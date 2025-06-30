ИгрыНовости

Rockstar ищет русскоязычного специалиста для запуска GTA VI

Нас ждём полноценный перевод.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 22:42

Студия Rockstar London открыла вакансию Russian Marketing Localisation QA Tester. Задача специалиста — курировать локализацию маркетинговых материалов GTA VI на русском языке.

Работа в офисе, контракт на 12 месяцев. Придётся тесно работать с разработчиками и маркетингом. Нужны: грамотный русский, уверенный английский, интерес к играм и внимательность.

Rockstar явно нацелена на качественную локализацию и работу с русскоязычной аудиторией. Значит, нас ждёт полноценный запуск, а не просто адаптированная версия игры.


👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
Rockstar Games, The GEEK
Инсайдеры назвали вероятную дату выхода GTA VI
Издатель GTA VI раскрыл ориентировочную дату выхода игры
В GTA 6 применили революционные нейросети
Трейлер GTA VI создали из LEGO
Анонс GTA 6 может состояться в следующем месяце
Rockstar Games подтвердила утечку по GTA VI
GTA 6 получит свой Диснейленд
В сеть слили видеоролик с картой игрового мира GTA VI
Городом GTA VI станет современный Вайс-Сити
GTA VI может выйти в конце 2023 года
В GTA Online нашли отсылку к GTA VI
В GTA VI может появиться динамическое изменение города
В GTA VI главным героем может стать женщина
Gta 6
Популярный инсайдер сообщил дату выхода Grand Theft Auto VI

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK