HONOR представит серию 400 с функцией «Оживление фото с AI»

Компания HONOR анонсировала новую функцию «Оживление фото с AI» для линейки смартфонов HONOR 400. Презентация устройств и технологий обработки изображений состоится 22 мая.

Инструмент позволяет превращать статичные фотографии в реалистичную анимацию длиной до 5 секунд. В кадре оживают не только главные персонажи, но и фоновые элементы, а также имитируется естественная мимика. Разработка основана на технологиях Google Cloud и стала частью партнёрства в рамках стратегии HONOR PLAN ALPHA.

Функция встроена в стандартное приложение «Галерея» и доступна без установки сторонних сервисов. Поддерживаются повседневные фото, архивные изображения и AI-сгенерированные кадры. Вся обработка выполняется в облаке за несколько секунд и не требует настройки параметров.

Ранее на Google Cloud Next 2025 HONOR заявила о расширении сотрудничества с Google и запуске платформы HONOR AiMAGE. Смартфоны серии HONOR 400 также получат уже доступные инструменты вроде «AI-ластика», «AI-расширения» и «AI-апскейла», дополненные новыми возможностями редактирования.

В качестве предварительного показа HONOR опубликовала демонстрационный ролик с цифровой анимацией музейных портретов.