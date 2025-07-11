Ударопрочный HONOR X6c поступил в продажу в России

В России начались продажи нового смартфона HONOR X6c. Модель отличается повышенной выносливостью, наличием кнопки для быстрого запуска ИИ-функций и ёмкой батареей.

По словам производителя, корпус выдерживает падения с высоты до 1,5 метра, а защита IP64 позволяет пользоваться телефоном даже под дождём. Также есть функция экстремальной экономии энергии — последние 2% заряда обеспечивают до часа звонков.

Характеристики HONOR X6c

Параметр Значение Экран 6,56″, HD+, IPS Процессор MediaTek G81 Ultra, 8 ядер Оперативная память 6 ГБ (+ до 6 ГБ виртуально) Накопитель 128 / 256 ГБ Основная камера 50 Мп + 0,8 Мп Фронтальная камера 5 Мп Батарея 5300 мА·ч, быстрая зарядка 35 Вт ОС MagicOS 9.0 (на базе Android 15) Вес / Толщина 199 г / 8,39 мм Защита Ударопрочность до 1,5 м, IP64 Спецфункции AI-кнопка, Magic Capsule, AI-ластик Цвета Лунный белый, полночный чёрный, голубой

Аппарат уже доступен на маркетплейсах и в магазинах с рекомендованной ценой от 11 999 рублей.