTE, WiFi 6, ГЛОНАСС, GPS, AGPS, BeiDou, Galileo, QZSS, NFC, USB Type-C, USB 3.1 Gen 1, две nanoSIM

Стоимость на момент обзора: 129 999 ₽

Комплект поставки

HUAWEI Pura 70 Ultra поставляется в квадратной белой коробке, которая помещена в текстурированную обёртку, что придаёт комплекту более премиальный вид. На самой коробке находится блестящая надпись с названием устройства, а также всевозможные логотипы.

Что касается самого комплекта поставки, то он аналогичен типичному китайскому флагману:

Смартфон

Блок питания 100 Вт

USB-кабель Type-C на Type-C

Защитный чехол

Документация

Скрепка для извлечения SIM-карты

Из интересного стоит отметить, что 100-ваттный HUAWEI SuperCharge получил сразу два выхода — Type-A и Type-С. Однако из-за их близкого расположения воспользоваться сразу двумя не получится.

Отдельного внимания заслуживает чехол, который идет вместе со смартфоном. Это не стандартный «контрацептив», который производители любят класть в свои коробки, а полноценный продукт — качественный и приятный на ощупь (даже принт, вероятно, кому-то понравится).

Правда, на самом деле, это так называемый бампер, который почти не защищает смартфон. Большая часть граней устройства остаются «голыми», а сам чехол не выступает над экраном и блоком камер, поэтому никакой защиты у них нет.

Внешний вид

Ко мне в руки попал HUAWEI Pura 70 Ultra в коричневом цвете. По моему мнению, это один из самых интересных цветов, доступных на российском рынке, и уступает лишь нежно-зеленому, который красуется на большинстве промо-материалов компании. Впрочем, если прятать смартфон в бампер, то расцветку будут выдавать лишь боковые грани и блок камер.

Смартфон выглядит элегантно и приятно лежит в руке, несмотря на большой плоский экран, который закругляется к краям. Задняя панель выполнена из текстурированной экокожи. Аналогичный орнамент нанесён на ту самую обёртку, в которую помещается коробка устройства.

Наибольшие дискуссии традиционно вызывает камера смартфона. Её дизайн вызвал споры и для кого-то это решение неудачное. Как я говорил в предыдущих обзорах, мне не по душе массивные блоки камер, и камера Pura 70 Ultra относится к этой категории, но в общем контексте дизайна она выглядит достаточно гармонично, хотя это и вопрос вкуса.

На правой грани смартфона расположены кнопки громкости и питания. На нижнем торце находятся порт USB-C, динамик, микрофон и слот для двух nanoSIM-карт, на верхнем — ИК-порт и ещё один микрофон. Спереди устройство оснащено вырезом для фронтальной камеры и интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев.

В HUAWEI Pura 70 Ultra отсутствует 3,5-мм аудиоразъём, однако поддерживаются все ключевые Bluetooth-профили для передачи звука высокого качества, включая AAC, LDAC и фирменный L2HC. Также предусмотрена возможность подключения наушников через USB Type-C. Смартфон обеспечивает стереозвучание, где основной динамик дополняется динамиком, используемым для разговоров. В

целом звук в HUAWEI Pura 70 Ultra достаточно громкий и чистый, без искажений даже на максимальной громкости.

Устройство удобно держать благодаря размерам 162,6×75,1×8,4 мм и весу в 226 граммов. Наличие защитного бампера не влияет на удобство использования, благодаря неприкрытым граням.

В целом, дизайн и качество сборки смартфона оставили приятное впечатление, HUAWEI не подкачала.

Дисплей

HUAWEI Pura 70 Ultra получил качественный 6,8-дюймовый экран LTPO OLED. Дисплей устройства обладает закруглёнными краями, из-за чего его диагональ составляет 6,77 дюйма, если измерять расстояние по стандартному прямоугольнику между противоположными углами смартфона. Однако фактическая рабочая поверхность экрана оказывается чуть меньше.

Экран поддерживает динамическую частоту обновления до 120 Гц и способен отображать до 1,07 миллиарда цветов. Окружённый узкими рамками, экран не имеет ни чёлки, ни подбородка, кроме маленького отверстия для фронтальной камеры по центру.

