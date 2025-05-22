Анонс HONOR 400 и 400 Pro — середняки с шестилетней поддержкой обновлений Android

В Саудовской Аравии прошла презентация новых смартфонов серии HONOR 400. В нее вошли два устройства: HONOR 400 и 400 Pro. Напомним, предыдущая номерная линейка вышла в конце 2024 года.
Характеристики HONOR 400 и HONOR 400 Pro
|HONOR 400
|HONOR 400 Pro
|Габариты
|156,5×74,6×7,3 мм, 184 г
|160,8×76,1×8,1 мм, 205 г
|Дисплей
|6,55 дюймов, AMOLED, 2736×1264, 460 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 5000 нит
|6,7 дюймов, AMOLED, 2800×1280, 460 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 5000 нит
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
|ОЗУ
|8/12 ГБ
|12 ГБ
|Память
|256/512 ГБ
|Камеры
|Основная — 200 Мп, 1/1.4″, f/1.9, OIS;
широкоугольная — 12 Мп, f/2.2;
фронтальная — 50 Мп, f/2.0
|Основная — 200 Мп, 1/1.4″, f/1.99, OIS;
широкоугольная — 12 Мп, f/2.2;
телефото — 50 Мп, Sony IMX856, f/2.4, 3-кратный оптический зум, 50-кратный цифровой зум, OIS;
фронтальная — 50 Мп, f/2.0
|Аккумулятор
|6000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт
|6000 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт
|Безопасность
|Подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP66
|Подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP68/69
|ОС
|MagicOS 9.0 (Android 15)
|Связь и интерфейсы
|4G, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, 2×nano-SIM, eSIM, USB Type-C
|4G, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/be, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, 2×nano-SIM, eSIM, USB Type-C
Одной из важных особенностей HONOR 400 и 400 Pro является шестилетняя поддержка Android-обновлений. Таким образом, смартфоны получат Android 21.
Цены и доступность
В Саудовской Аравии представлены следующие конфигурации памяти:
- HONOR 400 (12/256 ГБ) — $399 (~31 800 рублей)
- HONOR 400 (12/512 ГБ) — $449 (~35 800 рублей)
- HONOR 400 Pro (12/512 ГБ) — $699 (~55 700 рублей)
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