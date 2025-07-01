В России открылся предзаказ на HONOR 400 и 400 Pro

С 1 июля в России стартовал предзаказ на новые смартфоны HONOR 400 и HONOR 400 Pro. Устройства оснащены AI-камерами, экранами OLED с яркостью до 5000 нит и аккумуляторами 6000 мА·ч.
Обе модели ориентированы на пользователей, которым важна мобильная съёмка и интеллектуальная обработка изображений. HONOR 400 Pro получил основную камеру 200 Мп с двойной стабилизацией, телефотомодуль 50 Мп, ультраширокую камеру 12 Мп и фронтальный модуль 50 Мп. У базовой модели аналогичная основная камера, а дополнительные модули — 12 и 50 Мп соответственно.
Отличия и характеристик HONOR 400 и 400 Pro
|Характеристика
|HONOR 400
|HONOR 400 Pro
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 2.5 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 2.5 ГГц
|Экран
|6.55″, 2736×1264, OLED, 120 Гц
|6.7″, 2800×1280, OLED, 120 Гц
|Яркость экрана
|До 5000 нит, Sunlight Display Enhancement
|До 5000 нит, Sunlight Display Enhancement
|Основная камера
|200 Мп + 12 Мп ультраширокая
|200 Мп + 12 Мп ультраширокая + 50 Мп телефото
|Фронтальная камера
|50 Мп
|50 Мп
|AI-функции камеры
|AI-зум до 30x, Bokeh, Portrait Snap
|AI-зум до 50x, Bokeh, Portrait Snap
|AI-редактирование фото
|Удаление объектов, апскейл, оживление и др.
|То же самое
|Аккумулятор
|6000 мА·ч
|6000 мА·ч
|Зарядка
|Проводная 80 Вт
|Проводная 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверс
|Оперативная и встроенная память
|8+256, 12+256, 12+512 ГБ
|12+256, 12+512 ГБ
|NFC
|Да
|Да
|Оптическая стабилизация
|Да
|Да
|Защита корпуса
|IP66
|IP68 / IP69
|ОС и оболочка
|MagicOS 9.0 на Android 15
|MagicOS 9.0 на Android 15
|Цвета
|Золотой, Белый, Чёрный
|Чёрный, Серый
|Цена
|от 40 990 до 48 990 ₽
|от 64 990 до 69 990 ₽
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