Заявленная яркость в 2500 нит подтверждается на практике, обеспечивая отличную видимость даже в условиях яркого солнечного света. Заявленное ШИМ-затемнение составляет 1440 Гц, а частота дискретизации касаний — до 300 Гц. Экран обладает функцией Always-on-display, которая позволяет всегда отображать время, дату и уровень заряда батареи.

Дисплей защищен стеклом Kunlun Glass, разработанным HUAWEI, с технологией Crystal Armor, которая повышает износостойкость и делает его более устойчивым к падениям. Кроме того, под экраном Pura 70 Ultra расположен оптический сканер отпечатков пальцев. За всё время пользования смартфоном он безошибочно распознавал меня, как и система распознавания лица, встроенная во фронталку.

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Настройки дисплея в EMUI предлагают стандартные функции, включая выбор между тёмной и светлой темами интерфейса и защиту зрения с регулируемой фильтрацией синего света и сниженным мерцанием.

Доступны также опции для настройки времени автоматического отключения экрана, его разрешения и частоты обновления, а также для улучшения отображения HDR-контента. Возможно изменение цветопередачи от стандартной до яркой с возможностью ручной корректировки цветовой температуры. Также можно скрыть область фронтальной камеры с помощью виртуальной рамки.

Производительность

А вот здесь у HUAWEI Pura 70 Ultra начинаются проблемы. Несмотря все усилия HUAWEI представить свой чип как высокопроизводительный, результаты синтетических тестов AnTuTu и Geekbench не добавляют славы процессору Kirin 9010.

HiSilicon Kirin 9010 — это 12-ядерный чипсет, анонсированный 18 апреля 2024 года, изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу. Он включает в себя 2 ядра TaiShan V121 с частотой 2300 МГц, 4 ядра TaiShan V121 на 1550 МГц и 6 ядер Cortex-A510 на 2180 МГц. Графический процессор — Mali-G78.

В тесте Geekbench 6 смартфон показал 1326 баллов в одноядерном и 3701 балл в многоядерном тесте. В тесте GPU Vulkan он набрал 1396 баллов, а в AnTuTu (v10) — 905 508 «попугаев». Такие результаты ставят Kirin 9010 наравне с Qualcomm Snapdragon 888, выпущенным в 2020 году. Но сравнивать с флагманскими процессорами Qualcomm, MediaTek и Apple его вовсе не стоит, хотя номинально это не тот уровень, который хотелось бы получать от флагманов в 2024 году.

Результаты теста CPU Throttling Test также оказались неоднозначными. Во время теста выявилась интересная особенность — если при тестировании кликать на экран или водить пальцем, то график выравнивается и уже не фиксируются такие «проседания». Естественно, сидеть и стучать по экрану час я не стал, поэтому решил протестировать смартфон на практике. Кстати, часовой троттлинг-тест «сожрал» 30% батареи, а также очень сильно нагрел смартфон.

А в играх смартфон оказался не так плох, хоть и не позиционируется как игровой. В среднем в играх на высокой графике 90 FPS, но с просадками до 40-50 FPS, например, в War Thunder. PUBG Mobile и Call of Duty Mobile демонстрируют отличную производительность, а Genshin Impact на высоких настройках играется комфортно и без лагов. Что касается нагрева в играх, то он чувствуется, но не критичен и не мешает.

Операционная система

Глобальная версия смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra поставляется с предустановленной системой EMUI 14.2. Этот интерфейс, давно известный поклонникам продукции китайского гиганта, отличается своей оптимизацией и общей доработанностью.

В системе предусмотрено всё самое необходимое для рядового пользователя, однако российская версия устройства содержит слишком большое количество предустановленных приложений.

Одной из новинок в Pura 70 Ultra стала функция интерактивных тем с отслеживанием взгляда пользователя, активирующаяся на экране блокировки. Кроме того, устройство поддерживает управление жестами: можно листать контент махами руки перед экраном или делать скриншоты, сжимая ладонь в кулак. Однако эти функции работают не всегда стабильно и требуют хорошего освещения.

Главным недостатком EMUI 14.2 является отсутствие сервисов Google. Проблему отсутствия Google Mobile Services частично решают Gbox, фирменный магазин приложений AppGallery и возможность установки приложений через apk-файлы.

В целом жить можно и без Google-сервисов, учетные записи без проблем «подтягиваются», однако это все-таки «костыли», а хочется просто купить смартфон и без проблем устанавливать и пользоваться приложениями. Тем более, что ряд приложений и игр до сих пор не поддерживаются.

Камеры

По моему мнению, самое интересное в HUAWEI Pura 70 Ultra — камеры. Смартфон получил высокие оценки от экспертов DXOMark, завоевав титул лучшего камерофона.

В обзоре специалисты выделяют высокое качество камер, включая точность экспозиции, насыщенность цветов и возможности в областях боке, телефото и широкоугольной съемки. При этом впечатляющие результаты достигаются в разнообразных световых условиях — как на улице, так и внутри помещений, даже при слабом освещении. Так ли это?

Я не профессиональный фотограф, да и любителем назвать себя не могу, поэтому опираюсь исключительно на визуальную составляющую. Напомню, смартфон получил блок с тремя камерами:

Основная — 50 Мп (1-дюймовый CMOS-сенсор, диафрагма f/1.6-f/4.0, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы, 3,5-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум)

Ультраширокоугольная — 40 Мп (диафрагма f/2.2)

Телемакромодуль — 50 Мп (диафрагма f/2.1, оптическая стабилизация изображения)

Фишкой основной камеры стал выдвигающийся объектив, который до сих пор является достаточно необычным решением. Компания заявляет, что механизм надёжный и выдержит 300 тысяч выдвиганий и складываний. Важно, что несмотря на такую особенность, Pura 70 Ultra имеет влагозащиту IP68.

При дневном свете основная камера обеспечивает резкость контуров, естественную цветопередачу и широкий динамический диапазон. Интересно, но мне удалось запечатлеть «появление призрака», когда при съемке на фоне находился движущийся объект. Эксперты DXOMark как раз отмечали это одним из недостатков камеры. В остальном же фотографии получились очень качественными, приятными и не требуют обработки.

Ночные снимки на основную камеру также выходят детализированными и почти лишенными шумов. Ночной режим объединяет несколько снимков в один для достижения высокого качества изображения. Из недостатков можно отметить ярко выраженную насыщенность цветов и встречающиеся пересветы.

Ещё одной камерой стал ультраширик на 40 Мп с возможностью автофокуса. Он предлагает широкий угол обзора и достойное качество снимков при дневном свете. При этом ночные фотографии получаются менее детализированными и часто смазанными. В камерах, по моему мнению, это единственное слабое место.

Телекамера с 3,5-кратным оптическим зумом обеспечивает отличные результаты как при дневной, так и при ночной съемке, позволяя создавать качественные макрофотографии с высокой детализацией.

Кстати, активировать режим «Супермакро» не обязательно, камера автоматически адаптируется к макросъемке, когда обнаруживает близкое расположение объекта.

На зуме можно остановиться отдельно. HUAWEI Pura 70 Ultra предлагает несколько вариантов масштабирования: широкий угол, стандартный угол, 2-кратный зум с кропом от основной камеры, 3,5-кратный оптический зум и 10-кратный зум с кропом от телевика.

Все варианты позволяют сделать достаточно качественные детализированные снимки с естественными цветами и минимальными шумами. Максимальный зум – 100х, но толку от него немного, так как фотографии получаются мыльными, хотя это и не удивительно.

Режим портретной съемки в смартфоне эффективно разделяет объекты на переднем и заднем планах, будь то крупноформатные портреты или снимки в полный рост. Интересным нововведением стал режим «В движении», он позволяет получать чёткие изображения даже в условиях быстрого движения объекта.

