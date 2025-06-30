Rockstar ищет русскоязычного специалиста для запуска GTA VI

Студия Rockstar London открыла вакансию Russian Marketing Localisation QA Tester. Задача специалиста — курировать локализацию маркетинговых материалов GTA VI на русском языке.

Работа в офисе, контракт на 12 месяцев. Придётся тесно работать с разработчиками и маркетингом. Нужны: грамотный русский, уверенный английский, интерес к играм и внимательность.

Rockstar явно нацелена на качественную локализацию и работу с русскоязычной аудиторией. Значит, нас ждёт полноценный запуск, а не просто адаптированная версия игры.







