В России открылся предзаказ на HONOR 400 и 400 Pro

С 1 июля в России стартовал предзаказ на новые смартфоны HONOR 400 и HONOR 400 Pro. Устройства оснащены AI-камерами, экранами OLED с яркостью до 5000 нит и аккумуляторами 6000 мА·ч.

Honor 400

Honor 400 Pro

Обе модели ориентированы на пользователей, которым важна мобильная съёмка и интеллектуальная обработка изображений. HONOR 400 Pro получил основную камеру 200 Мп с двойной стабилизацией, телефотомодуль 50 Мп, ультраширокую камеру 12 Мп и фронтальный модуль 50 Мп. У базовой модели аналогичная основная камера, а дополнительные модули — 12 и 50 Мп соответственно.

Отличия и характеристик HONOR 400 и 400 Pro

Характеристика HONOR 400 HONOR 400 Pro Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 2.5 ГГц Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 2.5 ГГц Экран 6.55″, 2736×1264, OLED, 120 Гц 6.7″, 2800×1280, OLED, 120 Гц Яркость экрана До 5000 нит, Sunlight Display Enhancement До 5000 нит, Sunlight Display Enhancement Основная камера 200 Мп + 12 Мп ультраширокая 200 Мп + 12 Мп ультраширокая + 50 Мп телефото Фронтальная камера 50 Мп 50 Мп AI-функции камеры AI-зум до 30x, Bokeh, Portrait Snap AI-зум до 50x, Bokeh, Portrait Snap AI-редактирование фото Удаление объектов, апскейл, оживление и др. То же самое Аккумулятор 6000 мА·ч 6000 мА·ч Зарядка Проводная 80 Вт Проводная 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверс Оперативная и встроенная память 8+256, 12+256, 12+512 ГБ 12+256, 12+512 ГБ NFC Да Да Оптическая стабилизация Да Да Защита корпуса IP66 IP68 / IP69 ОС и оболочка MagicOS 9.0 на Android 15 MagicOS 9.0 на Android 15 Цвета Золотой, Белый, Чёрный Чёрный, Серый Цена от 40 990 до 48 990 ₽ от 64 990 до 69 990 ₽