Качество видеосъемки в HUAWEI Pura 70 Ultra высокое, но имеется замечание – при переключении между камерами виден резкий скачок. Нет той плавности перехода, которую демонстрируют конкуренты. Особенно это заметно при смене с основной камеры на ультраширокоугольную. Что касается разрешения, то поддерживается запись 4K видео на скорости до 60 кадров в секунду, но активация стабилизации снижает разрешение до Full HD, сохраняя ту же частоту кадров.

Фронтальная камера новой модели оснащена 13-мегапиксельным сенсором. При хорошем освещении фотографии получаются качественными и детализированными. Селфи-камера также позволяет снимать видео в 4К разрешении со скоростью до 60 кадров. Таким образом, камеры HUAWEI Pura 70 Ultra действительно заслуживают того, чтобы называться одними из лучших.

Что касается XMAGE, то фирменные профили обработки изображений имеют не просто стандартные фильтры, а комплексный подход с возможностями настройки насыщенности, детализации и прочих параметров. По умолчанию устройство использует профиль «Натуральный», однако доступны также «Колоритный», «Яркий» и «Моно».

Приложение камеры в модели Pura 70 Ultra сохранило знакомый интерфейс, но внесены незначительные изменения, например, добавили удобное переключение между основными фокусными расстояниями при съемке видео, а также вышеупомянутый режим «В движении».

Интерфейс камеры остаётся интуитивно понятным и функциональным, предлагая профессиональный режим с обширными ручными настройками и возможность снимать одновременно фронтальной и основной камерами, а также другие уникальные возможности.

Автономность

HUAWEI Pura 70 Ultra оснащён литий-полимерной батареей емкостью 5200 мАч, что является стандартом для современных флагманских смартфонов. Батарея обеспечивает отличную автономность: при обычном использовании заряда хватает на целый день и даже больше.

Естественно, если вы активный пользователь смартфона, например, как я, который практически целый день на фоне использует Bluetooth-наушники, слушает музыку или смотрит видео, то автономность сильно сокращается, но на стандартный рабочий день её вполне хватает.

Для зарядки устройства используется порт USB Type-C (USB 3.1 Gen 1). Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт, что позволяет полностью зарядить аккумулятор приблизительно за 45 минут.

Кроме того, Pura 70 Ultra поддерживает очень быструю беспроводную зарядку мощностью до 80 Вт и оснащён функцией реверсивной зарядки, позволяющей заряжать другие устройства, такие как наушники или часы, просто поместив их на заднюю крышку смартфона. Мелочь, а приятно!

Итог

В России HUAWEI Pura 70 Ultra предлагается по цене 130 тысяч рублей за версию 16/512 ГБ, что ставит его на одну ступень с флагманами других брендов. Например, за меньшие деньги можно купить iPhone 15 Pro, который, на мой взгляд, в некоторых аспектах превосходит своего китайского конкурента.

По моему мнению, главным недостатком Pura 70 Ultra является его процессор. Чипсет уровня 2020 года в дорогом флагмане 2024 года? Да, в играх и других процессах он показал себя достаточно хорошо, но точно не на 130 тысяч рублей.

Тем не менее, смартфон отличается впечатляющими фотографическими возможностями: основная камера прекрасно снимает динамичные сцены, имеет качественный оптический зум и отлично справляется со съёмкой в условиях слабого освещения. Также устройство отличается ёмкой батареей, быстрой зарядкой, качественным OLED-экраном, стереозвуком и стильным внешним видом.

Как итог, HUAWEI Pura 70 Ultra — достойный флагман, но по завышенной, как я считаю, цене. Если бы смартфон оценили примерно в 100 тысяч рублей, то учитывая все вышеперечисленные достоинства, он был бы отличной альтернативой Samsung и Apple. Сейчас же это устройство для тех, кого по какой-то причине не устраивают смартфоны вышеперечисленных компаний, а также кто «горит» фотографией и не считает «попугаев» в AnTuTu. В любом случае, Pura 70 Ultra точно заслуживает внимания!

Анатолий Почивалов Плюсы Отличные камеры

Качественный дисплей

Высокая автономность

Быстрая зарядка

Стильный внешний вид

Достойный стереозвук Недостатки Спорный процессор

Нагрев при высоких нагрузках

Высокая стоимость