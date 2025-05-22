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Анонс HONOR 400 и 400 Pro — середняки с шестилетней поддержкой обновлений Android

Новинки с емкими батареями и яркими дисплеями.

В Саудовской Аравии прошла презентация новых смартфонов серии HONOR 400. В нее вошли два устройства: HONOR 400 и 400 Pro. Напомним, предыдущая номерная линейка вышла в конце 2024 года.

Характеристики HONOR 400 и HONOR 400 Pro

 HONOR 400HONOR 400 Pro
Габариты156,5×74,6×7,3 мм, 184 г160,8×76,1×8,1 мм, 205 г
Дисплей6,55 дюймов, AMOLED, 2736×1264, 460 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 5000 нит6,7 дюймов, AMOLED, 2800×1280, 460 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 5000 нит
ПроцессорQualcomm Snapdragon 7 Gen 3Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
ОЗУ8/12 ГБ12 ГБ
Память256/512 ГБ
КамерыОсновная — 200 Мп, 1/1.4″, f/1.9, OIS;
широкоугольная — 12 Мп, f/2.2;
фронтальная — 50 Мп, f/2.0		Основная — 200 Мп, 1/1.4″, f/1.99, OIS;
широкоугольная — 12 Мп, f/2.2;
телефото — 50 Мп, Sony IMX856, f/2.4, 3-кратный оптический зум, 50-кратный цифровой зум, OIS;
фронтальная — 50 Мп, f/2.0
Аккумулятор6000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт6000 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт
БезопасностьПодэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP66Подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP68/69
ОСMagicOS 9.0 (Android 15)
Связь и интерфейсы4G, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, 2×nano-SIM, eSIM, USB Type-C4G, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/be, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, 2×nano-SIM, eSIM, USB Type-C  

Одной из важных особенностей HONOR 400 и 400 Pro является шестилетняя поддержка Android-обновлений. Таким образом, смартфоны получат Android 21.

HONOR 400 и HONOR 400 Pro

Цены и доступность

В Саудовской Аравии представлены следующие конфигурации памяти:

  • HONOR 400 (12/256 ГБ) — $399 (~31 800 рублей)
  • HONOR 400 (12/512 ГБ) — $449 (~35 800 рублей)
  • HONOR 400 Pro (12/512 ГБ) — $699 (~55 700 рублей)
HONOR 400
Представлены HONOR 400 и 400 Pro —
Представлены HONOR 400 и 400 Pro —
Представлены HONOR 400 и 400 Pro —
HONOR 400 Pro
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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