Анонс HONOR 400 и 400 Pro — середняки с шестилетней поддержкой обновлений Android

В Саудовской Аравии прошла презентация новых смартфонов серии HONOR 400. В нее вошли два устройства: HONOR 400 и 400 Pro. Напомним, предыдущая номерная линейка вышла в конце 2024 года.

Характеристики HONOR 400 и HONOR 400 Pro

HONOR 400 HONOR 400 Pro Габариты 156,5×74,6×7,3 мм, 184 г 160,8×76,1×8,1 мм, 205 г Дисплей 6,55 дюймов, AMOLED, 2736×1264, 460 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 5000 нит 6,7 дюймов, AMOLED, 2800×1280, 460 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 5000 нит Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ОЗУ 8/12 ГБ 12 ГБ Память 256/512 ГБ Камеры Основная — 200 Мп, 1/1.4″, f/1.9, OIS;

широкоугольная — 12 Мп, f/2.2;

фронтальная — 50 Мп, f/2.0 Основная — 200 Мп, 1/1.4″, f/1.99, OIS;

широкоугольная — 12 Мп, f/2.2;

телефото — 50 Мп, Sony IMX856, f/2.4, 3-кратный оптический зум, 50-кратный цифровой зум, OIS;

фронтальная — 50 Мп, f/2.0 Аккумулятор 6000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт 6000 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт Безопасность Подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP66 Подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP68/69 ОС MagicOS 9.0 (Android 15) Связь и интерфейсы 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, 2×nano-SIM, eSIM, USB Type-C 4G, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/be, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, 2×nano-SIM, eSIM, USB Type-C

Одной из важных особенностей HONOR 400 и 400 Pro является шестилетняя поддержка Android-обновлений. Таким образом, смартфоны получат Android 21.

HONOR 400 и HONOR 400 Pro

Цены и доступность

В Саудовской Аравии представлены следующие конфигурации памяти:

HONOR 400 (12/256 ГБ) — $399 (~31 800 рублей)

HONOR 400 (12/512 ГБ) — $449 (~35 800 рублей)

HONOR 400 Pro (12/512 ГБ) — $699 (~55 700 рублей)

HONOR 400