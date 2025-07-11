Ударопрочный HONOR X6c поступил в продажу в России

В России начались продажи нового смартфона HONOR X6c. Модель отличается повышенной выносливостью, наличием кнопки для быстрого запуска ИИ-функций и ёмкой батареей.
По словам производителя, корпус выдерживает падения с высоты до 1,5 метра, а защита IP64 позволяет пользоваться телефоном даже под дождём. Также есть функция экстремальной экономии энергии — последние 2% заряда обеспечивают до часа звонков.
Характеристики HONOR X6c
|Параметр
|Значение
|Экран
|6,56″, HD+, IPS
|Процессор
|MediaTek G81 Ultra, 8 ядер
|Оперативная память
|6 ГБ (+ до 6 ГБ виртуально)
|Накопитель
|128 / 256 ГБ
|Основная камера
|50 Мп + 0,8 Мп
|Фронтальная камера
|5 Мп
|Батарея
|5300 мА·ч, быстрая зарядка 35 Вт
|ОС
|MagicOS 9.0 (на базе Android 15)
|Вес / Толщина
|199 г / 8,39 мм
|Защита
|Ударопрочность до 1,5 м, IP64
|Спецфункции
|AI-кнопка, Magic Capsule, AI-ластик
|Цвета
|Лунный белый, полночный чёрный, голубой
Аппарат уже доступен на маркетплейсах и в магазинах с рекомендованной ценой от 11 999 рублей.
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