Новости

HONOR представит серию 400 с функцией «Оживление фото с AI»

Инструмент на базе Google Cloud позволяет преобразовать обычный снимок в пятиминутную анимацию с мимикой и движением, не требуя ручной настройки.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 13:21

Компания HONOR анонсировала новую функцию «Оживление фото с AI» для линейки смартфонов HONOR 400. Презентация устройств и технологий обработки изображений состоится 22 мая.

Инструмент позволяет превращать статичные фотографии в реалистичную анимацию длиной до 5 секунд. В кадре оживают не только главные персонажи, но и фоновые элементы, а также имитируется естественная мимика. Разработка основана на технологиях Google Cloud и стала частью партнёрства в рамках стратегии HONOR PLAN ALPHA.

Функция встроена в стандартное приложение «Галерея» и доступна без установки сторонних сервисов. Поддерживаются повседневные фото, архивные изображения и AI-сгенерированные кадры. Вся обработка выполняется в облаке за несколько секунд и не требует настройки параметров.

Ранее на Google Cloud Next 2025 HONOR заявила о расширении сотрудничества с Google и запуске платформы HONOR AiMAGE. Смартфоны серии HONOR 400 также получат уже доступные инструменты вроде «AI-ластика», «AI-расширения» и «AI-апскейла», дополненные новыми возможностями редактирования.

В качестве предварительного показа HONOR опубликовала демонстрационный ролик с цифровой анимацией музейных портретов.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Видеокарты под слежкой: США предложили закон о GPS в AI-чипах
сегодня в 13:44
HONOR представит серию 400 с функцией «Оживление фото с AI»
сегодня в 13:21
Анонс Samsung Galaxy S25 Edge — ультратонкий флагман на Snapdragon 8 Elite за $1099
сегодня в 08:22
HyperOS 2.0 от Xiaomi: какие смартфоны и планшеты получат долгожданное обновление?
сегодня в 01:59
«5 букв» от Тинькофф: ответы на сегодня, 13 мая 2025
сегодня в 00:01
Инсайдер: GTA 4 и Max Payne 3 получат переиздания для современных платформ
вчера в 22:28
Apple выпустила iOS 18.5
вчера в 21:50
MAIBENBEN выпустила в России компактный ноутбук с 3K экраном и процессором AMD Ryzen 5
вчера в 17:33
WSJ: Apple планирует поднять цены на iPhone 17
вчера в 17:03
Apple разрабатывает радикально новый iPhone. Он полностью из стекла и без вырезов
вчера в 14:24

Обзоры на The GEEK