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В России открылся предзаказ на HONOR 400 и 400 Pro

Смартфоны получили 200 Мп камеры и батареи на 6000 мА·ч.
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Валентин Снежин сегодня в 09:22

С 1 июля в России стартовал предзаказ на новые смартфоны HONOR 400 и HONOR 400 Pro. Устройства оснащены AI-камерами, экранами OLED с яркостью до 5000 нит и аккумуляторами 6000 мА·ч.

Honor 400
Honor 400 Pro

Обе модели ориентированы на пользователей, которым важна мобильная съёмка и интеллектуальная обработка изображений. HONOR 400 Pro получил основную камеру 200 Мп с двойной стабилизацией, телефотомодуль 50 Мп, ультраширокую камеру 12 Мп и фронтальный модуль 50 Мп. У базовой модели аналогичная основная камера, а дополнительные модули — 12 и 50 Мп соответственно.

Отличия и характеристик HONOR 400 и 400 Pro

ХарактеристикаHONOR 400HONOR 400 Pro
ПроцессорQualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 2.5 ГГцQualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 2.5 ГГц
Экран6.55″, 2736×1264, OLED, 120 Гц6.7″, 2800×1280, OLED, 120 Гц
Яркость экранаДо 5000 нит, Sunlight Display EnhancementДо 5000 нит, Sunlight Display Enhancement
Основная камера200 Мп + 12 Мп ультраширокая200 Мп + 12 Мп ультраширокая + 50 Мп телефото
Фронтальная камера50 Мп50 Мп
AI-функции камерыAI-зум до 30x, Bokeh, Portrait SnapAI-зум до 50x, Bokeh, Portrait Snap
AI-редактирование фотоУдаление объектов, апскейл, оживление и др.То же самое
Аккумулятор6000 мА·ч6000 мА·ч
ЗарядкаПроводная 80 ВтПроводная 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверс
Оперативная и встроенная память8+256, 12+256, 12+512 ГБ12+256, 12+512 ГБ
NFCДаДа
Оптическая стабилизацияДаДа
Защита корпусаIP66IP68 / IP69
ОС и оболочкаMagicOS 9.0 на Android 15MagicOS 9.0 на Android 15
ЦветаЗолотой, Белый, ЧёрныйЧёрный, Серый
Ценаот 40 990 до 48 990 ₽от 64 990 до 69 990 ₽
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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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