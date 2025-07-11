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Ударопрочный HONOR X6c поступил в продажу в России

AI-кнопка и зарядка 35 Вт.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 09:00

В России начались продажи нового смартфона HONOR X6c. Модель отличается повышенной выносливостью, наличием кнопки для быстрого запуска ИИ-функций и ёмкой батареей.

По словам производителя, корпус выдерживает падения с высоты до 1,5 метра, а защита IP64 позволяет пользоваться телефоном даже под дождём. Также есть функция экстремальной экономии энергии — последние 2% заряда обеспечивают до часа звонков.

Характеристики HONOR X6c

ПараметрЗначение
Экран6,56″, HD+, IPS
ПроцессорMediaTek G81 Ultra, 8 ядер
Оперативная память6 ГБ (+ до 6 ГБ виртуально)
Накопитель128 / 256 ГБ
Основная камера50 Мп + 0,8 Мп
Фронтальная камера5 Мп
Батарея5300 мА·ч, быстрая зарядка 35 Вт
ОСMagicOS 9.0 (на базе Android 15)
Вес / Толщина199 г / 8,39 мм
ЗащитаУдаропрочность до 1,5 м, IP64
СпецфункцииAI-кнопка, Magic Capsule, AI-ластик
ЦветаЛунный белый, полночный чёрный, голубой

Аппарат уже доступен на маркетплейсах и в магазинах с рекомендованной ценой от 11 999 рублей.

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Источник:
Honor
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